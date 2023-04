Külsheimer Bürgertreff:Ehrenamtliche, Lebensretter und Sportler ausgezeichnet

Bürgerehrennadel für Margret Lawo

Külsheim 02.04.2023 - 17:40 Uhr 2 Min.

Die Bürgerehrennadel hat Margret Lawo bekommen. Fotos: Birger-Daniel Grein Viele Bürgerinnen und Bürger wurden beim Külsheimer Bürgertreff für ehrenamtliches Engagement und sportliche Erfolge geehrt.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Jugendblasorchester der Jugendmusikschule Külsheim (Leitung Achim Klein).

Bürgermeister Thomas Schreglmann erklärte, man wolle mit der Veranstaltung Mitbürgern danken, die sich jahrelang oder gar jahrzehntelang in vorderer Position oder im Stillen für Vereine einsetzen. Sie wurden von den Vereinen oder anderen Mitbürgern für die Ehrung gemeldet. Außerdem ehre man erfolgreiche Sportler, die mit ihren Erfolgen für Külsheim werben würden.

Er betonte. »Wir wissen alle, was alles ehrenamtlich geleistet wird, was unser Leben schöner und farbenfroher macht.« Alle profitierten von dem, was ehrenamtlich an Freizeitangeboten ermöglicht werde. »Wir sind stolz auf dieses Angebot.« Ehrenamt sei mit Zeit, Aufwand und etwas zusätzlicher Arbeit verbunden, die man gerne für seinen Verein und seine Heimat mache. »Danke, dass ihr es macht, von mir persönlich, ihr macht alle eine tolle Arbeit«, wandte sich der Bürgermeister an alle Ehrenamtlichen.

Neben der Ehrung der Ehrenamtlichen wurden auch Personen für Zivilcourage sowie Sportler geehrt (siehe Überblick). Außerdem wurde auf Beschluss des Gemeinderats Margret Lawo aus Külsheim mit der Bürgerehrennadel der Stadt ausgezeichnet. Die 69-Jährige ist seit Beginn der Betreuungsgruppe für demenziell erkrankte Menschen im September 2004 deren Leiterin als Fachkraft. Die Gruppe wurde in Kooperation mit dem St.-Elisabethen-Verein und der katholischen Sozialstation Wertheim von Margret Lawo und Siglinde Keller gegründet. Margret Lawo kümmert sich um die Betreuung der Gäste und den Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sowie die Gestaltung der Nachmittage. »Sie hat sich im sozialen Bereich sehr um die Stadt verdient gemacht«, sagte Bürgermeister Schreglmann.

Wie beim Bürgertreff üblich stellte sich am Abend auch ein Verein der Stadt vor. Dieses Jahr war es der St.-Elisabethen-Verein Külsheim. Dieser wurde von Bernd Zimmerle, einem seiner drei Vorstände, vorgestellt. Der Verein wurde bereits 1898 gegründet und 1997 wiederbelebt. Alle dort Engagierten seien ehrenamtlich tätig, betonte er. Er ging auf das vielfältige Angebot des Vereins zum Wohle der Külsheimer verschiedener Generationen ein. Zu diesen gehört ein Besuchsdienst, der aktuelle und ehemalige Külsheimer in Seniorenheimen der Region besucht. Weitere Angebote sind Hilfe in Haushalt und Garten, Fahrten zu medizinischen Behandlungen und Apotheke und zum Einkaufen, die Betreuungsgruppe für Senioren, der offene Treff für Senioren und Beratung zum Thema Pflege. Zudem bringe man mit dem Bürgerbus Kinder, darunter viele aus Flüchtlingsfamilien, in Kindergärten.

BIRGER-DANIEL GREIN

Im Überblick: Die Geehrten beim Külsheimer Bürgertreff 2023 Ehrung für langjähriges ehrenamtliches Engagement: David Münkel, FC Hundheim/Steinbach. Seit 2016, als damals 15-Jähriger, Jugendbetreuer und Trainer. Seit 2019 Gesamt-Jugendleiter des Vereins. Margret Höfert, 20 Jahre lang Vorsitzende der KFD-Ortsgruppe Steinbach, wirkt bei der Gestaltung von Ort und Kirche mit. Willi Simko-Zoffer, Engagement für die Pflege der Vereinsanlage der Kleinkaliberschützen KKS Külsheim. Walter Dietz, Engagement für den Nabu Külsheim seit 1998. Erforschung und Weitergabe geologischer Begebenheiten auf Külsheimer Gemarkung. Ehrung für Zivilcourage: Josef Hochstatter, Jens Höfert und Gabriele Weber haben durch beherzte Herz-Lungen-Wiederbelebung im März 2019 einem Mitbürger nach einem Herzinfarkt das Leben gerettet. Dem Geretteten geht es heute wieder gut. Sportlerehrung: Fußball-C-Junioren der JSG Hundheim-Steinbach/Reicholzheim/Uissigheim mit Gastspielern vom FC Külsheim. FC Külsheim, Abteilung Leichtathletik: Jonathan Misselbeck (Kinder M11), Tian Geier (Kinder M11), Lara Adelmann (Jugend W14), Conner Grosche (Jugend M14), Noemi Clottey (Weibliche Jugend U20), Paulina Kromer (Juniorinnen U23) und Stefanie Kölpin (Seniorinnen W60). FC Külsheim, Abteilung Tischtennis: Schüler- und Jugendbereich: Jannis Würzberger, Jakob Düll, Louis Mildenberger, Colin Ungar, Levin Würzberger, Luca Oberman, Manuel Grein, Johanna Düll, Tom Breunig, Jakob Rogler, Bastian Hepp, Svenja Hepp und David Oberman. Erwachsene: Marco Henninger und Ralf Würzberger KK Schützenverein Külsheim 1923: Mattis Kuhn, Pascal Hammerich, Manuel Schäfer, Frank Bundschuh, Holger Balog, Dietmar Rauer, Robert Braun, Thorsten Pelz und Stefan Emmerich. Boule-Club Külsheim, erste Mannschaft (Aufstieg in die Landesliga). (bdg)