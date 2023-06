Warum das Rote Kreuz derzeit eine Fackel durch Deutschland transportiert

"Friedenslicht" auch in unserer Region unterwegs

Marktheidenfeld 02.06.2023 - 17:00 Uhr 4 Min.

Bei der "Fiaccolata 2023" lassen Rotkreuzler eine Flamme durch ganz Deutschland reisen, um an die Gründung der Hilfsorganisation zu erinnern. Am 5. Juni macht sie unter anderem in Wertheim und Kreuzwertheim Station.

Denn am Montag soll die Fackel als »Licht der Hoffnung und Mitmenschlichkeit« von Baden-Württemberg an Bayern übergeben werden. »Wir freuen uns darauf, wir sind zum ersten Mal beteiligt«, sagt Uwe Rennhofer, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim und Leiter des Ehrenamts gegenüber unserer Redaktion. Die deutschen Rotkreuzgliederungen lassen die Fackel seit 2021 als »Friedenslicht« durch die Lande wandern - entstanden ist die Idee während der Corona-Pandemie: Weil der traditionelle »Fiaccolata« genannte Gedenkmarsch in Italien (siehe Hintergrund) nicht stattfinden konnte, stellten deutsche DRKler Kerzen in die Fenster, strahlten Gebäude rot an und teilten diese Fotos als »digitale Fiaccolata« in den Sozialen Medien. 2021 und 2022 wurde außerdem ein ununterbrochen brennendes Feuer von Gruppierung zu Gruppierung aus Deutschland nach Solferino transportiert.

Wechsel über den Main

2023 hat sich die Flamme in Schleswig-Holstein auf den Weg gemacht und fast alle Bundesländer bereits besucht. Dieses Mal ist der Nordzipfel Baden-Württembergs oder genauer die Wertheimer Taubermündung Schauplatz der Übergabe nach Bayern. Gegen 16.15 Uhr soll es am Montag so weit sein. Aus dem Hohenlohekreis geht die Flamme vorher an den Kreisverband Bad Mergentheim, die dortigen Jugendrotkreuzler wollen sie in Tauberbischofsheim an das Jugendrotkreuz im Nordkreis überreichen und gemeinsam nach Wertheim zur Übergabe fahren. »Da werden auch unsere Kleinsten mit dabei sein, Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, die sich im Jugendrotkreuz engagieren«, kündigt Rennhofer an. »Für die wird das sicher ein unvergessliches Erlebnis.«

Von der anderen Mainseite nehmen die Bayern die Fackel in Empfang: Von Kreuzwertheim aus startet die BRK-Wasserwacht von Kreuzwertheim aus zur Mainspitze, um - begleitet von zwei Stand?up-Paddlern - die Fackel in Empfang zu nehmen. Anschließend ist auf der Kreuzwertheimer Seite ein kleiner Staffellauf von Jugendrotkreuzlern geplant, wie Eva Albert als Leiterin der Jugendarbeit im Jugendrotkreuz des Landkreises Main-Spessart erklärt. Dann geht es wieder aufs Wasser. »Das Ganze wird relativ schnell gehen, die Fackel geht noch am gleichen Abend in Richtung Kreisverband Miltenberg«, sagt Albert. Dazu brechen die Kreuzwertheimer Wasserwachtler in Richtung Schleuse Faulbach auf, um sie auf dem Main gegen 17.30 Uhr an ein entgegenkommendes Boot der Miltenberger zu übergeben. An diesem Abend soll die Fackel noch bis nach Alzenau weiterwandern. Am Dienstag soll sie dann gegen 11.30 Uhr vom Jugendrotkreuz Aschaffenburg an die Würzburger Wasserwacht-Jugend überreicht werden und von dort ihre weitere Tour durch Unterfranken fortsetzen.

Abschluss in Solferino

Bei der Übergabe von Wertheim nach Kreuzwertheim am Montag werden auch Vertreter der jeweiligen Landesleitungen vor Ort sein, unter anderem von der Landesleitung des Jugendrotkreuzes Baden-Württemberg aus Stuttgart sowie der bayrische JRK-Geschäftsführer Jörg Duda. »Das wird eine dynamische Geschichte, wir freuen uns drauf«, sagt er. Am Ende der Tour durch Bayern werde die Fackel hoffentlich in München eintreffen, von dort soll sie dann nach Solferino gelangen. Beim dortigen Lauf war Duda vor sechs Jahren schon einmal dabei. »Eine tolle Sache, da sind 10.000 Rotkreuz-Mitglieder aus ganz Europa am Start.«

