Halbzeitgespräch mit Markus Herrera Torrez

"Interessen aller Wertheimer vertreten"

Wertheim 02.05.2023 - 13:49 Uhr 6 Min.

Markus Herrera Torrez will sich in vier Jahren ein zweites Mal zur Wahl des Wertheimer Oberbürgermeisters antreten. Foto: Gunter Fritsch

Im Interview spricht Wertheims Oberbürgermeister über seine Bilanz nach vier Jahren und über wichtige Projekte für die kommenden vier Jahre. Eins sei gleich zu Beginn des Gesprächs verraten: Ja, der Oberbürgermeister strebt in vier Jahren eine zweite Amtszeit an.

Der Skaterplatz ist ein außergewöhnlicher Treffpunkt für ein Halbzeit-Gespräch. Warum haben Sie diesen Ort gewählt?

Bei einem Gespräch an der frischen Luft kommt man auf andere Gedanken. Aber der andere Grund, warum ich mich hier mit Ihnen treffe, ist ein ganz praktischer. Hier an dieser Stelle sehe ich eines der Mega-Themen für unsere Stadtentwicklung in den kommenden Jahren. Das Areal entlang der Tauber und des Mains ist eine der schönsten Flächen der Stadt, direkt am Wasser gelegen. Diese Flächen sollten eigentlich nicht dafür genutzt werden, dass auf ihnen Autos stehen, sondern sie sollten weiterentwickelt werden, um für Menschen erlebbar zu werden.

Aus dem Programm »Zukunftsfähige Innenstädte« des Bundes erhält die Stadt einen Betrag von insgesamt 260.000 Euro. Mit Gesamtprojektkosten in Höhe von 346.000 Euro soll eine Vielzahl von Maßnahmen zur Belebung der Wertheimer Innenstadt umgesetzt werden. Rund ein Drittel der Fördersumme fließt dabei in die Erarbeitung eines Planungskonzepts für die Weiterentwicklung des Geländes zwischen Bahngleisen, Tauber und Bahnhofsumfeld. Wie weit sind diese Überlegungen gediehen?

In der jüngsten Klausurtagung mit dem Gemeinderat haben wir besprochen, auf diesen Flächen ein neues Sanierungsgebiet ausweisen zu wollen, das »Begegnung und Leben am Wasser« heißen soll. 100.000 Euro sollen in erste Planungen für das Gebiet fließen, das neben den Parkplätzen an der Tauber auch die Mainspitze und die Parkflächen am Spitzen Turm umfasst. Links der Tauber reicht das Planungsgebiet von der Hämmelsgasse beginnend über den Bahnhof bis zu den Flächen vor dem neuen Sparkassengebäude, geht über die Bahngleise und schließt an den Flächen unterhalb der Odenwaldwaldbrücke am Wohnmobilstellplatz ab.

Was ist Ziel dieses ersten Planungsschrittes?

Wir wollen erst einmal eine Grundlagenplanung erstellen, mit der wir dann im nächsten Jahr auf das Ministerium und das Regierungspräsidium zugehen, um zu klären, wie Fördergelder, wie städtebauliche Mittel generiert werden können. Dann wollen wir auch eine Bürgerbeteiligung für diese Flächen starten.

Und was hat der Skaterplatz mit den Planungen zu tun?

Bei der Jugendbeteiligung »Achter-Rat« mit den Schülern der achten Klassen der Wertheimer Schulen wurde deutlich, dass sich die Jugendlichen mehr Flächen in der Stadt wünschen, wo sie sich begegnen, wo sie feiern, grillen können, wo es einen Bolzplatz gibt. Die Jugendlichen haben den Skaterplatz als eine dafür geeignete Fläche ausgemacht. Und das würde sich in die Grundkonzeption des Sanierungsgebiets »Begegnung und Leben am Wasser« perfekt einfügen.

Als Sie, Herr Oberbürgermeister, vor vier Jahren zur Wahl angetreten sind, haben sie für ihr erstes Amtsjahr sieben konkrete Initiativen auf ihrer Agenda stehen gehabt. Mein Eindruck ist, dass diese sieben Projekte nach vier Jahren abgearbeitet sind. Gibt es jetzt für die kommenden vier Jahren weitere Initiativen, die sie sich vorgenommen haben?

