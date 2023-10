Fränkische Herolde Dertingen spielen bei drei Fürstenhochzeiten ihre Fanfarenklänge

In Adelskreisen immer gern gesehen

Besonderes Ereignis: Die Traumhochzeit von Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg mit Helene von Pezold im September. Auch hier hatten die Fränkischen Herolde Dertingen ihren Auftritt. Foto (Archiv): Peter Riffenach

Wenn man das »nur« weglässt, trifft dies auf die Musiker zu: Aus dem Fürstenhaus kam die Anfrage, und es war für sie klar und eine Ehre, bei diesen besonderen Ereignissen mit dabei zu sein. Das Prozedere, so Volk, sei bei allen drei Hochzeiten gleich gewesen, bei der jüngsten Hochzeit in diesem Jahr habe nur die Fährfahrt über den Main nicht stattgefunden. Man habe auch optimiert, wie man sich aufstellt, um für die Fotografen ein gutes Bild zu geben. Denn etwas her machen sie, die Fränkischen Herolde mit ihrer Tracht. Der Festtag begann für den Zug, der aus Fanfaren, Landsknechttrommeln, Standartenträgern und Fahnenschwingern besteht, mit der Aufstellung vor der Kirche.

Kaum Fanfaren-Literatur

Zur Begrüßung des Brautpaars wurde die Eingangsmusik der »Heroldsklänge« gespielt, die vom Ehrendirigenten des Vereins, Helmut Heunisch bereits vor einigen Jahrzehnten komponiert wurde. Volk erklärt, dass es für Fanfaren wenig Literatur zu kaufen gebe. Obwohl die Stücke für die Instrumente in normaler Notenschrift gesetzt seien, müssten sie doch für die jeweilige Instrumentengruppe angepasst werden.

Daher würden viele Fanfarenzüge eigene Kompositionen verwenden. »Natürlich haben wir einige Stücke, die für uns Herzensangelegenheiten sind, die geben wir nicht raus«, erklärt der Vorsitzende. Und natürlich kamen davon etliche am Hochzeitstag zum Einsatz.

Alles gut geplant

Nach dem Gottesdienst begleiteten die Herolde das frisch vermählte Paar beim Brautumzug durch Wertheim vom Engelsbrunnen bis zum Hochzeitsauto. Nach dessen Abfahrt ging es für die Musiker schnell in den Bus, um rechtzeitig zum Empfang am Schloss in Kreuzwertheim parat zu stehen. Dort zogen sie dann in Marschformation ein und spielten nochmals etwa eine halbe Stunde.

Dies war anspruchsvoll, da es am Tag der Hochzeit sehr heiß war. Und natürlich das optische Erscheinungsbild stimmen muss und der Zug in seiner Tracht auftrat: schwarze Schuhe, weiße Kniebundstrümpfe, schwarze Hose, blau-weißes Landsknechthemd und das Wams aus dichtem Stoff mit Wappen darüber. Und als krönender Abschluss der Hut mit Federn. Außerdem braucht es zum Fanfareblasen viel Luft. Da sei es schon passiert, dass ein paar schlapp gemacht hätten, obwohl der Verein für ständigen Wassernachschub gesorgt habe.

Lange Liste mit Spielorten

Die Verbindung zum Fürstenhaus kam vor der ersten Hochzeit über Verbindungen der Familien zu den Löwensteins zu Stande, etwa durch Eltern von Aktiven, die dort arbeiteten, und durch Bekanntschaften in den Wald- und Jägerverbänden. Außerdem, fügt Volk nicht ohne Stolz hinzu, habe der Fanfarenzug Dertingen einen guten Ruf. Immerhin kann sich die Liste der Spielorte sehen lassen: Paris, die Provence, die Steiermark, Polen und Spanien sind nur einige der Auftrittsorte der aktiven Truppe. Als Nächstes ist eine Fahrt ins Salzburger Land in Vorbereitung. Dies sei früher oft einer der Gründe gewesen, sich dem Verein anzuschließen. Man kam damit herum.

Heute seien die Menschen mobiler, aber die gemeinsamen Busfahrten wolle man nicht missen. Erst vor Kurzem ging es zum Umzug des Cannstatter Wasen nach Stuttgart.

Imme eine einmalige Chance

Aus den Reihen anderer Fanfarenzüge seien durchaus neidische Äußerungen gekommen, als sie von dem besonderen Auftrag der Dertinger erfahren hätten, so der Vereinsvorsitzende. »Es ist immerhin eine einmalige Chance, mal für Adlige zu spielen.«

Dies bedeutete aber nicht, dass die routinierte Kapelle wahnsinnig viel geprobt hätte, denn sie habe ihr Repertoire im Griff. Lediglich in der Woche direkt vor der Trauung sei die Probenarbeit intensiviert worden. Dies aber auch, weil kurz darauf das Verbandstreffen der südwestdeutschen Fanfarenzüge angestanden habe und man daher sowieso verstärkt probte.

Fanfarenzüge spielen nur auf Naturtonbasis, das heißt, die Instrumente haben keine Ventile, Töne werden allein mit den Lippen erzeugt. Wenn weitere Instrumente dazukommen, handelt es sich um einen Spielmannszug. Die Züge haben sich aus der mittelalterlichen Tradition entwickelt, dass man die Ritter mit Musik in die Schlacht verabschiedete.

Insgesamt gibt es vier Stimmen. Die dritte und vierte Stimme sind die Bassstimmen, die zweite Stimme die Begleitstimme. Viel Können erfordert die erste, die Melodiestimme. Hier spielen die erfahrensten Fanfarenbläser, das Durchschnittsalter in der ersten Stimme beträgt 60 Jahre.

Freie Musikauswahl

Auf die Musikauswahl habe das Fürstenhaus keinen Einfluss genommen, nur mitgeteilt, wie viele Stücke etwa gewünscht wurden. Nach der ersten Hochzeit, hieß es dann sowieso: »Macht's wie beim letzten Mal.«.

Und das kam augenscheinlich gut an bei den adligen und nicht-adligen Zuhörern. Auch wenn in den nächsten Jahren keine weitere Fürstenhochzeit zu erwarten ist, sicher wird das Fürstenhaus gerne wieder auf die engagierten Dertinger Musiker zurückgreifen, wenn es eine Gelegenheit gibt.

