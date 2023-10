Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hofpräsentationen beim Jubiläumsfest 2025

Dorfgeschichte: Umfangreiche Vorbereitungen auf »1250 Jahre Urphar« sind bereits zwei Jahre vor dem bedeutenden Ereignis im Gange

Wertheim 12.10.2023 - 18:50 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Urpharer Jakobskirche, eine über 1000 Jahre alte Wehrkirche, wird auch beim Jubiläum 2025 im Mittelpunkt des Interesses stehen. Fotos: Siegfried Albert Das neue Logo, das die Mainschleife und die Wehrkirche stilisiert, zum Jubiläum »1250 Jahre Urphar«.

Der Dorfvereinsvorsitzende und stellvertretende Ortsvorsteher Wolfram Spott begrüßte hierzu mehr als 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Bereits umfangreiche Vorarbeiten hat der Festausschuss hinsichtlich Gestaltung, Jubiläumswanderweg, Dorfgeschichte, Jakobskirche, Hofpräsentationen, Festplatz, Kinderland und Parkplätze geleistet, wie durch die entsprechenden Berichte deutlich wurde. So referierte Kerstin Mattern über gestalterische Aspekte, wie das originelle Fest-Logo mit Mainschleife und Wehrkirche. Bis Anfang 2024 wolle man mit Blick auf das Jubiläum eine neue Urphar-Homepage und eine Onlinepräsenz auf Instagram auf den Weg bringen. Werbeeffekte verspricht man sich auch von bedruckten T-Shirts, Jahreskalendern oder Kochbüchern.

Die Planung von Jubiläumswanderwegen rund um Urphar erläuterte Günther Stark. Demnach ist an einen 13 Kilometer langen Rundweg gedacht, der 220 Höhenmeter überwindet. Eine kürzere Version wäre noch 8,5 Kilometer lang. Die Wege sollen mit dem Logo gekennzeichnet und auf einer im Ort aufgestellten Übersichtstafel erläutert werden.

Die Geschichte der Ortschaft werde auf der Basis des 100 Jahre alten Heimatbuches von Gustav Rommel neu geschrieben, stellte der Historiker Frank Kleinehagenbrock in Aussicht. Sein Kollege Peter Rückert werde dabei Vorgeschichte und Mittelalter abdecken, er selbst beschäftige sich mit der Ära der Neuzeit. Diesbezüglich seien auch historische Vorträge und thematische Führungen im Rahmen des Festprogramms vorgesehen.

Kirchengemeinderatsvorsitzende Karin Schwab informierte zum Aspekt »Jakobskirche«, dass die Abendmusikveranstaltungen 2025 im Zeichen des Jubiläums stünden, außerdem gebe es besondere Kirchenführungen sowie Info- und Verkaufsstände an den Festtagen.

Alternativ zu einem Festumzug werde es im Urpharer Ortskern Hofpräsentationen mit historischen Schwerpunkten geben, berichtete Andrea Scheurich. Ein Flyer werde die Stationen auf dem Rundweg vom Main bis zur Jakobskirche und durch die umliegenden Straßen erläutern, wobei auch Stationen für Familien und Kinder vorgesehen sind.

Musikveranstaltungen geplant

Auf der Alten Landstraße könnten Schlepper-Oldtimer ausgestellt werden, auf der Bachwiese bei der ehemaligen Mühle sollen Nutztiere wie Ziegen, Schafe und Rinder grasen. Bereits detaillierte Vorstellungen gibt es laut Matthias Kloss von der Gestaltung des Festplatzes auf der Mainseite des Feuerwehrhauses. Dort werde ein großes Festzelt mit Biergarten und Bar gestellt, es werde einen Beatabend und weitere Musikveranstaltungen geben.

Spielemekka für die Kinder

Auf dem alten Mainsportplatz wird das Spielemekka für die Kinder entstehen, wie Luisa Stark erläuterte. Neben gängigen Attraktionen, wie Torwandschießen oder Ballspielen, ist vor allem an eine Wasserrutschbahn, an eine Strohhüpf- und -kletterburg sowie an eine Trampolinanlage gedacht.

Noch nicht ausgereift ist die Ausweisung von Parkmöglichkeiten, wie Thomas Kraft wissen ließ. Zumindest könnten Parkplätze am westlichen und östlichen Ortseingang sowie beim SSV-Sportgelände angeboten werden. Nicht realisierbar sei wohl die Sperrung der Ortsdurchfahrten Maintalstraße und Dietenhaner Straße.

SIEGFRIED ALBERT