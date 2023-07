In sieben Jahren auf der Walz fast die ganze Welt gesehen

Weitgereister Wandergeselle Adrian Blendinger

Wertheim 12.07.2023 - 11:50 Uhr 1 Min.

In voller Montur, Kluft genannt, reist Adrian Blendinger seit sieben Jahren als Wandergeselle durch die Welt. Foto: Thilo Winkelmann

Zu Beginn dieser Wanderschaft von Handwerksgesellen müssen diese unter 30 Jahren alt sein, ledig, kinderlos und schuldenfrei. Die Habseligkeiten eines Reisenden passen in ein gewickeltes Tuch - den sogenannten Charlottenburger. Ansonsten besitze man nur, was man am Leib trägt, erzählt Blendinger.

Die seit Jahrhunderten bestehende Tradition der Wanderschaft unterliegt strengen Regeln, die von Zunft zu Zunft aber unterschiedlich sein können. Bei allen gleich ist hingegen die Dauer: Drei Jahre und einen Tag darf der Handwerksgeselle den Bannkreis von 50 Kilometern um seinen Heimatort nicht betreten.

Der aus Jungingen stammende Adrian Blendinger ist über diese drei Jahre weit hinaus. Immer wieder hat er nach der abgelaufenen Wanderzeit interessante Angebote bekommen und so hat sich die Mindestzeit eben etwas verlängert. Zurzeit arbeitet er für eine Schreinerei in Wertheim-Mondfeld. Geplanter Aufenthalt ist bis Ende Juli. Den August bleibt er noch in Deutschland, im September geht es in den Iran.

Seit 2016 ist der 30-Jährige bereits auf Wanderschaft und hat während seiner Walz in vielen Ländern sein Handwerk als Schreiner ausgeführt. Schweden, Norwegen, Dänemark, Brasilien, Namibia und die Bermudas sind noch lange nicht alle internationalen Stationen seiner siebenjährigen Reise. In Paris ließ sich ein geplanter Einsatz bei der Renovierung der Kathedrale Notre Dame nicht umsetzen. Heute gibt es dort aber eine Anlaufstelle für Wandergesellen.

Neben vielen Orten in Deutschland und (fast) der ganzen Welt hat Blendinger auch auf Traditions-Segelschiffen aus Holz gearbeitet. Nach dem Motto "Hand gegen Koje" hat er sich so die Überfahrt von den Bermudas nach Kiel erarbeitet. Ein weiterer Segel-Törn führte ihn unter dem gleichen Motto vom portugiesischen Lissabon nach Emden.

Im Laufe des Jahres hat er nun aber doch vor, seine Wanderschaft zu beenden und hofft darauf, dann seinen Traum zu verwirklichen: Er will auf einem der alten Holzschiffe anheuern und während seiner Arbeit als Schiffsschreiner über die Weltmeere segeln.

tlo