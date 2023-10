Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

In 19 Fällen mit Marihuana gehandelt

23-Jähriger zu Geldstrafe und Suchtberatung verurteilt

Wertheim 10.10.2023 - 15:52 Uhr 2 Min.

Schon 2019 hatte es im Leben des Mannes eine ähnliche Episode gegeben. »Alles zum Eigenkonsum« hatte er auch in diesem Fall angegeben. Geglaubt haben ihm weder die Richterin noch die Staatsanwältin. Die »Geschäftsdichte« sei dafür einfach zu hoch gewesen. Auch nicht glaubhaft fanden die Juristinnen die Einlassung des Angeklagten, wonach er die nicht selbst konsumierten Drogen an seine Freunde »teils verschenkt, teils zum Selbstkostenpreis, oder auch darunter« abgegeben habe. Offensichtlich bemüht, vor dem Gericht immer das Richtige zu sagen, hat der junge Mann sich nur immer weiter in Schwierigkeiten gebracht.

Aussagen nicht glaubhaft

Die Geschenke seien gegenseitig gemacht worden, auch die anderen Freunde hätten immer wieder Marihuana mitgebracht und es geteilt. Niemand habe aufs Geld geschaut, Handel sei kein Thema gewesen, es sei einfach nur darum gegangen, mit den Freunden Spaß zu haben. Zuerst die Staatsanwältin offenbarte: »Also noch mehr Drogen? Das, was sie hier im Moment erzählen, das kann man ihnen nicht gut glauben«. Da müsse jeder drei oder vier Gramm Haschisch täglich geraucht haben, rechnete die Staatsanwältin. Da schaffe es wohl kaum jemand, noch einer geregelten Arbeit nachzugehen, legte die Richterin Küster nach.

Es sei offensichtlich, dass das Marihuana zum Großteil weiterverkauft worden sei. »Sie vergaloppieren sich«, es sei wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben, mahnte die Staatsanwältin, schließlich komme auch ein Urteil nach Erwachsenenstrafrecht infrage. Nicht gern gehört haben Richterin und Staatsanwältin auch die Einlassung mit den falschen Freunden, auf die der Beklagte sich eingelassen habe. Das klinge, als seien die anderen Schuld, dabei sei es der Beklagte gewesen, der die Drogen im Zweitagesrhythmus immer wieder beschafft habe. Gewerbsmäßiger Handel liege in der Luft.

Bruders Geschäft übernommen?

Gegen den jungen Mann spricht auch, dass er scheinbar das »Geschäft« von seinem Bruder übernommen hatte. Der steht in zwei Wochen wegen sehr ähnlicher Geschäfte mit dem gleichen Drogendealer vor Gericht. Einer der ermittelnden Beamten stufte es als Glücksfall für den Beklagten ein, der schon nach fünf Wochen erwischt worden war - ehe er Zeit gehabt hätte, das Geschäft richtig auszubauen. Die Kommunikationsüberwachung des bereits verurteilten Großdealers legt diese Absicht laut Polizei nah.

Da seien eindeutig schädliche Neigungen im Spiel gewesen, sagte die Staatsanwaltschaft. Heute eher nicht mehr. Auch der Umstand, dass der junge Mann mittlerweile Verantwortung im elterlichen Betrieb übernehme, spreche für ihn, zudem die nachgewiesene Drogenabstinenz. Es sei ihm eine Lehre gewesen, sagte der Beklagte unter anderem über das Erlebnis der Hausdurchsuchung im Sommer. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Reifeverzögerung aus, sie sei durch den fast durchgängigen Haschischkonsum seit 2019 zu erklären.

Jugendstrafrecht könne angewendet werden, doch es brauche die deutliche Reaktion. Die Staatsanwältin forderte eine Verwarnung, verpflichtende Termine bei der Suchtberatung und 4000 Euro Geldstrafe. Richterin Anke Küster blieb lediglich bei der Geldstrafe knapp unter der Forderung und bestätigte ihrerseits die Reifeverzögerung. Der Angeklagte sei nicht altersgemäß selbstständig. »Am veritablen Handel mit Marihuana gibt es keinen Zweifel. Das hier ist ein klarer Schuss vor den Bug«, unterstrich Küster. Der Beklagte und sein Anwalt nahmen das Urteil auf der Stelle an.

