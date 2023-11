Indisches Ehepaar begeistert beim Mondfelder Kerwe-Siegertanz

Die Premiere bei der Mondfelder Kerwe ist geglückt: Das indische Ehepaar Nikkilesh Karanam und Bhano Pillarikuppam aus Faulbach holte sich beim Tanz um die goldene Gans den Sieg.

Bereits am Freitagnachmittag zog die Kerwe-Gesellschaft mit ihrem historischen Leiterwagen und diversen Vermessungsgeräten durch die Ortschaft. Man ließ sich nicht lumpen. Dabei wurden die Bewohner von Kerwe-Pfarrer Tom Grein, seinem Gefolge und Kerwe-Magd Nikolas Spielvogel an diversen Schnapsstationen zum Ausgraben der Frau Kirchweih in die Maintalhalle eingeladen.

Voll gepacktes Wochenende

Traditionell feiern die Mondfelder ihre Kirchweih am Samstag vor Sankt Martin, doch diesmal fielen Rathaussturm und Kerwe auf einen Tag, dazu kam noch der Martinsumzug. "Irgendwie klappt alles", betonte Tom Grein, Präses für ein Wochenende. Nicht nur er freute sich am Abend über die gute Resonanz in der Maintalhalle. Es klappt auch ohne die Träger der goldenen Kerwe-Medaille. Dafür begrüßte Grein die amtierende Trägerin der "Möfelder Kerwegans" Carmen Müssig mit einem Extra-Applaus.

Die Kerwe-Predigt von Grein ist immer ein Höhepunkt: Das Publikum war gespannt, was er von dem, das sich im vergangenen Jahr im Ort abgespielt hatte, zum Thema machte. Das war zwar für den Betroffen etwas peinlich, aber letztendlich auch lustig. Nicht zum Lachen war für den im Ort bekannten Agrarspezialisten und "Möfelder Holzmogul" die Tatsache, dass sein Handy beim Mulchen des Grünstreifens nach Boxtal aus der Hosentasche gerutscht war und den Mulcher zerstört hatte. Künftig wird er seine Taschen mit Klebeband versehen, kündigte Grein an.

Flammernwerfer-Show und Eier-Irrtum

Für Aufsehen sorgte im Europaweg die Flammenwerfer-Show eines Anwohners, der letztendlich nur das Unkraut auf dem Pflaster vernichten wollte. Dabei flambierte er die Heck, worauf die Feuerwehr zum Löschen des Kleinbrands vorbei kommen musste. Ärgerlich war hingegen für einen Züchter von Laufenten, dass die Eier, die ausgebrütet werden sollten, in der "Spätzlespresse" der Oma landeten.

Nicht vergessen wird auch ein Damenquartett ihre Stand-up-Paddeltour auf dem Main in Richtung Aschaffenburg. In Großheubach mussten sie kurzfristig die große Schiffschleuse nutzen und schwammen hinterher. Der Spuk war schnell vorbei, denn Schwimmen im Bereich von Schleusen ist nicht erlaubt. Zum Glück gab es nur eine Verwarnung. Für Aufsehen sorge auch eine Bootstour auf dem Main. Als die illustre Truppe an der "Mondfelder Bucht" den Anker setzen wollte, nahm der Kapitän Schwung und landete samt mit dem Anker in der Hand im Fluss.

Spannend war auch das Ausgraben der Frau Kirchweih. Ein Retro-Spind musste herhalten, zu dem Mondfelds Ortsvorsteher Eberhard Roth den richtigen Schlüssel in der Hosentasche hatte. Dann war es Zeit für den Tanz um die Gans. Im Finale klingelte der Wecker bei dem indischen Ehepaar Nikkilesh Karanam und Bhano Pillarikuppam aus Faulbach. Sie legten noch eine flotte Solo-Tanzeinlage mit der "Kötze auf dem Rücken" aufs Parkett und ernteten dafür großen Applaus.

Günter Herberich