Vorher kommt es darauf an, in Deutschland mit kreativen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Denn das Rote Kreuz ist mittlerweile viel mehr als Hilfsorganisation im medizinischen Bereich, sondern auch in der Pflege oder im sozialen Bereich tätig, für die ebenfalls Ehren- und Hauptamtliche ständig gesucht sind. »Manche haben da ein Event über mehrere Tage draus gemacht«, sagt Uwe Rennhofer vom DRK Tauberbischofsheim. So zum Beispiel der DRK-Kreisverband Calw im Schwarzwald, der ebenfalls erstmals dabei war: Am Pfingstmontag gab es einen gemeinsamen Fackelzug durch den Landkreis, der morgens begann und abends vor Publikum auf dem Calwer Marktplatz endete - mit Rotkreuzlern, Familienangehörigen und allen Interessierten.

In Paderborn ließen Rotkreuzler das »Licht der Hoffnung und Menschlichkeit« in 100 Metern Höhe aus dem Maschinenhaus einer Windkraftanlage in die Welt leuchten. Motorradstaffeln und Radstaffeln haben das Licht schon transportiert, auf Quads und Bergbahnen war die Fackel bereits unterwegs - oder sogar, wie in Freiburg, in der Schnauze eines Rettungshundes. Der Kreativität sind also fast keine Grenzen gesetzt. Und neben Spaß gibt es Werbung für die gute Sache gleich dazu.

Matthias Schätte

Hintergrund: Stationen auf dem Weg nach Solferino Zum dritten Mal beteiligen sich in Deutschland die Rot-Kereuz-Landesverbände in großem Umfang daran, die Fackel nach Solferino zu bringen. Gestartet ist der Staffellauf schon am 9. Februar beim Landesverband in Schleswig-Holstein. Es geht darum, die Fackel jeweils von Gliederung zu Gliederung weiterzugeben. Jeder Landesverband hat dabei etwa eine Woche Zeit, die Fackel durch sein Gebiet von Kreisverband zu Kreisverband zu transportieren. Mit kreativen Transportmöglichkeiten und Übergaben an spannenden Orten soll Werbung für das Rote Kreuz gemacht werden, zum Beispiel mit Fahrten per Oldtimer oder im Wasserwacht-Boot. Die Stationen in Baden-Württemberg und Bayern sind dabei die letzten auf deutschem Gebiet. Mit der Übergabe am Montag in Wertheim geht die Fackel ans BRK über, bis zum 20. Juni soll sie bei der Landesleitung des Jugendrotkreuz in München eingetroffen sein, um sie von dort in Richtung Solferino für die finale Etappe am 24. Juni zu transportieren. Während der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim zum ersten Mal bei der Aktion dabei ist, hat bei den Kreisverbänden Miltenberg-Obernburg und Main-Spessart die Flamme schon in den vergangenen Jahren Station gemacht. Der Weg der Fackel lässt sich in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #fiaccolata2023 verfolgen. (scm)

Hintergrund: Erinnerung an Solferino Als am 24. Juni 1859 der schweizerische Geschäftsmann Henry Dunant nahe des Gardasees den kleinen Ort Solferino passiert, sieht er die Folgen einer blutigen Schlacht zwischen dem Kaisertum Österreich und dem Königreich Sardinien: Mehr als 6000 Soldaten sind gestorben, mehr als 25.000 verwundet und medizinisch völlig unzureichend versorgt. Die meisten Soldaten sterben nicht bei den Kampfhandlungen selbst, sondern später an den Folgen ihrer Verwundungen. Unter diesem Eindruck werden in den Tagen nach der Schlacht auf Dunants Betreiben Verwundete im nahen Castiglione delle Stiviere behandelt und betreut. "Auf den steinernen Fliesen der Spitäler und Kirchen von Castiglione liegen Seite an Seite Kranke aller Nationen: Franzosen und Araber, Deutsche und Slawen", schreibt Dunant später in seinem 1862 erschienenen Buch "Eine Erinnerung an Solferino". Das Rote Kreuz selbst wurde von Dunant und seinen Mitstreitern zwar erst 1863 in Genf gegründet und heißt erst seit 1876 "Internationales Komitee vom Roten Kreuz", doch die Bewältigung der Folgen der Schlacht von Solferino gelten als seine Geburtsstunde. Um daran zu erinnern, veranstaltete das Italienische Rote Kreuz das erste Mal im Jahr 1992 einen Fackelzug von Solferino nach Castiglione delle Stiviere. Mittlerweile laufen jedes Jahr Tausende von Rot-Kreuz-Helfern bei Einbruch der Dämmerung mit Fackeln die etwa acht Kilometer zwischen beiden Orten bis zum Ziel, dem Domplatz von Castiglione. (scm)