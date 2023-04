Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

In altes Heizwerk könnten Wohnungen einziehen

Immobilien: Liegenschaftsamt bestätigt Interessenten für Objekt auf dem Wartberg - 18 Wohneinheiten denkbar

Wertheim 28.04.2023 - 14:24 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im ehemaligen Heizwerk auf dem Wartberg könnte wieder Leben einkehren: Es gibt einen Interessenten, der das Gebäude zu Wohnungen umbauen möchte.

Offenbar hatte es in der Vergangenheit immer mal wieder Investoren gegeben, die sich nach dem Objekt erkundigt hatten. Aus dem alten Stadtteilbeirat war damals zu hören, dass die Angst vor Baulasten bislang jeden Planer habe zurückweichen lassen. Es besteht die Gefahr, dass das Erdreich unter dem Heizwerk belastet sein könnte. Dort war mit Öl geheizt worden. Eine Bodensanierung in unbekanntem Umfang war demnach bis dato als unkalkulierbares Wagnis erschienen.

Im Liegenschaftsamt der Stadt habe man jedoch noch nichts davon gehört, dass Bedenken wegen der Bodenqualität schon mal ein Hindernis gewesen sein könnten. Die relative Insellage zwischen zwei Straßen sei vielleicht eher hinderlich gewesen, hieß es dieser Tage im Amt.

Das Liegenschaftsamt bestätigt nun - bei aller gebotenen Zurückhaltung - jedoch, dass es aktuell Bewerber für das Gelände gibt. Von zweien war am Rande einer Sitzung des Stadteilbeirats die Rede. Ein in Wertheim bereits bekannter Investor wolle das Heizhaus in seiner Substanz weitestgehend erhalten und zu Wohnungen ausbauen, zudem einen kompletten Neubau auf der Wiese vor dem Gebäude errichten.

Erste Planskizzen lassen auf 18 Einheiten schließen, die dort entstehen könnten - sechs Wohnungen in dem einen und zwölf in dem anderen Objekt. Zu hören ist auch, dass es zunächst nicht geplant sei, mit Kellern oder Tiefgaragen ins Erdreich einzudringen.

Ge