Main-Tauber-Kreis: Viele Kindergartenkinder sprechen nur unzureichend Deutsch

Hoher Förderbedarf bei der Sprachentwicklung

Main-Tauber-Kreis 03.05.2023 - 14:32 Uhr 1 Min.

In der Garderobe in einer Kindertagesstätte (Kita) hängen Kinderjacken.

Wegen Corona fielen die Untersuchungen im Jahr 2021 weitgehend aus. Besonders hohen Förderbedarf gibt es bei der Sprachentwicklung vieler Kindergartenkinder, zeigen Ergebnisse der Untersuchungen.

Treppner präsentierte Ergebnisse der verpflichtenden Einschulungsuntersuchung aus dem Kindergartenjahr 2019/2020, eingeschult wurden die Kinder dann 2021. Neuere Ergebnisse von Einschulungsuntersuchungen liegen dem Gesundheitsamt noch nicht vor. Unterschieden wird bei den Ergebnissen nach dem jeweiligen Förderbedarf, der sich aus der jeweiligen Erstuntersuchung im Kindergarten ergibt. Bei einem diagnostizierten häuslichen Förderbedarf werden die Eltern über Fördermöglichkeiten beraten, die sie selbst zu Hause ausführen können.

Kinder mit einem besonders hohen Förderbedarf werden etwa ein halbes Jahr vor der geplanten Einschulung einer weiteren Untersuchung unterzogen. Dabei werde mit den Eltern besprochen, so Treppner, ob etwa eine Rückstellung von der Einschulung sinnvoll sein könnte oder eine andere Schulart als die Grundschule gewählt werden solle. Eine Entscheidung darüber, treffe allerdings nicht das Gesundheitsamt, das sei immer nur beratend tätig, sondern die jeweiligen Erziehungsberechtigten. Zudem sei diese Zweituntersuchung auch nicht verpflichtend und finde nur mit Einverständnis der Eltern statt.

»Intensiver Förderbedarf«

Die Ergebnisse aus dem Untersuchungsjahr 2020/2021 zeigen nun, dass es vor allem bei der Sprachentwicklung von 33,4 Prozent der untersuchten Kindergartenkinder einen »intensiven Förderbedarf« gebe. Vor Jahren, so Treppner, habe intensiver Förderbedarf erst bei durchschnittlich 25 Prozent der untersuchten Kinder gelegen. Sie begründete den Anstieg vor allem mit der Zuwanderung von Flüchtlingen in den vergangenen Jahren, deren Muttersprache nicht Deutsch sei.

In vielen Haushalten werde zudem kein Deutsch gesprochen. Wenn die Kinder in die Kita kämen, dann lernten sie in vielen Fällen nicht mehr beiläufig die deutsche Sprache, weil sie auch dort oftmals mit Kindern in Kontakt kämen, die ebenfalls ihre Muttersprache sprächen, schilderte die stellvertretende Amtsleiterin Zusammenhänge.

Bei der Untersuchung in den Kindergärten, die von sozialmedizinischen Assistentinnen erfolgt, werden die Sprachentwicklung, die Merkfähigkeit, das Aufgabenverständnis, mathematische Basiskompetenzen, die Konzentrationsfähigkeit und die Grob- und Feinmotorik getestet. Zusätzlich werden das Hör- und Sehvermögen, die Teilnahme an denen im Kinderschutzgesetz verankerten Vorsorgeuntersuchungen und der Impfstatus überprüft. Bei einem unvollständigen Impfstatus werde vor Ort eine Impfberatung durchgeführt, heißt es in der Vorlage zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

