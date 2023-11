Hilfe für Kinder im Süden Rumäniens

Nikolauskonvoi: Auch in diesem Jahr bringt der Verein »Hinsehen und Helfen« wieder Pakete und Geschenke

Kreuzwertheim 03.11.2023 - 10:56 Uhr 2 Min.

Groß ist die Freude der Kinder im Süden Rumäniens über die besonderen Geschenke aus Deutschland. Auch dieses Jahr wird der Nikolauskonvoi die Augen in den armen Gebieten im Süden des Landes wieder strahlen lassen. Foto: Verein Hinsehen und Helfen

Dazu bittet der Verein um viele Unterstützer, die Überlebenspakete für Familien und Geschenke für Kinder beisteuern. Diese können bis Freitag, 10. November, bei zahlreichen Sammelstellen in der Region abgegeben werden.

Seit 2014 im Verein aktiv ist Winfried Tschöp aus Kreuzwertheim. Er berichtet, er habe mitbekommen, dass Rumänien zwar ein EU-Land ist, es dort aber immer noch Regionen mit großer Armut gibt.

Auch Fotos aus der unterstützten Region hätten ihn bewegt. Über seine berufliche Tätigkeit bei der Firma Cummins Deutschland habe er guten Kontakt zu Sebastian Weidner, einem der Vereinsvorsitzenden. Die Firma und deren Mitarbeiter engagierten sich von Anfang an stark für das Projekt. Er selbst packe auch Geschenk- und Überlebenspakete. »In der unterstützten Gegend um Craiova nicht weit weg von der Donau ist die Armut besonders groß.«

Ohne Strom und Wasser

In den großen Städten gebe es auch eine Art Reichtum. »Bereits 20 Kilometer weiter in den Bergdörfern herrscht blanke Armut«, weiß er. Die einfachen Häuser hätten teils noch nicht einmal Strom- und Wasseranschluss. Tschöp war selbst schon viermal als Helfer beim Konvoi in Rumänien dabei.

»Die Kinder dort freuen sich über Zahnputzsachen, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Es ist eine andere Welt«, berichtet er tief bewegt von den Erinnerungen. Die Freude der Menschen über die Geschenke zu sehen, sei immer wieder ergreifend. »Alle freuen sich über Kleinigkeiten.«

Gespendet werden können einerseits Weihnachtspakete für Kinder im nicht verschlossenen Schuhkarton. Diese packe man in Umkartons und auf Paletten und bringe sie nach Rumänien. Dort werde man von Firmen, Kirchen und anderen Einrichtungen unterstützt, die Lagerflächen bereitstellten.

Dort wiederum werde die Lieferung passend für den Weitertransport umgepackt. »Die Verteilung der Geschenke erfolgt durch uns zusammen mit den Vorstehern der Dörfer, Kirchenvertreter und weiteren Partner über Einrichtungen für Kinder.« Die Partner würden die Menschen und den Bedarf vor Ort gut kennen.

Keine gebrauchte Kleidung

Gespendet werden können auch Überlebenspakete mit haltbaren Lebensmitteln, Kosmetikprodukten, Zahnbürste und Zahnpasta. Diese bringe man direkt zu den armen Familien. Nicht ins Land gebracht werden darf gebrauchte Kleidung. Das ist eine Vorgabe der rumänischen Regierung.

Laut Tschöp läuft die Organisation des Konvois, den 30 Vereinsmitglieder übernehmen werden. Dazu gehöre die Organisation von Fahrzeugen, Tankmöglichkeiten und Übernachtungsmöglichkeiten auf der Tour. Er selbst spreche Schulen und Kindergärten an und werbe bei Erwachsenen und Kindern um Unterstützung für die Aktion.

Bei den Sammelstellen für Geschenke und Überlebenspakete gibt es auch einen Flyer mit weiteren Informationen zu den benötigten Inhalten und den Aufkleber für die Schuhkartons. Lokale Abgabestellen sind die Familie Schwab in Urphar, Melissa Döbert in Mondfeld, die Kindergärten und Grundschule in Kreuzwertheim und die Firma Commins in Altfeld. Bei dieser können Pakete sogar täglich bis 22 Uhr abgegeben werden.

IWeitere Informationen unter

www. nikolauskonvoi.de

BIRGER-DANIEL GREIN