Informationen zum Geschäft Tampe gesucht

Wertheim 24.04.2023

Dieses Foto zeigt das Schaufenster des Geschäfts E. Tampe, Wertheim, "Das Haus der guten Steppdecken, Dekoration und Polstermöbel", Hausnummer 2.

Im Wertheimer Stadtarchiv in Bronnbach lagert ein Schatz: der Nachlass des im Jahre 2019 verstorbenen Wertheimer Fotografen Hans Wehnert, mit Bildern seines Großvaters Bernhard, seines Vaters Hans und seine eigenen Bilder. Die Sammlung umfasst 6000 Glasplatten-Negative und über 180.000 Foto-Negative. Doch was auf den Bildern zu sehen ist, ist nicht immer überliefert. Archivarin Monika Schaupp setzt deshalb auf das Gedächtnis der Wertheimer. Ein Workshop zum Thema ist auf großes Interesse gestoßen. Das will die Wertheimer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Archiv weiterführen und in loser Folge ausgewählte Bilder veröffentlichen.

Dieses Foto zeigt das Schaufenster des Geschäfts E. Tampe, Wertheim, »Das Haus der guten Steppdecken, Dekoration und Polstermöbel«, Hausnummer 2.Wer kennt dieses Geschäft? Wer weiß, wo der (ehemalige) Standort liegt? In welchem Jahr könnte das Foto entstanden sein?

Über Infos freut sich der Archivverbund Main-Tauber unter stawertheim@la-bw.de oder 09342 91592-0. Weitere Digitalisate der Foto-Glasplatten sind im Internet zu finden unter bit.ly/fotoarchiv-wehnert.

