In Bettingen bleiben die Lichter in der Nacht an

Ortschaftsrat Bettingen in Kürze

Wertheim-Bettingen. Auch das waren Themenim Bettinger Ortschaftsrat.

Bauwagen Kindergarten: Um den jüngst aufgestellten Bauwagen nutzen zu können, fehlt noch ein abgrenzender Zaun, den Kindergarteneltern und Ortschaftsräte jetzt zum Wochenende in Angriff nehmen wollen. Los geht es am Samstag um 9 Uhr.

Umbenennung: Jener Abschnitt des Geiselbrunnweg, der von der Landesstraße zum vielfrequentierten Bettinger Campingplatz, führt ist nunmehr in "Furtwiesen" umbenannt worden. Im Rat hofft man so auf Dauer, vom Navi in die Irre geführte Wohnmobilisten und Gespannfahrer aus dem Dorf fernhalten zu können.

Kleinteiliger: Der Ortschaftsrat begrüßt die von der Stadt Wertheim vorgenommene kleinteiligere Parzellierung des lange strittigen XXL-Lutz-Geländes westlich der Autobahn. Jetzt ist Platz für kleinere Gewerbetreibende. Eine Stichstraße vom Dertinger Weg soll den Bereich erschließen. Geplant ist auch der Ausbau von Rad- und Gehweg.

Schweizer Stuben: Die Bauzäune sind gestellt, erste Arbeiten zur Entkernung - zunächst der Landhäuser - laufen. Villa und das eigentliche Hotel sollen folgen. Der Generalabriss der ersten Gebäude wird dann parallel zur Entkernung der nachfolgenden Baulichkeiten beginnen. Einen Termin zum voraussichtlichen Ende des Abbruchs mit seinem LKW-Verkehr gibt es noch nicht. Aus dem Rat heraus wurde noch einmal der Abtransport des Schuttes über den Geiselbrunnweg kritisiert. Die LKW gefährdeten dort spielende Kinder, hieß es. Ge