Im Kreis Main-Tauber fehlen noch immer Krippenplätze

Betreuungsquote nicht überall erfüllt

Main-Tauber-Kreis 29.06.2023 - 09:38 Uhr 2 Min.

Erstmals sei für die aktuelle Meldung ein neuer Erhebungsbogen eingesetzt worden, der vom Landesjugendamt entwickelt wurde. »Wir haben auch unseren Bogen diesen Strukturen angepasst und beispielsweise den Erhebungsstichtag auf den 1. März eines Jahres festgelegt«, erklärte Sandmaier. Zudem seien die erhobenen Zahlen um andere Themenfelder erweitert worden.

Neben dem Ausbaustand in der Kleinkindbetreuung, der Betreuung im Kindergartenalter und der Schulkindbetreuung werden außerdem die Bedarfsdeckung mit Fachkräften und Auswirkungen des Fachkräftemangels, Maßnahmen zur Inklusion in Kindertagesstätten oder Platzvergabe und Vergabekriterien abgefragt. »Da die Kommunen nicht darauf vorbereitet waren haben relativ viele im ersten Jahr keine Angaben machen können, was sich allerdings in den kommenden Jahren sicher verbessern wird«, so die Jugendamtsmitarbeiterin.

Unverändert hoch sei die Nachfrage nach Krippenplätzen, wobei nicht alle Kommunen im Kreis die vom Land vorgegebene Betreuungsquote von 46 Prozent erfüllten, berichtete Sandmaier. Während im gesamten Landkreis für rund 40 Prozent der Ein- bis Dreijährigen ein Platz vorhanden ist, liegen Wertheim, Külsheim und Freudenberg bei rund 45 Prozent. Ausreißer nach unten sind Großrinderfeld, Lauda-Königshofen und Niederstetten mit einem Versorgungsgrad von rund 30 und Tauberbischofsheim mit 32 Prozent.

Deutlich besser sieht es im Kreis mit der Betreuungsquote für die Drei- bis Sechsjährigen aus. Für 4629 zum Stichtag gibt es in den 4979 Kindergartenplätze und zusätzlich 27 Plätze in der Tagespflege, was zusammen einem Versorgungsgrad von rund 108 Prozent entspricht. Die Empfehlung des Landes liegt bei 93 Prozent. Dieser Wert wird nur in Weikersheim mit einem Versorgungsgrad von rund 82 Prozent nicht erreicht.

Da es das Ziel des Landes ist die Betreuungslücke für Kinder nach der Kita zu schließen, wurde 2021 das Ganztagesförderungsgesetz beschlossen, wonach ab dem Schuljahr 2026/27 zunächst für die Erstklässler ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung besteht. »Das soll schrittweise auf die anderen Klassen ausgeweitet werden, so dass es ab 2029 einen gesetzlichen Anspruch auf jeweils acht Stunden Betreuung an fünf Werktagen für jedes Grundschulkind gibt«, so Sandmaier. »Dadurch wird der bereits bestehende Fachkräftemangel nochmals verstärkt«, war die Jugendamtsmitarbeiterin überzeugt.

Nach neuesten Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts würden allein in Baden-Württemberg bis dahin zwischen 60.000 und 87.000 zusätzliche Betreuungsplätze und natürlich auch entsprechendes Fachpersonal benötigt. Aktuell liege die Betreuungsquote im Main-Tauber-Kreis bei rund 44 Prozent, und damit werde die Landesempfehlung von 55 Prozent deutlich unterschritten.

Auch wenn relativ viele Kommunen die Zusatzfragen nicht beantworten konnten, war trotzdem erkennbar, dass der Mangel an pädagogischen Fachkräften auch im Kreis angekommen ist. So hat nur eine Gemeinde (6,7 Prozent) alle Stellen besetzt, zehn (66,7) haben die vorhandenen Stellen weitgehend und vier (26,7) nur teilweise gedeckt. Die Besetzung von freiwerdenden Stellen funktioniert bei einer Kommune in der Regel innerhalb eines Monats, bei acht (57,1) innerhalb von drei Monaten und bei fünf in einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten.

Einhellig war die Auffassung bei den Ausschussmitgliedern, dass die Ausbildungszahlen in diesem Bereich deutlich erhöht werden müssten. Um einen Eindruck zu bekommen, wie das gelingen könnte, wurde angeregt, dass ein Vertreter der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung in das Gremium eingeladen wird.

