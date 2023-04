In 86 Fällen waren falsche Polizisten im Main-Tauber-Kreis am Telefon

Kriminalstatistik 2022: Oft blieb die Betrugsmasche aber erfolglos - Zahl der Straftaten insgesamt im Kreis deutlich gestiegen

Main-Tauber-Kreis 14.04.2023 - 12:00 Uhr 4 Min.

An elderly woman sitting on a call with a worried look on her face

Dabei hat Zahl der registrierten sogenannten "Schockanrufe" in der Zuständigkeit des Polizeireviers Heilbronn im vergangenen Jahr insgesamt "stark zugenommen", heißt es vom Polizeipräsidium Heilbronn. Ein Blick auf die jetzt für das Jahr 2022 veröffentlichte Kriminalstatistik zeigt allerdings auch: Das Deliktfeld "Angebliche Polizeibeamte und Enkeltrick" hat sich in den vergangenen fünf Jahren im Stadtkreis Heilbronn und den vier Landkreises Hohenlohe, Heilbronn, Neckar-Odenwald und Main-Tauber unterschiedlich entwickelt. Der Main-Tauber-Kreis nimmt bei beiden Deliktsformen im Jahr 2022 dabei unrühmliche vordere Plätze ein, ist der Polizeistatistik zu entnehmen.

Jüngster Fall in diesem Jahr aus dem Landkreis: Am 6. April wurde eine 82-Jährige aus Dittigheim von einem vermeintlichen Staatsanwalt angerufen. Er täuschte der Seniorin eine vermeintliche Notlage ihrer Tochter vor und brachte die Frau nach Polizeiangaben so dazu, Bargeld in fünfstelliger Höhe an einen männlichen Geldboten zu übergaben. Zuvor hatte der Anrufer, das ist die immer gleiche Betrugsmasche, behauptet, die Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem eine Person getötet worden sei. Eine Gefängnisstrafe könne nur abgewendet werden, wenn die alte Dame eine Kaution zahle. Was dann bereits wenige Stunden später geschah: Ein Mann holte das Bargeld sogar noch an der Wohnung des Opfers ab.

So verzeichnete die Polizei im Main-Tauber-Kreis mit 86 Fällen, bei denen falsche Polizisten oder Staatsanwälte am Telefon waren, die höchste Zunahme in diesem Deliktfeld im vergangenen Jahr. In 2021 tauchten in der Polizeistatistik erst 22 Fälle dieser Betrugsmasche auf, die im nördlichsten baden-württembergischen Landkreis begangen wurden. Lediglich in der Stadt Heilbronn gab es zwar mehr Fälle (117), bei denen sich Betrüger als Polizisten ausgaben. Bei einem Plus von 47 Fällen gegenüber dem Vorjahr fiel der Anstieg an registrierten Betrugsfällen in Heilbronn allerdings geringer aus als im Main-Tauber-Kreis. Beim sogenannten Enkeltrick, vermeintliche Enkel melden sich am Telefon der Großeltern und benötigen dringend größere Summen Geld, war der Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr sogar Spitzenreiter: 21 von 37 im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Heilbronn registrierten Fällen trugen sich ganz im Norden des Präsidialbereichs zu.

Dass die Masche mit den "Falschen Polizisten und Staatsanwälten" und der "Enkeltrick" trotz einer vergleichsweise geringen Erfolgsquote von den Betrügern immer wieder versucht wird, dürfte nach Einschätzung der Polizei vor allem zwei Gründe haben: Zum einen ist der finanzielle Erfolg der zumeist aus dem Ausland agierenden Täter - auch wenn er im Vergleich zum Vorjahr spürbar gesunken ist - noch immer groß. Beispielhaft lässt sich das am Trick mit den vermeintlichen Polizeibeamten illustrieren: Bei einer Erfolgsquote von lediglich fünf Prozent - in 16 von 309 registrierten Fällen waren die Täter letztlich mit ihrer Masche erfolgeich - erbeuteten die Betrüger im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn noch Geld oder Wertgegenstände in Höhe von rund 345.000 Euro (2021 waren es rund 586.00 Euro).

