In Wertheim länger draußen schöppeln

Gaststätten sollen bis 23 Uhr ausschenken dürfen

Wertheim 09.05.2023 - 16:50 Uhr 2 Min.

Die Außengastronomie in der Wertheimer Altstadt soll bereits ab Ende Mai die Möglichkeit erhalten, bis 23 Uhr aufzuhalten. Cafés auf dem Marktplatz dürften von der neuen Regelung allerdings keinen Gebrauch machen, hieß es im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen am Montag. Foto: Gunter Fritsch

Die jetzt vom Ausschuss empfohlene Sperrzeitverkürzung geht auf einen Antrag der Bürgerliste Wertheim vom 27. März zurück. Die BWL-Fraktion, so erläuterte Thomas Wettengel am Montag den Ausschussmitgliedern, hält es nicht mehr für zeitgemäß, bereits um 22 Uhr »die Gehsteige hochzuklappen« und damit die Altstadt unattraktiv zu machen. Eine Umfrage habe zudem ergeben, dass die Bereitschaft, länger zu öffnen, bei vielen Gastronomen vorhanden sei.

Laut den Zahlen des Ordnungsamtes werden im Gebiet der Altstadt Wertheim links und rechts der Tauber »etwa 30 klassische Außenbewirtschaftungen« betrieben. Für sie gilt bislang: Ab 22 Uhr müssen sie ihre Stühle und Tische im Außenbereich freiräumen, Trinken und Essen an der frischen Luft ist dann nicht mehr gestattet, die Gäste müssten sich dann in das Innere der Gaststätten begeben. Wettengel machte allerdings auch deutlich, dass die zahlreichen reinen Cafés rund um den Marktplatz von dieser neuen Regelung wohl nicht Gebrauch machen dürften. Bei ihnen bestehe kein Interesse, so lange offen zu halten.

Wie Ordnungsamtsleiter Volker Mohr im Ausschuss erläuterte, soll die jeweils bestehende Gaststättenerlaubnis der Betriebe mit einer Auflage ergänzt werden. Der neue Passus sieht zwei Dinge vor: Zum einen müsse weiterhin die Nachtruhe ab 22 Uhr gewährleistet werden. Geschehe dies nicht, so müsse die Außenbewirtschaft wie bisher auch um 22 Uhr beendet werden, könne die erlaubte Verlängerung der Sperrzeit dann jeweils für den einzelnen Betrieb zurückgenommen werden.

Darüber hinaus ist eine Verlängerung der Außenbewirtschaftung unter Einhaltung der Nachtruhe ab 22 Uhr bis 23 Uhr möglich. Mohr verwies aber zugleich darauf, dass die Verwaltung »allergrößten Wert« auf die Einhaltung der neuen Regeln lege. »Es darf nicht sein, dass Gäste noch um kurz vor 23 Uhr Getränke bestellen, um sich dann noch länger aufzuhalten«, fürchtet Mohr, dass so die Sperrzeit umgangen werden könnte. So sei die bisherige Sperrzeit ab 22 Uhr bereits umgangen worden, berichtete er.

Das Ruhebedürfnis der Anwohner, die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomen und das gewandelte Konsumverhalten, auch einmal bis in die späten Abendstunden draußen zu sitzen, miteinander zu vereinbaren, sei sicherlich »ein schwieriger Spagat«. Mohr wertete die jetzt getroffene Empfehlung als einen Kompromiss, unterschiedliche Interessen »angemessen« auszugleichen. Die neue Regelung soll jetzt erst einmal für die beginnende Sommersaison gelten. Welche Erfahrungen damit gemacht werden, darüber will das Ordnungsamt dann im Frühjahr kommenden Jahres berichten.

Für die Einhaltung der Nachtruhe verantwortlich sei die Polizei. Kontrollen durch das Ordnungsamt werde es nicht geben, sagte Mohr, der auch auf die nächtlichen Ruhestörungen in der Oberen Eichelgasse von Besuchern von Gaststätten einging. Dort seien es allerdings keine Besucher der Außengastronomie gewesen, sondern vor allem Gäste von Lokalen, die zum Rauchen auf die Straße gegangen seien. Die Probleme dort seien inzwischen allerdings deutlich geringer, auch angesichts der Tatsache, dass Betreiber von Lokalen gewechselt hätten. gufi