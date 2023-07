Wertheim: Schüler der neunten und zehnten Klassen feiern Abschluss an der Gemeinschaftsschule

Die Stim­mung war hei­ter und ent­spannt am Don­ners­ta­g­a­bend in der »Hall of Fa­me«, der Au­la der Ge­mein­schafts­schu­le Wert­heim. Ob­wohl es zu­g­leich den Ab­schied von ei­ner lang­jäh­ri­gen Zweck­ge­mein­schaft zwi­schen Leh­rern und Schü­l­ern be­deu­te­te, konn­te man bei al­len Be­tei­lig­ten die Er­leich­te­rung spü­ren, die das Er­rei­chen ei­nes an­ge­st­reb­ten Zie­les mit sich bringt: Die Ab­sol­ven­tin­nen und Ab­sol­ven­ten fei­er­ten ih­ren Ab­schluss.