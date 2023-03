Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Neuer Verein MINT-Region Main-Tauber: Kreis zahlt fortan Jahresbeitrag von zehn Cent je Einwohner

Interesse an MINT-Fächern wecken

MAIN-TAUBER-KREIS 31.03.2023 - 10:13 Uhr < 1 Min.

Der Land­kreis Main-Tau­ber ist dem noch zu grün­den­den neu­en Ve­r­ein »MINT-Re­gi­on Main-Tau­ber« bei­ge­t­re­ten.

In der Summe sind das rund 13.436 Euro. Gegründet werden soll der Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Interesse von Kindern und Jugendlichen im Landkreis für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu wecken, dann im zweiten Quartal, sieht der Zeitplan vor.

Die sich dann über den gesamten Landkreis erstreckende sogenannte MINT-Region soll ihre Arbeit schließlich im September aufnehmen. In der sogenannten Bildungsregion Wertheim sollen das Berufliche Schulzentrum Wertheim, die Hector Kinderakademie, das Fraunhoferinstitut in Bronnbach und der Wettbewerb »Kreative Köpfe« in das MINT-Konzept integriert werden.

Chancengerechte Bildung

Ziel der Initiative sei es, so Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung, die Region Main-Tauber »zu einem Leuchtturm für eine einzigartige MINT-Bildung und Fachkräftesicherung« zu machen. Dazu soll es »eine nachhaltige, aufeinander aufbauende, chancengerechte Bildung vom Kindergartenkind bis zum jungen Erwachsenen« geben, heißt es im Vereinskonzept weiter. Die Verzahnung von schulischen und außerschulischen Lernorten in einem kreisweiten MINT-Netzwerk soll das gewährleisten.

Verwirklicht werden soll der Vereinszweck über den Betrieb der Jugendtechnikschule Taubertal, die ihren Sitz in Bad Mergentheim hat. MINT-Kurse und -Projekte soll es in Zukunft verstärkt an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen im Landkreis geben. Zudem sollen Weiterbildungsangebote für Lehrer und Erzieher geschaffen werden. Der Verein kalkuliert im Jahr 2023 mit Ausgaben von 79.000 Euro, die durch Spenden, Kursgebühren und Mitgliedsbeiträgen von Kommunen, aber auch von Unternehmen und Privatpersonen zusammenkommen sollen.

gufi