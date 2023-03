Krankenstand im Main-Tauber-Kreis erreicht Rekordniveau

Anstieg um 38,9 Prozent

Main-Tauber-Kreis 26.03.2023 - 15:23 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Noch nie waren so viele AOK-Versicherte in Baden-Württemberg krankgeschrieben wie im Jahr 2022. Foto: AOK

Etwa 455.000 der insgesamt 1,4 Millionen erwerbstätigen Versicherten der AOK-Baden-Württemberg wurden zwischen März 2020 und Dezember 2022 aufgrund einer Covid-Erkrankung mindestens einmal arbeitsunfähig geschrieben. Der Anteil der Mitglieder, die sich 2022 einmal oder mehrfach krank meldeten, betrug 70,6 Prozent. Im Jahr 2021 lag dieser Wert noch bei 57,3 Prozent, geht aus den Zahlen der mitgliederstärksten Krankenkasse in der Region Heilbronn-Franken hervor. Zahlenbasis sind die Auswertungen der AOK Baden-Württemberg. Ihre Zahlen gelten als repräsentativ, da sie mit rund 45 Prozent aller Versicherten die größte Krankenkasse des Landes ist.

Weniger Tage krank

Nach Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin betrugen die volkswirtschaftlichen Kosten durch Arbeitsunfähigkeit im Jahr 2021 etwa 153 Milliarden Euro. Diese Summe dürfte 2022 noch deutlich überstiegen werden. Im vergangenen Jahr kamen auf jedes AOK-Mitglied in Heilbronn-Franken 24,6 Arbeitsunfähigkeitstage. Im Vergleich zu 2021 ein Anstieg um 23,3 Prozent. Im Main-Tauber-Kreis waren die Erwerbstätigen 2022 im Durchschnitt 25,42 Tage arbeitsunfähig. Der Wert erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 23,8 Prozent. Entgegen dieses Trends verringerte sich die durchschnittliche Krankheitsdauer im Land pro Fall allerdings um 10,4 Prozent auf 10,3 Kalendertage, im Main-Tauber-Kreis um 10,6 Prozent auf 10,1 Kalendertage.

Die Krankheitsarten mit dem größten Anteil an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen waren die Atemwege - hierzu zählen die Covid-Erkrankungen - mit 29,5 Prozent, Muskel- und Skelett mit 11,5 Prozent, Verdauung mit 4,7 Prozent und Verletzungen mit 4,7 Prozent. Der Beitrag von Arbeitsunfähigkeits-Fällen mit einer Dauer von mehr als sechs Wochen betrug 2,6 Prozent. Diese Langzeiterkrankungen - darunter die Long-Covid-Fälle - verursachten 32,9 Prozent alle Arbeitsunfähigkeitstage.

Viele psychische Erkrankungen

Dabei hat nach den neuesten Zahlen der Krankenkasse DAK Gesundheit Baden-Württemberg der Arbeitsausfall durch psychische Erkrankungen einen neuen Höchststand erreicht. 2022 wurden 248 Fehltage je 100 DAK-Versicherte registriert, was im Zehn-Jahres-Vergleich einen Anstieg um 48 Prozent bedeutet.Vor allem junge Frauen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren waren im Vergleich zum Jahr 2021 am stärksten von psychischen Erkrankungen betroffen. Bei den Männern galt dies für die Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen, laut Krankenkasse DAK. Am stärksten von psychischen Erkrankungen betroffen waren Beschäftigte im Gesundheitswesen. Häufigste Krankheitsbilder waren Depressionen, gefolgt von Belastungs- und Anpassungsstörungen. Zahlen nur für den Main-Tauber-Kreis weist die DAK keine aus. Entsprechende Zahlen über Krankenhausaufenthalte bei psychischen Erkrankungen für den Landkreis gibt es vom Statistischen Landesamt erst für das Jahr 2021.

Die Berufsgruppe mit den höchsten Fehlzeiten 2022 in Heilbronn-Franken waren laut AOK die Metallbearbeitung mit 41,2 Arbeitsunfähigkeitstagen, gefolgt von der Papierverarbeitung mit 37,3 und der Metallumformung mit 37 Krankheitstagen. In der Altenpflege waren es 36,2. Der Krankenstand nach Branchen ergibt für 2022 bei den AOK-Versicherten in Baden-Württemberg folgendes Bild: Im Gesundheits- und Sozialwesen betrug die Arbeitsunfähigkeitsquote 7,6 Prozent (gegenüber 6,1 Prozent im Jahr 2021), Öffentliche Verwaltung 7,5 Prozent (6,0 in 2021), Verarbeitendes Gewerbe 7,3 Prozent (6,1), Energie/Wasser/Entsorgung 7,1 Prozent (6,1) und Erziehung und Unterricht 6,9 Prozent (4,9). Den geringsten Krankenstand hatten Land- und Forstwirtschaft mit 4,4 Prozent (3,3 Prozent in 2021), Banken und Versicherungen mit 5 Prozent (3,8) und Dienstleistungen mit 5,3 Prozent (4,1). Alle diese Zahlen gelten für ganz Baden-Württemberg.