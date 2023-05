Impressionen vom Feier-Wochenende in Freudenberg

Freudenberg 07.05.2023

Der Neubau von Bauhof und Feuerwehrhaus an gemeinsamen Standort ist das größte Bauprojekt in Freudenberg seit Jahrzehnten. Die Einweihung beider Gebäude wurde am Wochenende mit einem großen Fest und tollem Programm gefeiert. Dabei gab es auch viele Einblicke in die neuen Gebäude.

Der Beatabend mit den Tequlia-Terminators

Im Rahmen des großen Einweihungswochenendes für die Neubauten von Feuerwehrgerätehaus und Bauhof in Freudenberg feierten die zahlreichen Gäste am Samstagabend zur Musik von "Tequila Terminators" und in der AndersBar.

Birger-Daniel Grein/Manuela Klebing