Projekte, die man sich im Wahlkampf als Bewerber von außen vornimmt, müssen im Amt immer mit den tatsächlichen Ist-Ständen abgeglichen werden. Als Oberbürgermeister ist man zudem nicht allein im Rathaus unterwegs. Da gibt es neben einer sehr guten und kompetenten Stadtverwaltung auch einen Gemeinderat, der schon Vieles beraten und entschieden hat. Es gibt aber auch Ortsvorsteher und Stadtteilbeiratsvorsitzende und eine Bürgerschaft, die in Entscheidungen eingebunden sind. Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit sieben Handlungsfelder festgelegt, an denen Verwaltung und Gemeinderat arbeiten wollen, weil es wichtig ist, immer auch einen längerfristigen Fahrplan zu haben. Dabei geht es allerdings nicht darum, eine sture Agenda des Oberbürgermeisters umzusetzen. Ich bin letztlich Erfüllungsgehilfe des Gemeinderats, der Vertreter der Interessen aus der Bürgerschaft.

Da sind Sie aber jetzt ein bisschen bescheiden, wenn Sie sich in ihrer Funktion als Oberbürgermeister so weit zurücknehmen?

Ja, ich habe natürlich einen eigenen politischen Anspruch. Das ist richtig. Aber es geht trotzdem nicht nur darum, meine eigenen Ideen umzusetzen. Es geht auch darum, das umzusetzen, was aus der Bürgerschaft an Impulsen kommt. Und dass es nicht nur um meine Interessen geht, das sieht man doch gerade beim Thema Bauplatzvergabe.

Was sind denn bei der Bauplatzvergabe ihre Vorstellungen?

Die Aufgabe eines Oberbürgermeisters ist es dabei, die Interessen aller Menschen in der Großen Kreisstadt Wertheim zu vertreten. Das ist aber nicht die Aufgabe eines Ortsvorstehers, der die Interessen seines Ortes zu vertreten hat. Und ich habe Verständnis dafür, wenn ein einzelner Ortsvorsteher sich dafür einsetzt, dass die Bürgerinnen und Bürger seiner Ortschaft einen Bauplatz bekommen, wenn dort ein Baugebiet ausgewiesen wird. Das ist legitim. Als Oberbürgermeister schaue ich hingegen darauf, dass jeder einen Bauplatz bekommt, egal ob er in Bestenheid, Eichel, Dörlesberg oder in Nassig wohnt. Und das nicht nur in seiner Ortschaft.

Wann soll über die Vergaberichtlinien für Wohnbauplätze entschieden werden?

Wir werden von der Verwaltung jetzt im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 8. Mai eine Vorlage einbringen, die den Ortsbonus berücksichtigt und vorsieht, dass dafür zusätzliche Punkte vergeben werden. In der Sitzung des Gemeinderats am 22. Mai hoffe ich, dass es dann für den Vorschlag der Verwaltung eine Mehrheit geben wird. Ich glaube, dass mit dem modifizierten Vorschlag der Verwaltung auch die Ortschaften und die Ortsvorsteher gut leben können, weil er die Wünsche der Ortschaften aufgreift. Und ich gehe davon aus, dass die neuen Vergaberichtlinien dann erstmals in Mondfeld angewandt werden.

Was passiert, wenn sich keine Mehrheit für die modifizierten Vergaberichtlinien finden sollte?

Wenn wir im Gremium mehrheitlich zu keinem Ergebnis kommen und es für ein Wohnbaugebiet mehr Bewerber als Bauplätze gibt, dann muss entweder das Windhundprinzip oder das Losverfahren angewandt werden. Dann hat die Verwaltung keine Steuerungsmöglichkeit bei der Bauplatzvergabe. Und das wollen weder die Ortsvorsteher noch der Gemeinderat.

Wie sieht es denn mit der Rechtssicherheit der Vergaberichtlinien aus?

Die höchste Rechtssicherheit gibt es sicherlich, wenn man ein Losverfahren anwenden würde. Das entscheidet unabhängig davon, wo jemand herkommt oder wie lange jemand in einer Kommune wohnt. Deshalb gibt es auch viele Kommunen, die Bauplätze per Losverfahren vergeben.

