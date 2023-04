Im Lauftempo über Stock und Stein

Freizeitsport: Trailrunning in der Natur entwickelt sich zur Trendsportart - Läufer aus der Region sprechen über die Faszination

Freudenberg 18.04.2023 - 13:47 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rainer Schlerpf aus dem Stadtprozeltener Ortsteil Neuenbuch im Winter auf dem Eselsweg in Richtung Geishöhe. Trailrunning macht bei jedem Wetter Spaß. Die Ausrüstung muss stimmen. Manuel Künzig aus Dorfprozelten läuft die Trails zum Teil sogar mit "Schlappen", wie er seine Barfußschuhe nennt. Einer der schönsten Landschaftsläufe in der Region ist der "Lauf ins Himmelreich" in Kreuzwertheim. Daniel Malkmus, Lutz Fürchow und Jochen Schneider (von links) sind auf dem Abschnitt am Kaffelstein unterwegs.

»Beim Trailrunning hat man ein echtes Naturerlebnis«, meint Rainer Schlerpf. Der leidenschaftliche Läufer aus Neuenbuch betreibt den Laufsport mit Unterbrechungen seit 20 Jahren. »2019 kam ich über einen Lauffreund zum Trailrunning. Bis dahin war ich stets auf dem flachen Radweg zwischen Stadtprozelten, Freudenberg und Wertheim unterwegs, maximal 21 Kilometer.« Dann kam der 59-Jährige auf den Geschmack, Höhenmeter zu sammeln. »Nun bin ich hier im Spessart viel auf dem Eselsweg unterwegs, aber auch rund um Kreuzwertheim und auf den trails im Schenkenwald«, erzählt er. »Beim Traillauf geht es anders als beim Marathon nicht um Bestzeiten. Gerade das ist für Anfänger passend.«

Bei Manuel Künzig aus dem Collenberger Ortsteil Fechenbach geht es im Wald und auf den Trails in erster Linie nicht um die Geschwindigkeit, sondern um das Ziel, das er erreichen möchte: »Sei es ein toller Aussichtspunkt, ein Gipfelkreuz, großartige Landschaften oder Trails. Wie schnell man dort ist, spielt keine Rolle.«

Der 41-jährige Familienvater hat 2013 begonnen, Trails zu laufen - nachdem er in Frankfurt einen Marathon in 2:58 Stunden ins Ziel brachte. »Danach war der Fokus mehr auf Ultratrails. Wie schnell man dort ist, spielt keine Rolle«, sagt er. Der Unterschied zum Straßenlauf sind das Trainingsziel oder die Motivation.« Im Wald ließen sich Tempo, Schnelligkeit und Kraftausdauer dennoch sehr gut trainieren. »Das passiert bei mir meistens, ohne es vorher direkt zu planen, sondern einfach, wenn es gut läuft«, meint Künzig. »Dann geht es die Anstiege zügig hoch, oder der gesamte Lauf wird schnell gestaltet. Es gibt nichts Schöneres, als Sonnenaufgänge im Wald oder auf dem Berg zu erleben.«

Für Andreas Vierneisel aus Freudenberg ergibt das Vergleichen untereinander gerade im Trailrunning keinen Sinn: »Wir sind alles Läufer. Allein darum geht es«, sagt er. Derzeit coacht er in Kirschfurt eine Gruppe von Laufanfängern und ist selbst ambitionierter Trailläufer. Der 42-Jährige hat sich gerade auf den Ultratrail Fränkische Schweiz (UTFS) am 22. April in Ebermannstadt vorbereitet. Dort will er eine 66 Kilometer lange Strecke mit 2760 Höhenmetern zurücklegen.

