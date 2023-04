Ina Nolte leitet Bereich Personal

Verwaltung: Auch für Kultur und Bildung zuständig

26.04.2023

Ina Nolte übernimmt am 1. August die Leitung des neuen Fachbereichs Personal, Bildung und Kultur im Wertheimer Rathaus.

Die 40-jährige Marktheidenfelderin ist derzeit Leiterin des Amts für Wirtschaft und Klimaschutz beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Ihre neue Aufgabe in Wertheim tritt sie zum 1. August an. Die künftige Führungskraft im Wertheimer Rathaus bringt laut Mitteilung eine »fundierte Hochschulausbildung« und Erfahrung im öffentlichen Dienst auch in verantwortlicher Position mit.

Nach dem Abitur 2002 am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim studierte Ina Nolte zunächst an der Universität Konstanz und wechselte dann zur International Business Academy Heidelberg. Dort erwarb sie 2007 den Bachelor of Arts im Schwerpunkt Event- und Kongressmanagement. An der SRH-Fernhochschule absolvierte sie anschließend den Studiengang Business Administration mit dem Schwerpunkt Human Ressource Management und schloss ihn 2012 mit dem Master ab.

Ihre Laufbahn im öffentlichen Dienst begann Ina Nolte 2012 beim Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg. 2016 wechselte sie für zwei Jahre in das Referat des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg und arbeitete im Bereich internationalen Beziehungen. 2018 übernahm sie für die Wirtschaftsförderung die Projektkoordination für den Aufbau eines Innovationsparks auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne Patton Barracks. Ende 2021 kehrte die gebürtige Marktheidenfelderin in die Heimatregion zurück: Sie wurde im Landratsamt Main-Tauber Leiterin des Amts für Wirtschaft und Klimaschutz.

Der Wertheimer Gemeinderat sah bei Ina Nolte die höchste Übereinstimmung aller Bewerbungen mit dem Anforderungsprofil der künftigen Fachbereichsleitung: Sie bringe Führungserfahrung mit, verfüge über fundierte Fach- und Methodenkenntnisse und habe strategische und konzeptionelle Fähigkeiten bewiesen. Diese Kompetenzen werde sie ab 1. August für die Stadt Wertheim einbringen.

Bei der Stadtverwaltung greift dann ein neues Organisationsmodell mit vier Fachbereichen. Dem künftigen Fachbereich 2, dessen Leitung Ina Nolte übernimmt, werden die Referate Personal, Organisation sowie das bisherige Referat Bildung und Familie zugeordnet. Hinzu kommt ein eigenständiges Referat Kultur mit der Verantwortung für die städtischen Kultureinrichtungen und die Städtepartnerschaften.

Die Besetzung der weiteren drei Führungspositionen ist bereits geklärt. Die bisherigen Fachbereichsleiter Helmut Wießner (Finanzen, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Digitalisierung) und Armin Dattler (Stadtplanung, Hochbau, Tiefbau, Bauordnungsrecht) bleiben in verantwortlicher Position. Der Vierte im Bunde wird Volker Mohr sein mit der Zuständigkeit für Öffentliche Ordnung, Bürgerservice sowie Innenstadtmanagement.

