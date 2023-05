Hoffen, dass wieder Ruhe einkehrt

Demokratie: Stimmen aus der Region zur Präsidentenwahl in der Türkei - Viele Befragte wollen sich nicht äußern

Wertheim 31.05.2023 - 14:29 Uhr 1 Min.

Anhänger des wiedergewählten türkischen Präsidenten Erdoğan feiern hupend und Fahnen schwenkend dessen Wahlsieg. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Während am Sonntag in vielen Orten Autokorsos rollten und Fahnen mit dem roten Halbmond geschwenkt wurden, betonten in Wertheim mehrere Befragte, sie wollten sich zu politischen Themen nicht öffentlich äußern. Ein türkischstämmiger Wertheimer, der anonym bleiben möchte, sagte, er habe eine Berechtigung für Wahlen in der Türkei, habe aber noch nie gewählt. Er verfolge die Politik auch nicht. Für ihn sei das Ergebnis okay, er akzeptiere und respektiere den Sieger. Die Türkei habe es entschieden.

Eine ausführliche Antwort gab Levent Akbulut aus Wertheim. Er erklärte, er sei deutscher Staatsbürger und damit bei der Wahl in der Türkei nicht wahlberechtigt. »Aber natürlich haben wir es durch meine Verwurzelung in der Türkei verfolgt.« Mit einer Stichwahl habe er definitiv nicht gerechnet. »Aber das ist vermutlich der aktuellen Situation in der Türkei geschuldet und zeigt sehr deutlich, dass man sich eine Änderung an der Spitze gewünscht hat.«

Zur Stichwahl sagte er: »Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen beider Kandidaten.« Mit knapper Mehrheit habe sich der alte Staatspräsident durchgesetzt und seinen Posten bewahrt. »Den Sieg muss man dem alten Staatspräsidenten anerkennen, man sieht aber auch, dass von Wahlperiode zu Wahlperiode die Anzahl seiner Stimmen geringer werden.«

Die größte Sorge um die Türkei sei weiterhin die wirtschaftliche Lage sowie die Flüchtlingspolitik, erklärte Akbulut. »Das spüren die meisten in der Türkei Lebenden. Die Lebensunterhaltungskosten sind signifikant gestiegen.«

Fakt sei aber auch, dass knapp die Hälfte der Wähler sich gegen den Wahlsieger entschieden habe und daran eine politische Spaltung zu erkennen sei. »Ich wünsche und hoffe, dass die Türkei sich schnell den aktuellen Herausforderungen stellt und dadurch in der Bevölkerung wieder Ruhe einkehrt«, sagte Akbulut.

Hintergrund: Wahl des türkischen Präsidenten in Deutschland An der Wahl des türkischen Präsidenten können auch türkische Staatsbürger teilnehmen, die in Deutschland leben. Laut Heinrich-Böll-Stiftung ist die Bundesrepublik der größte Auslandswahlkreis der Türkei. Der Stiftung zufolge waren 1,5 der insgesamt 3,5 Millionen in Deutschland lebenden türkischstämmigen Personen bei den aktuellen Wahlen stimmberechtigt. Die Wahlurnen stehen deutschlandweit in den türkischen Generalkonsulaten großer Städte. In Baden-Württemberg konnten die Wahlberechtigten ihre Stimme für den Präsidenten in den Wahllokalen in Stuttgart und Karlsruhe abgegeben. Die Ergebnisse aus Deutschland wurden zusammen mit den Ergebnissen in der Türkei dort verkündet. Wie das ZDF berichtete, stimmten auch in der Stichwahl die in Deutschland lebenden Türken deutlich für Erdogan. Er kam auf über 67 Prozent der Stimmen. Sein Gesamtergebnis bei der Wahl lag bei 52,14 Prozent. bdg