Hunderte Gäste in Werbach bei Amtseinführung von Wyrwoll

Neuer Bürgermeister: Amtseid geleistet

Werbach 09.07.2023 - 20:20 Uhr 2 Min.

Die Wyrwolls, nun auch Herr und Frau Bürgermeister. Foto: Michael Geringhoff

Vor mehreren Hundert Gästen hat Georg Wyrwoll, der die Bürgermeisterwahl im zweiten Wahlgang gegen drei Mitbewerber bei 51 Prozent für sich entschieden hat, den Amtseid geleistet - mit »So wahr mir Gott helfe«, Nationalhymne und allen weiteren Extras.

Die Kette gehört zu diesen Extras, als äußeres Zeichen der neuen Amtswürde. Zum Amt und zum Amtsgeschäft gehört für Wyrwoll künftig dann auch der Gemeinderat. Michael Zwingmann, als Ratsvertreter, bot dem Neuen stellvertretend vertrauensvolle Zusammenarbeit an, sagte aber auch gleich dazu, dass man künftige mögliche Meinungsverschiedenheiten in der Sache nie ausschließen könne. Das Haus, welches Wyrwoll übernimmt, sei wohlbestellt, sagte Zwingmann.

Zu vollem Einsatz gemahnt

Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart begrüßte Wyrwoll als einen, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbinde. Jetzt wünsche er ihm Erfolg, Freude und Erfüllung im bedeutenden Amt. Die Süddeutsche Ratsversammlung habe ihre Bürgermeister mit weitreichenden Befugnissen in eine starke Position gebracht. Diese gelte es klug zu nutzen. Die Wahl durch die Bürger sei dabei Vertrauensvorschuss für Wyrwoll. Es liege jetzt an ihm, diesen Vorschuss mit Zinsen zurückzuzahlen - die Sache ordentlich zu machen.

Main-Tauber-Landrat Christoph Schauder sprach vom intensiven Wahlgang mit Dramaturgie und Herzschlagfinale, der den Neuen ins Amt gebracht habe. Es sei auch Wyrwoll zu verdanken, dass die Wahlbeteiligung, bei stolzen 72 Prozent, gelebte Demokratie dokumentiere. Was jetzt komme, sei Zukunft und damit per se ungewiss. Schauder mahnte Wyrwoll zu vollem Einsatz: »Ohne Begeisterung und Mut passiert nur das Notwendige - nicht aber das Außergewöhnliche«, sagte Schauder und dass Werbach »Lust auf Zukunft« habe.

Nicht auszuschließen, dass das, was jetzt komme, für den Quereinsteiger ohne Rathauserfahrung zum Praxisschock werde, stellte der Igersheimer Bürgermeister Frank Menikheim in den Raum. Er ist Vorsitzender der Kreis-Bürgermeisterversammlung. Vielleicht sei das gar nicht schlecht, dass da einer komme der nicht Polit- und Verwaltungsprofi sei. Das biete auch Chancen, so auf einen vielleicht weiteren Blick. Das Bürgermeistergeschäft insgesamt werde immer schwieriger, die Sachverhalte würden komplexer.

»Jetzt wird es ernst«

»Jetzt wird es ernst«, sagte dann auch Georg Wyrwoll selbst. Da werde es künftig Sommer-, aber auch Regentage, im Miteinander geben. Wohlwollen sei gefragt und das Gespräch. Dieses immer im Miteinander und dabei keinesfalls übereinander. Die Dinge der Gemeinde müssten öffentlich laufen, nicht hinter vorgehaltener Hand. Transparenz und Austausch seien die Zukunft, wie auch das offene Visier und die gegenseitige Wertschätzung. Ohne Kompromissbereitschaft auf allen Seiten werde es dabei nicht gehen. Er sehe es als seine Aufgabe an, da immer wieder auch Gesprächskanäle zu öffnen, sagte Wyrwoll.

