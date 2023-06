Hilfsdienste in Wertheim: Immer mehr Arbeit für immer weniger Leute

Hintergrund: Hilfsorganisationen beim Bürgerforum

Diese Hilfsorganisationen berichteten beim Bürgerforum der Wertheimer CDU von ihrer Arbeit: Die Rotkreuz-Bereichsleiterin für Pflege und Mobile Dienste, Nina Fertig, als stellte den neuen Standort Reinhardshof mit 15 Pflege- und 30 Kurzzeitplätzen vor. Ab Oktober ergänzt die Rettungswache den neuen Campus an der Klinik. Die Maltheser sind in der Palliativ- und Hospizbegleitung sowie in der Trauerarbeit tätig. Sie erschließen sich mit 60 Ehrenamtlern auch weitere Aufgabenfelder. Beim Technischen Hilfswerk (THW) arbeiten derzeit 50 ehrenamtliche Einsatzkräfte. Wertheimer Spezialisten bestücken unter anderem die übergreifende Fachgruppe Wasserrettung. Die Jugendabteilung zählt 25 Köpfe. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wertheim zählt in ihren 13 Einsatzabteilungen rund 500 Ehrenamtler. Mit 30 Fahrzeugen hat die Wehr 2022 rund 400 Einsätze gefahren - auch auf der Autobahn, auf dem Main und im benachbarten Bayern. Bei 270 davon ist die zentrale Stadtwehr dabei gewesen. Egal wo die Wehr gebraucht wird, in nur zehn Minuten müssen neun Mann mit Fahrzeug für den Erstzugriff am Einsatzort sein. Die Ortsgruppe Wertheim der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt es seit 70 Jahren. Ohne sie wäre der Betrieb des Freibades in den Christwiesen wohl unmöglich. Die DLRG drängt auf den Bau eines neuen Hallenbades, ohne das ein vernünftiger allgemeiner Schwimmunterricht und die zentrale Ausbildung der Wasserretter nicht zu leisten sei.