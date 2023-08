Im hohen Alter fit mit Kugel und Diskus

Leichtathletik: Der 79-jährige Hermann Terpoorten aus dem Wertheimer Hofgarten nimmt an Seniorenwettkämpfen teil

Laufen und Weitspringen sind nicht seine Sache. Gerade beim Weitsprung sei die Verletzungsgefahr im Alter zu hoch, hat sich Terpoorten auf das Werfen konzentriert. Mit der Kugel, dem Diskus und dem Hammer reicht es in der männnlichen Altersklasse ab 80 Jahre noch für konkurrenzfähige Ergebnisse. Dafür braucht es natürlich eine gewisse körperliche Grundfitness, dürfen Muskeln und Sehnen nicht völlig untrainiert sein. Die Fitness für die Wettbewerbe holt sich Terpoorten einmal in der Woche beim Leichtathletiktraining des Leichtathletik-Zentrums (LAZ) Obernburg-Miltenberg.

»In den Sommermonaten trainieren wir im Stadion in Elsenfeld«, ein Leichtathletiktraining für Senioren werde nur vom LAZ Obernburg-Miltenberg in der Region angeboten. Hermann Terpoorten fährt zusammen mit dem 86-jährigen Jochen Paul und Horst Wolf aus Collenberg zum Training nach Elsenfeld auf die Spessartsportanlage. Dabei sind dem 79-Jährigen die Leichtathletikdisziplinen nicht völlig fremd. Als Jugendlicher kam er über seinen Lehrer Klaus Richter in die damalige Leichtathletikabteilung des SV Wertheim. »Von 1957 bis 1960 waren wir mehrmaliger badischer Jugendmannschaftsmeister in der Leichtathletik«, berichtet er von ersten Erfolgen. Terpoorten war damals im Dreikampf in den Disziplinen 100-Meter-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen aktiv.

Als Terpoorten als Jugendlicher mit 17 Jahren dann mit seiner Lehre zum Straßenbauer begann, trat der Leichtathletiksport in den Hintergrund. Tennis spielt er auch heute noch beim TSC Gelb-Blau Wertheim im Hofgarten. In diesem Jahr im April wurde Terporten schließlich von Jochen Paul angesprochen, ob er es nicht noch einmal mit der Leichtathletik versuchen wolle. Ganz aus der Übung in den einzelnen Disziplinen sei er nicht gewesen: »Ich mache seit 25 Jahren jedes Jahr das Sportabzeichen«, fuhr er mit Paul und Horst Wolf ab sofort zum Seniorentraining nach Elsenfeld auf die dortige Leichtathletikanlage, auf der es möglich ist, auch alle Wurf- und Stoßdisziplinen auszuüben.

Und die ersten Erfolge stellten sich schnell ein. Bei den Offenen Thüringischen Landesmeisterschaften der Senioren in Zella-Mehlis am 24. Juni holte Hermann Terpoorten gleich zwei dritte und einen ersten Platz. Den Diskus warf er auf 17,53 Meter, was Platz drei bedeutete. Ebenfalls Dritter wurde er im Speerwurf mit 18,66 Meter. Den Wettkampf im Kugelstoßen gewann der Wertheimer mit einer Weite von 9,42 Metern. Einen Monat später ging es dann schon zu den Bayerischen Leichtathletikmeisterschaften der Senioren in Wiesau in der Oberpfalz. Bei denen belegte Terpoorten in Disziplin Wurf, die sich aus Kugelstoßen, Diskus- und Hammerwerfen zusammensetzt, den dritten Platz.

Was den Seniorensportler allerdings noch mehr begeistert: Seine Leistungen im Diskuswerfen und Kugelstoßen bei den thüringischen Meisterschaften konnte er noch einmal steigern. Der Diskus landete bei 20,5 Metern, die Kugel bei 9,72 Metern. Den Hammer warf Terpoorten schließlich auf 23,82 Meter.

Hintergrund: Seniorensport Als Senioren- oder Alterssport bezeichnet man Sportangebote, die für ältere Menschen angeboten beziehungsweise von ihnen ausgeübt werden. Dabei beginnt in vielen Sportarten und in der Gesundheitslehre Seniorensport bereits im Alter von 30 Jahren. Ab diesem Alter setzt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bereits der kontinuierliche Abbau von motorischen Fähigkeiten ein. Der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) spricht angesichts einer alternden Gesellschaft davon, dass der Seniorensport boome. Dabei sei gerade Leichtathletik eine Sportart, die über Generationen hinweg betrieben werden könne. Neben der Gesundheitsprävention gibt es auch nationale und internationale Wettkämpfe. An Seniorenmeisterschaften der Leichtathletik nehmen laut DLV jährlich durchschnittlich 2600 Athleten teil. Eigens für Senioren hat der DLV ein eigenes Wettkampfsystem entwickelt. Dabei spielen Rekorde und Bestleistungen auch für die Seniorensportler noch eine wichtige Rolle, dem der DLV mit seinen Bestenlisten entgegenkommt. gufi