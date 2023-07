Hutzelreusen, Dörrbretter und Kötzen

Flechten: Im Wertheimer Grafschaftsmuseum können Groß und Klein das Handwerk lernen

20.07.2023 - 15:01 Uhr 2 Min.

Kuratorin Ursula Wehner zeigt, wie geflochten wird. Foto: Gunter Fritsch Auf Dörrbretter wurde frisches Obst im Ofen getrocknet. Foto: Gunter Fritsch Der Hut, der steht dir gut: Eine Reihe von Strohhüten zeigt die Kuratorin der Ausstellung, Ursula Wehner. Foto: Gunter Fritsch

Neben reich verzierten Rückentragekörben aus dem 18. Jahrhundert, den sogenannten Kötzen, sind Hutzelreusen, Dörrbretter, ein geflochtenes Mannequinn sind auch eine Vielzahl von Möbelstücken zu sehen, in die Flechthandwerk eingearbeitet wurde.

Noch bis zum 4. Februar kommenden Jahres bekommen Besucher der Ausstellung so einen umfangreichen Einblick in eine Handwerkskunst, die die gesamte Bandbreite unterschiedlichster Korb- und Flechtwaren zeigt, die im Haus, im Handwerksbetrieb und in der Landwirtschaft über die Jahrhunderte eingesetzt wurden.

Flechten schnell gelernt

Die von Ursula Wehner zusammengestellte Ausstellung bindet dabei immer auch die Besucher des Wertheimer Grafschaftsmuseums ein. Sie können auf einer Matte ganz einfach das Flechten in einem Kurzkurs erlernen, in Workshops werden Techniken wie das Korbflechten und das Papierflechten angeboten. Die besondere Kunst der Strohmarketerie zeigt die Schweinfurterin Mélanie Richet am 17. September das alte Kunsthandwerk, dessen Ursprünge bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen.

Dabei richte sich der Blick der Ausstellung, wie Kuratorin Ursula Wehner im Begleitfaltblatt schreibt, auf das Material, die Herstellung, aber auch auf die Funktion dieser Alltagsgegenstände, die das Leben in den dörflichen Gegenden des Odenwaldes, des Spessarts und des nördlichen Main-Tauber-Kreises über Jahrhunderte prägten. Stühle und Bänke mit geflochtenen Sitz- und Rückenflächen, die von Privatleuten aus verschiedenen Ortschaften Wertheims dem Grafschaftsmuseum gespendet wurden, dokumentierten Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur einen gewissen Wohlstand. Sie zeigen auch: Die Menschen orientierten sich bereits am großstädtischen Geschmack. Ein Katalog zeigt, dass das Warenhaus Wertheim in Berlin Korbmöbel für den Balkon im Angebot hatte.

Bretter zum Trocknen

Viele Ausstellungsstücke befassen sich mit der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte und tragen Namen, die heute oft unbekannt sein dürften. Unter Dörrbrettern dürften sich ältere Menschen noch etwas vorstellen können: Dabei handelte es sich um Holzrahmen, in die ein Weiden- oder Haselnussgeflecht eingearbeitet war. Darauf wurde frisches Obst gelegt und anschließend wurde der Rahmen in den vom Brotbacken noch warmen Ofen geschoben. Das Obst dörrte, trocknete auf dem Darren und wurde so haltbar gemacht. Anschließend kamen die getrockneten Früchte in die sogenannten Hutzelreusen. In solchen Hutzelreusen, fischartigen Körben, wurden das getrocknete Dörrobst, aber auch Nüsse aufbewahrt. Die Körbe hingen an der Decke der Vorratskammer, ein kleines Eingriffsloch war zum Schutz vor Mäusen mit einen Klappdeckel versehen.

In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war es gängige Praxis, im Wald gesammeltes Laub als Stallstreu zu verwenden, wenn man dafür nicht genügend Stroh besaß. In sogenannten Kötzen, die zumeist auf dem Rücken auch mit zwei Stangen getragen wurden, transportierte man das abgefallen Blattwerk nach Hause. In der Ausstellung sind Laubkötzen aus Urphar, Bettingen und Eichel zu sehen. Kötzen aus geschälter und deshalb hellem Weidengeflecht dienten zum Transport von Eiern oder Butter. Produkte, die in der Stadt verkauft wurden. Weil Hühner gerne einmal ihre Eier in herumstehende Kötzen ablegten, wurden diese zu Hühnernestern umfunktioniert.

GUNTER FRITSCH

