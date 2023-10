Werbachs Rathauschef seit etwas mehr als 100 Tagen im Dienst

"Im Amt bekommt man das ganze Leben auf den Tisch"

Werbach 17.10.2023

Happy im Amt: Werbachs Bürgermeister Georg Wyrwoll hat etwas mehr als die ersten 100 Tage im Amt hinter sich. Foto: Michael Geringhoff

Die Begriffe vom Incentivieren (kommt aus dem Englischen) und Bonifizieren, hat er aus seinem Job in der Wirtschaft mitgebracht. Grob gesagt geht es ums Anstoßen, Motivieren und die lobende Förderung von Eigenleistung.

Allzu viel »Schubs« scheint Wyrwolls Rathausteam dabei gar nicht zu brauchen. Wyrwoll zeigt sich sehr angetan vom Schwung und vom Familiären, das in Werbach vieles möglich mache, was anderswo, namentlich in der Großstadt, ausgeschlossen wäre. Wyrwoll erzählt die Geschichte vom zu spät bemerkten abgelaufenen Reisepass. »Am Sonntag soll die Urlaubsreise losgehen, da geht das schon, dass hier auch am Samstag noch mal jemand das Rathaus aufschließt und ein Ersatzpapier ausstellt«, berichtet er mit Stolz.

So gefällt dem Neuen das: Praxisorientiert, denn von Marktorientierung spricht man ja meist nur außerhalb deutscher Rathäuser. Ein anderer Unterschied zur Wirtschaft: Dort hat man Geld, oder beschafft es, um notwendige Dinge und auch notwendigen Fortschritt zu finanzieren. Wyrwoll muss an dieser Stelle einfach darüber sprechen, dass immer mehr staatliche Aufgaben auf die Kommunen abgewälzt werden, die aber keinerlei finanzielle Ausstattung dazu haben. Sein Blick geht kurz zur Decke ob der bedauerlichen gelegentlichen Unprofessionalität staatlichen Handelns. »Man weiß das: Jeden Monat kommen 80 neue Flüchtlinge in den Kreis, und wir haben schon jetzt null Wohnraum«, kritisiert er.

Auch zum Landesentwicklungsplan, der unter anderem Bauflächen beschränkt, hat Wyrwoll seine Meinung: »Ich verstehe das Ziel vom Flächensparen, aber Stillstand ist Rückschritt. Wir berauben uns der Vitalität«, es müsse bessere Lösungen geben, sagt er. Dass das mit den einfachen Lösungen manchmal ganz schön schwer ist, hat Wyrwoll dabei auch schon festgestellt. Er spricht vom »Lernprozess«, den er stellenweise habe durchmachen müssen. »Innerhalb der Verwaltung herrscht eine hohe Komplexität, die Ergebnisse sind dabei allerdings von hoher Zuverlässigkeit«, sagt er. Erkauft werde das mit hohem Zeitaufwand. »Natürlich nicht immer ganz befriedigend«, sagt Wyrwoll auch. Digitalisierung könnte helfen. Der Bund habe 500 Projekte und Vorgänge ins Auge gefasst, 33 davon seien bislang umgesetzt, sagt der Rathauschef und müht sich mit dem neutralen Gesichtsausdruck.

Mitten im Leben

Als Bürgermeister sei man tatsächlich mitten im Leben, der Amtsblick lehre dabei immer neue Komplexitäten. »Alles hat mit allem zu tun«, dieser Satz stimme nicht nur für die große Welt, sondern auch für eine Gemeinde wie Werbach. Als Erkenntnisbeispiel nimmt er einen Termin mit Landwirten, Jägern und Forstwirtschaftlern. Letztere planten in weiten Bögen und hundertjährigen Zyklen, während die Anderen verständlicherweise schon mit dem aufreibenden Tages- oder Wochengeschäft gut zu tun hätten. Das Problem: Beide haben recht. »Als Bürgermeister ist man da Vermittler, das ist ein immenser Bogen. Hier im Amt da bekommt man das ganze Leben auf den Tisch«, sagt Wyrwoll.

Gerade noch mit dem Bestattungswesen befasst, muss dann eine schnelle Lösung für den Ausfall einer Kindergartenkraft her. Manchmal sicher ein bisschen anstrengend: »Aber auch unglaublich bereichernd«, sagt er. Eigentlich sei es ganz genau das, was er sich vom Amt erhofft habe. »Der Austausch mit Menschen und gemeinsam was gestalten, das ist meins«, schwärmt Wyrwoll. Für sein Leben sei es genau der richtige Zeitpunkt gewesen, jetzt für die Gesellschaft zu arbeiten. »Profit kann nicht alles sein«, sagt der Ex-Wirtschaftsmann, zuckt dann aber ein bisschen erschreckt zurück. Wirtschaftlich zu Handeln und Geld zu verdienen, sei natürlich wichtig und Basis für Vieles, aber es gebe eben auch das Andere, und da sei er jetzt und fühle sich absolut wohl damit.

Nach ersten Schritten, kommenden Neuerungen und Projekten gefragt, wird der Neue vorsichtig defensiv: »Ich will da jetzt keine Schlagworte raushauen«, sagt er. Was komme, solle greifbar sein. Schauen müsse man dabei immer: Was gibt der Haushalt her? Kinderfreundlichkeit sei da ein gutes Thema, das definitiv stark in der Liga »Alles hängt mit allem zusammen« spiele. Da sei die neue Spielecke im Rathaus, aber hauptsächlich natürlich der Ausbau des Bildungscampus' und seiner Möglichkeiten, wie der Gemeinderat sie, unter Führung des Alt-Bürgermeisters Ottmar Dürr, schon sehr gut auf den Weg gebracht habe. Wandel denkbar: »Die Bedarfe ändern sich natürlich auch«, meint Wyrwoll. Erst mal sei er »wirklich glücklich und angekommen«. Jetzt gehe es darum, positiv weiterzumachen, nicht zu verzagen, sich nicht von der Welt drumherum runterziehen zu lassen. »Hier zählt nur eins: Schauen, dass unser Laden läuft«.

MICHAEL GERINGHOFF