Für die Laufgruppe des Engelberg-Laufteams (ELT) in Großheubach ist Manuel Setzer (39 Jahre) aus Weilbach unterwegs. Kürzlich lief er am Gründonnerstag und Karfreitag gemeinsam mit dem Laufurgestein Ulrich Amborn und Matthias Gall aus Großheubach den 111 Kilometer langen Eselsweg von Schlüchtern zum Kloster Engelberg. »Für mich ist das Trailrunning ein direkter Kontakt mit der Natur«, sagt Setzer. »Zwischen Bäumen, Wurzeln und Steinen zu laufen, ist ein anderes Gefühl. Ich fühle mich hier viel verbundener mit der Natur. Man kann Geheimnisse entdecken, und Trails haben auch etwas Magisches an sich.« Setzer begann vor fünf Jahren mit dem Laufsport. »Ich habe beim ELT Großheubach eine tolle Gemeinschaft gefunden. Das Traillaufen ist einfach nur fantastisch«, so sein Fazit.

Aber nicht jeder, der beim Laufen die Nähe zur Natur sucht, muss gleich den Ultra-Trailrunnern auf ihre enormen Strecken folgen. Den Einstieg ins Traillaufen finden Interessierte mit etwas Lauferfahrung am besten, indem sie sich zum Beispiel einfache Wandertouren in der Gegend heraussuchen und sie zur Joggingrunde machen. Internet-Portale oder Apps wie Komoot oder Outdooractive bieten Vorschläge in allen Schwierigkeitsgraden - für Anfänger zum Beispiel rund um den Schönertsee zwischen Reicholzheim und Dörlesberg.

Lust auf mehr können aber auch kurze Abstecher von der üblichen Laufrunde machen, sofern sie sich anbieten: einfach mal ein Stückchen auf den kleinen Waldpfad abbiegen und gucken, wohin er führt. Das Ausprobieren braucht vor allem eines: Zeit. Denn je nach Steigung und Bodenbeschaffenheit können die Ausflüge länger dauern als gedacht. Aber wer sich nicht unter Druck setzt und einfach die Freude an der Bewegung in der Natur genießt, könnte schnell angefixt sein. (Mitarbeit: Sabine Balleier)

Günter Herberich

Hintergrund: Die Ausrüstung Trailrunning kann gerade bei kürzeren Strecken eine sehr minimalistische Angelegenheit sein. Eine zu schwere Ausrüstung würde einen Anfänger zu Beginn überlasten und ist zunächst einmal nicht erforderlich. Das Wichtigste sind allerdings stabile Trailrunning-Schuhe, die helfen, Verletzungen im unebenen Gelände zu vermeiden. Die Sohlen haben ein spezielles Profil, dass den Läufern ähnlich wie gute Wanderschuhe besseren Halt gibt. Laufschuhe für Asphalt kommen auf unebenem, felsigem oder matschigem Untergrund sehr schnell an ihre Grenzen. Wichtig sind darüber hinaus: atmungsaktive und bequeme Laufkleidung, eine Kopfbedeckung, ein Handy für Notfälle, ausreichend Wasser, Nüsse, Obst oder Energy Gels gegen eine mögliche Hungerast (einen plötzlichen Leistungsabfall durch einen Mangel an Kohlenhydraten) und ein Schlauchgürtel oder ein spezieller Laufrucksack, der nicht auf dem Rücken herumrutscht, um etwas zu trinken und einen Snack verstauen zu können. Auch ein Erste-Hilfe-Set ist sinnvoll. Wetterabhängig gehören außerdem eine Regenjacke und Handschuhe zur Ausrüstung. Eine GPS-Uhr hilft beispielsweise in unbekanntem Terrain, den Heimweg zu finden, wenn man sich verirrt. Viele Trailrunner nutzen Stöcke zur Unterstützung und um die Knie zu entlasten. Bei Läufen in der Dunkelheit sollte auch eine Stirnlampe dabeisein. Bei den meisten Trailrunning-Events gibt es eine Pflichtausrüstung. Diese ist vorgegeben und wird kurz vor dem Start kontrolliert. gher/bal