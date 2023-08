Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Bestattungsmeisterin: »Ich bin quasi zwischen Särgen aufgewachsen«

Serie »Mein Traumberuf«

Wertheim 17.08.2023 - 10:51 Uhr 2 Min.

Julia Beile-Strang ist Bestattermeisterin und führt zusammen mit ihrem Mann David Beile einen Bestattungsbetrieb in Wertheim. Foto: Gunter Fritsch Die Bestattungsformen haben sich gewandelt. Immer mehr Menschen - wie hier auf dem Wertheimer Bergfriedhof - lassen sich in einer Urne in einem Baumfeld beerdigen. Foto: Gunter Fritsch

»Man blickt dann auf das eigene Leben und lebt bewusster, weil man sieht, wie schnell das Leben vorbei sein kann«, schildert Beile ihre Verarbeitungsstrategie. Dabei hilft ihr sicher auch ihre Familiengeschichte. »Ich bin quasi zwischen Särgen aufgewachsen«, führten schon Julia Beiles Eltern in der Nähe von Köln eine Bestattungsfirma. »Daher war es für mich immer klar, dass ich einmal Bestatterin werden möchte«, hatte sich ihr Berufswunsch schnell ergeben.

Als anerkannten Ausbildungsberuf gibt es den Bestatter allerdings erst seit 2003. Vorher konnte der Beruf auch ohne Ausbildung ergriffen werden. Als von Urnenbestattungen und Friedwäldern noch keine Rede war, wurden die Menschen fast immer in Holzsärgen im Erdgrab beigesetzt. Gebaut werden die Särge in Schreinereien. Und so kommt es, dass auch heute noch viele Bestatter aus dem Berufsfeld des Schreiners kommen. Als Bestatterin noch kein Ausbildungsberuf war, lernte Julia Beile zuerst Erzieherin. Orientierte sich 2003 dann aber um und begann ihre Lehre ab 2006 im Bestatterberuf.

In Münnerstadt ausgebildet

Im Bundesausbildungszentrum der Bestatter im unterfränkischen Münnerstadt mit dem weltweit einzigen Lehrfriedhof machte Julia Beile ab 2006 ihre überbetriebliche Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. »Dort auf dem Lehrfriedhof habe ich dann auch meinen Mann David Beile kennen und lieben gelernt«, schildert sie, wie sie aus dem Rheinland schließlich nach Wertheim gekommen ist. »Es gibt wahrscheinlich schönere Orte, sich kennenzulernen, aber zu uns hat es gepasst«, sagt sie mit einem Schmunzeln. Von 2010 bis 2014 schloss sich dann die Ausbildung zur Bestattermeisterin an. »Und ich bin bis heute die einzige Bestattermeisterin im Main-Tauber-Kreis.«

Und was macht ihren Beruf so besonders? »Mir ist es wichtig, den Hinterbliebenen Trost zu schenken und die letzten Wünsche für ihre Verstorbenen zu erfüllen«, beschreibt sie ihr Arbeitsfeld, das sich von anderen Feierlichkeiten doch grundlegend unterscheide. »Einen Geburtstag kann man jedes Jahr neu planen. Eine Beerdigung ist einmalig. Und daher ist es mir wichtig, dass die Hinterbliebenen sich geborgen und gut aufgehoben fühlen.« Dabei sei das Fach Trauerpsychologie während der Ausbildung wichtig, findet Julia Beile. Gerade, wenn Kinder verstorben seien oder sich ein Mensch das Leben genommen habe, sei es für die Angehörigen elementar, über ihr Schicksal zu sprechen.

Dabei sei der Beruf auch sehr abwechslungsreich: »Man ist nicht nur die Büroangestellte, sondern auch Trauerrednerin, Trauerpsychologin, Abholer und Versorger von Verstorbenen und Grabmacher. Man ist einfach ein Allrounder, egal ob drinnen oder draußen«, nennt Julia Beile ihre vielfältigen Aufgaben.

Hintergrund: Bestattungsfachkraft Seit 2003 ist der Beruf der "Bestattungsfachkraft" ein bundesweit einheitlich geregelter Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt laut Bundesverband Deutscher Bestatter in Bestattungsunternehmen und in der Berufsschule. Überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen werden im Bundesausbildungszentrum der Bestatter in unterfränkischen Münnerstadt durchgeführt. Dort werden überbetriebliche Lehrinhalte vermittelt, wie etwa Grab- und Friedhofstechnik, Warenkunde, die hygienische Versorgung Verstorbener, Trauerpsychologie und Beratungsstrategien. Für das dritte Lehrjahr hat der Bundesverband eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 840 Euro festgelegt. Die Kosten für die schulische Berufsausbildung, die durch Blockunterricht entstehen, wie Fahrt-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten, sollten laut Berufsverband die jeweiligen Ausbildungsbetriebe tragen. Der Ausbildung, die man mit jedem Schulabschluss beginnen kann, kann sich eine Weiterbildung zum Meister, zur Meisterin anschließen. Dem könnte sich noch ein Studium anschließen, auch ohne Abitur. gufi