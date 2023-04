Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hits der 80er-Jahre begeistern

Frühjahrskonzert: Musikverein Rauenberg sorgt in der ausverkauften Rauschbachhalle für Spitzenstimmung

Freudenberg 03.04.2023 - 15:10 Uhr 1 Min.

Sorgt für Begeisterungsstürme: das Konzert des Rauenberger Musikvereins.

Wolfgang Konrad, Vorsitzender des Musikvereins, freute sich darüber, dass das Ensemble »endlich, nach 207 Wochen, wieder ein Konzert geben kann«. Er sagte: »Wir laden sie ein, mit uns zu feiern und den unverwechselbaren Sound und Style der 80er-Jahre zu spüren.« Mit im Gepäck hatten die Musiker viele unvergessene Dauerbrenner aus der Zeit der »Generation Golf«.

Die Moderation lag in den Händen von Katharina Kappel und Wolfgang Konrad. Sie nahmen ihre 350 Fans in der Halle mit auf eine Reise durch Neue Deutsche Welle, Schlager, Rocksongs, Musik zum Wegträumen und Musical-Hits. Schon der Einzug der Musiker sorgte für Aufsehen. Die Titelmelodie der Fernsehserie »Dallas« versetzte die Zuhörer in die Welt der Familie Ewing.

Für den ersten Nervenkitzel-Moment« sorgte Michael Jackson. Er veränderte die Popwelt. Kein Wunder, dass das Orchester »Thriller« zum Auftakt erklingen ließ. Dann ging es mit »Olympic Fanfare and Theme« zur Olympiade 1984 musikalisch über den Teich nach Los Angeles. Mächtig Spaß hatten Orchester und Publikum bei »Don't Stop Me Now« von Queen. Für einen Gänsehauteffekt und den ersten Höhepunkt des Konzerts sorgte Daria Steiniger. Sie sang »Ein bisschen Frieden« von Nicole, das Siegerlied des Grand Prix de la Chanson 1982.

Einen krassen Kontrast bildete das Hit-Medley »Simply The Best« mit Stücken von Rockröhre Tina Turner. Rasant ging es weiter mit den Lokomotiven von »Starlight Express«. Ein bisschen Kitsch und Romantik spürte man bei den Melodien zum Tanzfilm »Flashdance«, »What a Feeling«. Kein leichtes Spiel für das Orchester, aber die Musiker und Musikerinnen meisterten selbst die schwierigsten Passagen mit Bravour.

So richtig Stimmung kam bei den Kultsongs von Nena auf, perfekt inszeniert von Daria Steiniger. Alle kannten »99 Luftballons«, »Leuchtturm« und »Nur geträumt«. Zum Dahinschmelzen waren die Schlagermelodien der Flippers: »Malaika« und »Lotusblume«.

Nun ging es auf die Zielgerade mit der 80er-Kult-Tour: »Skandal im Sperrbezirk«, »1001 Nacht« und Hubert Kahs »Sternenhimmel« - die Partyhits der Neuen Deutschen Welle kennt jeder. Kein Wunder, dass sie lautstark mitgesungen wurden.

Perfekt das Finale, als die »Powerfreaks«, die erfolgreiche Rauenberger Rockband der 80er-Jahre, nach über 20 Jahren ein Comeback gaben und die Bühne enterten. Die »Local Heros« ließen es später bei der After-Show-Party mit Songs von Guns 'n' Roses und den Rolling Stones noch einmal so richtig krachen.

Günter Herberich