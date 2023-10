Hochzeitsmesse in Wertheim: Ein Hingucker

Michaelismesse: Besucher drängen am Vormittag des verkaufsoffenen Feiertags in die Innenstadt - Am Nachmittag füllen sich die Läden

Wertheim 04.10.2023 - 12:09 Uhr 2 Min.

Zu den Höhepunkten des verkaufsoffenen Feiertags in Wertheim gehörte die Brautmodenschau bei der Hochzeitsmesse im Arkadensaal. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Idee für die kleine Hochzeitsmesse entstand beim Besuch des Stadtmarketingvereins im Geschäft. Laut Innenstadtmanager Christian Schlager habe es für die besondere Veranstaltung rund ein dreiviertel Jahr Vorlauf gegeben. Der Aufwand hat sich gelohnt.

Zahlreiche Frauen, Männer und Mädchen staunten über die Brautkleider, ließen sich berühren und inspirieren. »Ich bin begeistert und das Publikum auch«, resümierte Schlager nach der Brautkleiderschau. Die Veranstaltung zeige, was auch ein kleiner Laden zu leisten in der Lage sei. Es sei ein ganz tolles Schaufenster für das Geschäft selbst und den Wertheimer Innenstadthandel sowie Dienstleister aus der Region.

Musik mit Emely Boyn

Neben dem Brautmodengeschäft waren auch weitere Läden und Dienstleister aus der Region, wie Friseure, Partyservice, Hochzeitsschmuck, Tischdekoration, Traurednerin und Fotografin vertreten. Für die Livemusik bei der Modenschau sorgte Sängerin Emely Boyn, die damit auch für ihre Auftritte bei Hochzeiten warb. Das Ionis bot auf der Hochzeitsmesse alkoholfreie Cocktails zugunsten der Aktion Regenbogen Main-Tauber an.

Jetzlaff zeigte sich mit dem Verlauf ihrer ersten Hochzeitsmesse sehr zufrieden. Eine Herausforderung sei es gewesen, Modells für die Kleiderpräsentation zu finden. Sie alle waren Laien aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sowie Frauen, die sich auf ihren Aufruf dazu auf Instagram gemeldet hatte. »Sie haben es profihaft gemacht«, lobte die Inhaberin des Ladens. Sie habe viel positives Feedback von den Gästen bekommen, freute sie sich.

Das bestätigte auch die deutlich sichtbare Begeisterung der Gäste vor allem für die Modenschau und den Applaus für die Frauen auf dem Laufsteg. Zu sehen gab es dort am Dienstag ausschließlich Brautkleider in Weißtönen, jedoch in ganz unterschiedlichen Längen und Stilen. »Weiß und Weißtöne sind in unserer ländlichen Region noch immer der Trend«, sagte Jezlaff. Richtige Farbakzente seien generell im Kommen, ländliche Regionen bräuchten aber etwas länger, bis sie bei neuen Trends mitzögen.

Zu ihrem Laden resümierte sie, sie habe einen guten Start gehabt. Sie sei zuversichtlich, was die neue Hochzeitssaison angehe. Brautkleider würden vor allem zwischen August und Mai gekauft, da Mai bis September die Hauptmonate für Hochzeiten seien. Die Lieferzeit für ein Brautkleid liege bei bis zu sechs Monaten, erklärte sie. »Ich kann mir eine Wiederholung des Events von heute vorstellen«, sagte sie zur Hochzeitsmesse.

Gut gelaufen

Vom verkaufsoffenen Feiertag profitierten auch Händler und Gastronomie in der Innenstadt sowie Messehändler und Fahrgeschäfte auf der Michaelismesse. »In der Innenstadt lief es gut«, resümierte Schlager. Am Nachmittag öffnete jedoch der Himmel seine Schleusentore, und es gab starken Regen. Viele Besucher blieben dennoch, sei es in den Geschäften und Cafés und Restaurants der Innenstadt oder unter den Ständen und an den überdachten Fahrgeschäften der Messe. Auch die Festhalle war am regnerischen Nachmittag sehr gut gefüllt.

BIRGER-DANIEL GREIN