Hohe Nachfrage nach Brennholz

Eigenbetrieb: Erlöse aus dem Holzverkauf brechen ein - Viele Bäume im Wertheimer Wald von Schädlingen betroffen

Wertheim 12.09.2023 - 18:18 Uhr 1 Min.

Waldumbau im Wertheimer Wald: Auch 2022 mussten zahlreiche von Trockenheit und Borkenkäfer geschädigte Fichten aus dem Wald gebracht werden. Foto: Gunter Fritsch

Aus dem Brennholzverkauf plante der Eigenbetrieb im vergangenen Jahr lediglich 35.000 Euro zu erlösen. Am Ende des Jahres waren es knapp 102.000 Euro, erläuterte Benjamin Nehls vom Eigenbetrieb am Montag im Verwaltungs- und Finanzausschuss die Zahlen. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, dem geprüften Jahresabschluss in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zuzustimmen.

Umgekehrt erging es dem Eigenbetrieb beim Holzverkauf. Weil viele Bäume von Insekten oder Pilzen befallen sind, Unwetter und Trockenheit Schäden verursacht haben, mussten diese gefällt werden. Geplant war im Wertheimer Wald ein Jahreseinschlag von 8640 Festmetern, tatsächlich gefällt wurden rund 8353 Festmeter. Davon mussten allein 2326 Festmeter gefällt werden, weil die Bäume von schädlichen Insekten wie dem Borkenkäfer befallen waren.

Unwetter und lang anhaltende Trockenheit richteten im Wertheimer Wald noch einmal so große Schäden an, dass insgesamt noch einmal 1607 Festmeter Holz außerplanmäßig geschlagen werden mussten. Beim Verkauf dieser Hölzer, so Benjamin Nehls, seien zum Teil keine Preise erzielt worden, die die Kosten wieder decken konnten. Gefällt wurden im Wertheimer Wald im vergangenen Jahr vor allem Buchen (20 Prozent des Einschlags) gefolgt von der Fichte mit 19 Prozent und der Kiefer mit 18 Prozent.

Deutlich rückläufig sind auch die Erlöse, die aus der Lieferung Holzhackschnitzeln erzielt werden konnten. Ursprünglich geplant war ein Jahreserlös von 40.000 Euro. Am Ende des Jahres wies der Eigenbetrieb allerdings noch einen Vorrat an nicht verkauften Holzhackschnitzeln im Wert von mehr als 42.000 Euro aus.

Auf 2,4 Hektar Fläche wurden im Wertheimer Wald im vergangenen Jahr rund 6400 Bäume neu gepflanzt. Dabei setzten die für den Forst zuständigen Förster weiter auf die Verjüngung des Bestandes durch eine Vielfalt der Baumarten. So wurden Ulmen, Edelkastanien, Vogelkirschen, aber auch die Hybridnuss, der Tulpenbaum oder die Felsenbirne im Wertheimer Wald heimisch Außerdem wurden 400 Weihnachtsbäume im Nassiger Wald gepflanzt.