Beim Enkeltrick lag die Schadensumme - wieder für die Zuständigkeit des gesamten Polizeipräsidiums Heilbronn gerechnet - im vergangenen Jahr immerhin noch bei 120.000 Euro, und das bei lediglich zwei von insgesamt 37 Anrufen, die erfolgreich ausfielen. Das zeigt, welche hohen Summen bei dieser perfiden Betrugsmasche mit der Angst des Angerufenen im Erfolgsfall erzielt werden können. Die Höhe des Schadens, die bei beiden Maschen im Main-Tauber-Kreis angerichtet wurde, gibt die Polizei nicht bekannt.

Auch, wenn es der Polizei dank der Mithilfe von Angerufenen in den vergangenen Wochen des Jahres 2023 bereits gelungen ist, drei Geldabholer im Main-Tauber-Kreis im Zusammenhang mit Schockanrufen zu verhaften, sind die Aufklärungsquoten bei der Betrugsmasche im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums extrem niedrig. So konnten bei dem Trick mit "Angeblichen Polizeibeamten" im vergangenen Jahr lediglich 0,6 Prozent der 309 bekannt gewordenen Fälle aufgeklärt werden (2021 lag die Aufklärungsquote bei 7,6 Prozent der 184 bekannt geworden Fällen). Gefasst werden vor allem Personen, die vor Ort als Geldboten auftauchen, wie auch die jüngsten Fälle in Wertheim und Külsheim gezeigt haben.

Die eigentlichen Drahtzieher hinter den "Schockanrufen" agieren nach Erkenntnissen der Polizei Heilbronn dabei vor allem aus türkischen, polnischen und britischen Call-Centern. Hinweise, dass Opfer im Vorfeld einer Tat ausspioniert werden, gebe es keine, sagte Polizeisprecher Daniel Fessler gegenüber dieser Zeitung auf die Frage, wie die Angerufenen ausgewählt werden. Die Auswahl erfolge "eher nach dem Zufallsprinzip" lässt sich seiner Auffassung auch nicht hundertprozentig erklären, warum es gerade im Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg von "Schockanrufen" gegeben habe. Über gekaufte Datenbanken, Listen und Telefonbucheinträge werden oftmals Namen angerufen, die auf "ältere Menschen" schließen ließen, meint die Polizei zumindest ein Muster gefunden zu haben. "Wobei anzumerken ist, dass in der jüngsten Vergangenheit, vornehmlich im Bereich Schockanruf, auch vermehrt jüngere Menschen Opfer werden", schränkt Fessler gleich wieder ein.

Zahlen und Fakten: Mehr Straftaten im Landkreis Heilbronns Polizeipräsident Frank Spitzmüller hat jüngst die Kriminalstatistik 2022 für den Zuständigkeitsbereich des Präsidiums bekannt gegeben. Darin enthalten waren auch die Zahlen für den Main-Tauber-Kreis. Die Zahl der Straftaten, die die Polizei registrierte, stieg im vergangenen Jahr im Landkreis um 640 auf insgesamt 5226 Delikte, was einem Plus von 14 Prozent entspricht. Der Fünf-Jahres-Vergleich zeigt, dass seit 2018 noch nie so viele Straftaten im Main-Tauber-Kreis begangen wurden, wie im vergangenen Jahr. Deutlich schlechter als 2021 fiel auch die Aufklärungsquote im Landkreis aus. Sie sank um etwas mehr als neun Prozentpunkte auf 58 Prozent. Anders ausgedrückt: Mehr als ein Drittel aller Straftaten wurden nicht aufgeklärt. Und noch ein Wert lässt aufhorchen: Die sogenannte Kriminalitätsbelastung ist im Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr - mit Ausnahme des Stadtkreises Heilbronn - mit einem Plus von 13,7 Prozent überdurchschnittlich stark gestiegen. Sie wird Häufigkeitszahl genannt und nach der Zahl der bekannt gewordenen Fälle auf 100.000 Einwohner berechnet. Die Häufigkeitszahl betrug im vergangenen Jahr im Main-Tauber-Kreis 3931 (Vorjahr: 3456) und war damit nach dem Stadtkreis Heilbronn die zweithöchste im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums. gufi