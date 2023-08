Historische Orte im Main-Tauber-Kreis öffnen die Tore

Tag des offenen Denkmals: Am 10. September können Interessierte bedeutende Bauwerke erkunden

Main-Tauber-Kreis 29.08.2023 - 13:57 Uhr 1 Min.

Die Freudenburg hoch über Freudenberg: Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September gibt es dort erlebnisreiche Führungen.

Bürgerinnen und Bürger sowie interessierte Touristen können bedeutende Bauwerke im Main-Tauber-Kreis besichtigen und erkunden, darunter die Baudenkmale am Marktplatz in Tauberbischofsheim, die Katholische Kirche St. Leonard in Bad Mergentheim-Rengershausen, das Buchlerhaus in Lauda-Königshofen und das Torhaus in Niederstetten. Das ehemalige Torwächterhaus ist eines der ältesten Häuser Niederstettens und in die alte Stadtmauer integriert.

Ein besonderer Fachwerkbau von 1522 kann in Külsheim besichtigt werden. Das alte Rathaus fungiert heute als Museum »Külsheimer Höhe«. In Wertheim sind Führungen durch die Altstadt geplant. Zudem kann die »Alte Münz«, das wohl älteste Haus Wertheims, besucht werden.

In Freudenberg auf der Burg und in Bad Mergentheim entlang der Stadtbefestigung mit Besichtigung des Torwärterhauses werden erlebnisreiche Führungen angeboten. Kirchenführungen finden mit Pfarrer Johannes Weißenstein in der Nikolauskirche in Weikersheim-Schäftersheim, in der Bartholomäuskirche in Weikersheim-Nassau und in der St. Georgskirche in Weikersheim-Elpersheim statt.

Viele weitere Denkmale und Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung im Main-Tauber-Kreis sind im Programm zum Tag des offenen Denkmals zu finden. Das Online-Programm lässt sich auf allen Endgeräten einfach und individuell filtern und zusammenstellen, beispielsweise nach Regionen, Familienaktionen oder barrierefreien Zugängen.

Mehr als 5500 Denkmale mit zahlreichen Veranstaltungen sowie über 500 Denkmal-Touren gibt es in diesem Jahr bundesweit zu entdecken: Ab sofort ist das Programm unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm abrufbar. Wer es handlicher mag, greift auf die offizielle App zum Tag des offenen Denkmals zurück. Alle Infos zur App gibt es unter https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/app. Bundesweit koordiniert wird der Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD).

Seit 1993 ist der Tag des offenen Denkmals Deutschlands größte Kulturveranstaltung und Schaufenster für die Denkmalpflege. In jedem Jahr sind zahlreiche Veranstalter mit viel ehren- und hauptamtlichem Engagement dabei, um diese einmalige »Kulturbühne« zu gestalten. Von unbekannten Denkmalen bis hin zu längst vergessenen Handwerkstechniken oder Restaurierungsmethoden wird viel geboten. Das Motto »Talent Monument« regt zu neuem Austausch an. Was hat die facettenreiche Denkmallandschaft in Deutschland zu bieten? Was macht ein Denkmal zu einem Denkmal? Diesen Fragen wird am Tag des offenen Denkmals nachgegangen.

Die untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis steht bei Fragen gerne zur Seite.

Kontakt: Susanne Hopf, E-Mail: susanne.hopf@main-tauber-kreis.de, Telefon: 09341 82-5739

Pressemitteilung Landratsamt