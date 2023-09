In Abfallgaragen haben die ganz großen Mengen Müll Platz

Entsorgung: Stadt Wertheim setzt ab 2024 nur noch auf drei Typen von Abfalleimern - Ab kommendem Jahr bis 2026 sollen 300 Mülleimer ausgetauscht werden

Wertheim 22.09.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

"Abfallgarage" nennt sich dieser Müllbehälter, der in Zukunft überall dort aufgestellt werden soll, wo große Mengen an Abfall anfallen. Am Almosenberg haben die Stadtreiniger des Baubetriebshofs bereits sechs dieser 240 Liter fassenden Behältnisse aufgestellt. Foto: Gunter Fritsch Drei Abfallbehälter soll es zukünftig nur noch in der Kernstadt und den Stadtteilen geben. Die beiden Standardbehälter fassen 42 beziehungsweise 70 Liter. Der Abfallbehälter für die Altstadt (rechts) hat ein Volumen von 45 Litern. Foto: Gunter Fritsch

Wer die Größe dieser öffentlichen Abfallbehältnisse schon heute begutachten will, der kann ins Gewerbegebiet am Almosenberg fahren. Dort stehen die großen Mülleimer bereits an insgesamt sechs Standorten.

Der Mülleimer »Abfallgarage« ist einer von drei Behältnissen, die es in Zukunft nur noch in Wertheim geben wird. Der Bauausschuss des Stadtrats nahm einer Neukonzeption der Abfallbehälter durch den Baubetriebshof einstimmig zur Kenntnis. Der Gemeinderat muss am kommenden Montag darüber entscheiden.

Neben den Abfallgaragen soll es einen Behälter in den Größen 42 und 70 Liter geben, der in der Kernstadt und den Stadtteilen in Zukunft zum Standard-Abfallbehälter werden wird, erläuterte Achim Hörner vom Eigenbetrieb Baubetriebshof das Grundkonzept der Umstellung. In der Altstadt wird es zusätzlich einen 45 Liter fassenden Abfallbehälter geben, der sich vom Standard-Mülleimer vor allem durch seine äußere Form und die Größe des Einwurfschlitzes unterscheiden wird. Beide Behältnisse verfügen über ein separates Fach, in dem Zigarettenkippen entsorgt werden sollen.

Gab es 2018 erst 250 Abfallbehälter im Stadtgebiet, hat sich ihre Zahl mittlerweile auf 300 Stück erhöht. Dabei gebe es viele unterschiedliche Abfallbehälter, die teilweise bereits über viele Jahre im Gebrauch seien, erläuterte Hörner. Er nannte 20 verschiedene Varianten, die in der Innenstadt und den Stadtteilen montiert seien. An ihrem Äußeren sei ihr Alter oft erkennbar. Vielfach fehlen auch die eigenen Behältnisse für Zigarettenkippen. Die Nutzungsdauer eines Abfallbehälters beträgt etwa zwölf Jahre, in Wertheim sind die meisten öffentlichen Mülleimer bis zu 40 Jahre im Einsatz.

In der Sitzung des Ausschusses wurde auch deutlich, dass eine Entleerung der vielfältigen Behältnisse für die Stadtreinigung oft mit Schwierigkeiten verbunden ist. Städtische Mülleimer, die sich etwa nicht nach unten öffnen lassen, müssten per Hand entleert werden. Um diese zeitaufwendige und unsaubere Arbeit zumindest teilweise den Mitarbeitern zu erleichtern, habe man Mülltüten in die betroffenen Abfalleimer gesteckt, erläuterte Achim Hörner.

Konzept entwickelt

Der Baubetriebshof, seit 2019 vollständig für die Stadtreinigung zuständig, hat für die Anschaffung der neuen einheitlichen Abfallbehälter ein Konzept entwickelt, das die jeweiligen Standorte ebenso überprüfte, wie das Fassungsvermögen der Behältnisse, ihr Erscheinungsbild, ihre Funktionalität und Robustheit. Zusätzlich wurden die Kosten für die Anschaffung und für den Unterhalt kalkuliert. Erste Tests des Standard- und des Altstadt-Abfallbehälters im Mai haben ihre Praxistauglichkeit bewiesen, hieß es dazu im Bauausschuss.

Der Austausch der Behältnisse werde sich voraussichtlich über drei Jahre erstrecken. Der Leiter des Eigenbetriebs Bauhof geht von 300 Mülleimern aus, die von 2024 bis 2026 ausgetauscht werden sollen. Die Kosten werden derzeit auf rund 197.000 Euro beziffert. Alle Abfalleimer können mit einem Sensor ausgestattet werden, der den Füllstand des Behälters erkennt und über das kabellose WLan der Stadtwerke Wertheim eine Meldung absetzt. Ein System, das vor allem an Standorten eingesetzt werden soll, die nur mit längeren und damit zeitintensiven Anfahrtswegen zu erreichen seien, erläuterte Hörner. Zeigt der Sensor an, dass der Abfalleimer noch nicht entleert werden muss, könne sich die Stadtreinigung die Anfahrt sparen. Entleerungen würden erst bei Bedarf notwendig.

SPD-Stadtrat Ingo Ortel gab zu Bedenken, dass die Probleme rund um Mülleimer oder Container nicht mit neuen Abfallbehältern zu lösen seien. Um das zu verhindern, sei eine Video-Überwachung notwendig, die allerdings nicht erlaubt und außerdem auch teuer sei. Richard Diehm (Grüne) regte an, an den neuen Mülleimern einen Kunstring für Pfandflaschen anzubringen, wie es das in vielen Großstädten bereits gebe. Ekkehardt Ebert (Bürgerliste) vermisste an vielen Wertheimer Bushaltestellen an den Mülleimern eigene Behältnisse für Zigaretten. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bezeichnete den über die Jahre 2024 bis 2026 geplanten Austausch von 300 Mülleimern als »eine Investition in das Stadtbild«. Die neuen Mülleimer haben nach Ansicht von Herrera Torrez gleich zwei Vorteile: Zum einen sei der Einwurf durch größere Öffnungen leichter. Zum anderen sei auch die Leerung über eine Bodenöffnung möglich.

GUNTER FRITSCH

