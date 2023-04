Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Holger Sauer folgt als Kämmerer auf Rupert Schiller

Verwaltungsgemeinschaft: Große Herausforderungen

Kreuzwertheim 18.04.2023 - 16:57 Uhr < 1 Min.

Klaus Thoma (rechts) verabschiedet Kämmerer Rupert Schiller (Mitte) in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Sein Nachfolger wird Holger Sauer.

Seit 1988 war Schiller für eine große Zahl an Haushaltsplänen der VG, der Mitgliedsgemeinden und des Schulverbands verantwortlich. In der Gemeinschaftsversammlung am Montag wurde Schiller offiziell verabschiedet.

Gemeinschaftsvorsitzender Klaus Thoma berichtete, Schiller habe sich insbesondere durch seinen Sparsamkeitswillen und sein umfangreiches, tiefgehendes Fachwissen Anerkennung erworben. »Sein Tätigkeitsfeld umfasste neben den klassischen Kämmereiaufgaben auch das Vergaberecht, den Schulverband und das Kindergartenwesen«, sagte Thoma. Aufgrund seiner Verlässlichkeit und seiner akribischen Genauigkeit habe er Schiller als ein »Schweizer Uhrwerk« bezeichnet.

Thoma merkte aber auch an: »Seine Antworten auf nicht ganz qualifizierte Bemerkungen und seine Beurteilung unsachgemäßer Entscheidungen aus kommunalen Gremien sind berüchtigt.« Schillers trockener Humor erinnere an Karl Valentin, den der scheidende Kämmerer auch gerne zitiere.

Schillers Nachfolger Holger Sauer sei ein bekanntes Gesicht in der VG, sagte Thoma. Sauer absolvierte dort von 1998 bis 2001 die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Der Verwaltungsfachwirt war bis 2020, also 22 Jahre lang, bei der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim tätig - unter anderem im Bauamt, als Standesbeamter, als Leiter des Bürgerbüros und als stellvertretender Geschäftsstellenleiter. Mitte 2020 wechselte Sauer zum Markt Triefenstein. Thoma freute sich, dass die VG nun einen Mitarbeiter zurückgewinne, der seinen Lebensmittelpunkt in Kreuzwertheim habe. Er sei überzeugt, dass Sauer die großen Herausforderungen gut meistern werde: »Holger Sauer muss sich nicht vor den großen Fußstapfen fürchten, die Rupert Schiller zweifelsohne hinterlässt, sondern wird seine eigenen Fußspuren setzen.«

