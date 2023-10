Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Impfen gegen Corona und Grippe

MAIN-TAUBER-KREIS 16.10.2023 - 18:09 Uhr < 1 Min.

Die Impfungen würden überwiegend in haus- und kinderärztlichen Praxen, aber auch in Apotheken angeboten. In Baden-Württemberg übernehmen die Krankenkassen die Kosten.

»Die Coronapandemie hat uns gezeigt, welchen Beitrag Impfungen zum eigenen und gesamtgesellschaftlichen Schutz leisten können. Sie schützen dabei nicht nur in den meisten Fällen vor einer Infektion beziehungsweise schweren Krankheitsverläufen, sondern leisten einen wichtigen Beitrag, damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert«, erklärt Yasemin Eryanar als Leiterin des Gesundheitsamts des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Weil der Immunschutz mit der Zeit wieder abnimmt und sich die Virus-Varianten ändern, ruft das Gesundheitsamt die betroffenen Bürger auf, den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu folgen und den Impfschutz gegen Corona und Influenza auffrischen zu lassen, am besten gleich mit einer Kombi-Impfung.

Die Stiko empfiehlt die Impfung gegen Corona und Influenza derzeit für Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Hierzu zählen Menschen ab 60 Jahren, Menschen ab dem Alter von sechs Monaten mit relevanten Grundkrankheiten, Bewohner in Einrichtungen der Pflege. Auch medizinischem oder pflegerischem Personal mit direktem Kontakt zu Patienten beziehungsweise Bewohnern, Familienangehörigen sowie engen Kontaktpersonen von Menschen, die durch eine Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort aufbauen können, wird die Impfung empfohlen.

Schwangeren wird eine Influenza-Impfung ab dem zweiten Schwangerschafts-Drittel empfohlen.

bInformationen beim Gesundheitsamt unter Tel. 09341 82-5579, E-Mail: gesundheitsamt@main-tauber-kreis.de