Ein weiteres, wichtiges Thema für die Bürgerinnen und Bürger Wertheims ist die Kommunale Wärmeplanung. Wie weit sind die Planungen fortgeschritten?

Die Kommunale Wärmeplanung ist jetzt so weit fertig. In der Klausurtagung des Gemeinderats wurde sie erstmals vorgestellt. Deshalb waren wir zu der Tagung auch in Esslingen, weil dort bereits ein Wohnquartier entsteht, das klimaneutral beheizt wird. In Kürze wird die Wärmeplanung für Wertheim dann auch öffentlich in den Gremien vorgestellt werden.

Welche Rolle spielen dabei die Windkraft- und Photovoltaikanlagen, die hier in der Region Strom erzeugen?

Eine ganz wesentliches Thema bei der Kommunalen Wärmeplanung sind eben diese erneuerbaren Energien in der Region. Da sind wir gespannt, welche Flächen der Regionale Planungsverband als nächstes für PV- und Windkraftanlagen vorsieht. Wir können sicher sein, dass auch in Wertheim weitere Flächen für Windräder ausgewiesen werden. Ob auf diesen Flächen dann Windkraftanlagen entstehen, liegt allerdings an Projektrealisierern. Wir wollen diese Energie dann nutzen, um in einem Elektrolyseur grünen Wasserstoff herzustellen und diesen Wasserstoff für die Produktion in den energieintensiven Betrieben in Bestenheid nutzen. Gleichzeitig entsteht dabei viel Abwärme, die dann für das Fernwärmenetz auf dem Wartberg genutzt werden kann.

Für die vielfältigen Aufgaben, die in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden sollen, braucht es qualifiziertes Personal. Wie sehr trifft der Fachkräftemangel auch die Stadtverwaltung Wertheim?

Qualifiziertes Personal zu finden, ist inzwischen sehr schwierig geworden. Wir haben einen Bewerbermarkt, auf dem sich der Arbeitnehmer aussuchen kann, wo er arbeiten möchte. Deshalb muss der Öffentliche Dienst, das Arbeiten für die Stadtverwaltung Wertheim, noch attraktiver gemacht werden.

Und wie kann ein Arbeitsplatz in der Verwaltung noch attraktiver werden?

Das geschieht einmal über Tarifabschlüsse, wie sie jetzt vereinbart wurden, durch die die Beschäftigten mehr Geld bekommen. Was im Übrigen auch zwingend notwendig ist angesichts der hohen Inflationsrate. Zudem muss aber auch der Arbeitsplatz selbst attraktiver werden, was Themen wie mobiles Arbeiten oder flexible Arbeitsmodelle beinhaltet. Das Nachwuchsführungskräfteprogramm der Stadt geht jetzt zu Ende, wird aber sicherlich fortgeführt werden müssen. So konnten wir aus dem eigenen Nachwuchs Führungskräfte rekrutieren.

Wechseln auch aus der freien Wirtschaft Beschäftigte in die Stadtverwaltung?

Wir versuchen immer wieder, aus der privaten Wirtschaft gute Fachkräfte zu holen. Das ist uns in der letzten Zeit auch ein-, zweimal gelungen. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig die guten Arbeitskräfte abspenstig machen. Deshalb ist es eine große Aufgabe, Fachkräfte von außerhalb nach Wertheim zu holen.

Hintergrund: Wertheims Oberbürgermeister Der Oberbürgermeister von Wertheim wird für eine Amtszeit von acht Jahren von der wahlberechtigten Bevölkerung Wertheims gewählt. Vor vier Jahren war dies der zum Zeitpunkt seiner Wahl am 3. Februar 2019 erst 31 Jahre alte Markus Herrera Torrez. Er wurde mit deutlicher Mehrheit von 63,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt und trat die Nachfolge von Stefan Mikulicz an, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Herrera Torrez war bei Amtsantritt der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands. Oberbürgermeister werden in Wertheim wieder seit 1976 gewählt, als die Stadt Große Kreisstadt wurde. Den Titel trugen seitdem neben Markus Herrera Torrez bereits Karl Josef Scheuermann (SPD, 1961 bis 1981), Stefan Gläser (CDU, 1981 bis 2003) und Stefan Mikulicz (CDU, 2003 bis 2019). gufi