Alternative Energiequelle: Wertheim und Main-Tauber-Kreis wollen Modellregion werden

Heizen mit Wasserstoff für viele vorstellbar

Wertheim 14.07.2023

Die derzeit noch mit Gas betriebene Fernwärmeversorgung auf dem Wartberg, hier das Heizwerk B am Salon-de-Provence-Ring, könnte die bei der Herstellung von Wasserstoff anfallende Abwärme für das Heizung der Wohnungen nutzen. Foto: Gunter Fritsch

Die Antworten überraschten: Die Nutzung von grünem Wasserstoff erscheint den meisten Unternehmen vor allem für die Wärmeversorgung in ihren Gebäuden sinnvoll. Den Einsatz von Wasserstoff als Brennstoff in der Produktion kann sich dagegen nur eine Minderheit der Befragten vorstellen.

Attraktiver erscheint der Wasserstoff dagegen als synthetischer Kraftstoff. Hier konnten sich neun Befragte eine Versorgung etwa von Lastwagen mit Wasserstoff als Treibstoff vorstellen. Zugleich erläuterte Werner Spec, einer von zwei Geschäftsführern der H2 Main-Tauber GmbH i.G., dass es im Gewerbe- und Industriegebiet Almosenberg Interesse einer Wertheimer Firma am Aufbau einer Wasserstofftankstelle für den Schwerlastverkehr gebe.

Ab 2027 nutzen

Wissen wollten die Stadtwerke Wertheim von den Firmenvertretern auch, zu welchem frühesten Zeitpunkt sie sich die Nutzung des grünen Wasserstoffs vor allem für die Versorgung mit Wärme vorstellen könnten. Eine Mehrheit (32 Befragte) kann sich eine Nutzung für das Heizen von Gebäuden bereits ab 2027 vorstellen. Eine Nutzung der bei der Elektrolyse anfallenden Abwärme für die Gebäude ist für 22 Firmenvertreter frühestens ab 2030 denkbar. Lediglich vier Unternehmer halten eine Nutzung erst nach 2030 für ihre Firma für realistisch.

Neben der Versorgung von Wasserstofftankstellen für den regionalen und überregionalen Bedarf - deshalb sei etwa der Standort am Almosenberg mit direkten Anschluss an die Autobahn ideal - sieht Spec einen Bedarf in Wertheim vor allem, den »hohen industriellen Erdgasverbrauch« durch den alternativen Energieträger in erheblichem Maß zu ersetzen. Die kommunale Wärmeplanung der Stadt Wertheim weise bis 2040 allein für die Große Kreisstadt Wertheim grünen Gasbedarf von 130 Gigawatt-Stunden aus. Welche Bedarfe es genau für Wasserstoff und die bei der Produktion anfallende Abwärme für die Sektoren Mobilität (Schwerlastverkehr), Industrie und perspektivisch auch für die Einspeisung in das Wertheimer Gasnetz gibt, das soll ab sofort mit allen Beteiligten geklärt werden.

Spec kündigte zudem an, dass die Gründung einer eigenen H2-Wertheim GmbH vorbereitet werde, unter deren Dach dann die drei geplanten Elektrolyse-Standorte in der Großen Kreisstadt betrieben werden würden. Für Bau und Betrieb dieser Elektrolyseure sollen auch Fördergelder beantragt werden. Machbarkeits- und Potenzialanalysen für die beiden Standorte Wertheim und Bad Mergentheim seien in Vorbereitung. Die Elektrolyseure sollen nach derzeitigen Planungen an beiden Standorten Energie »im ein- bis zweistelligen Megawattbereich« liefern, kündigte Spec an. Als möglichen Beginn für die Produktion von Wasserstoff nannte der Geschäftsführer von H2-Main-Tauber den Zeitraum von Ende 2025 bis Anfang 2027.

Drei Standorte angedacht

Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, erläuterte, dass für Wertheim drei Standorte für Elektrolyseure angedacht seien. Diese orientierten sich vor allem an den hohen Energiebedarfen, die es in den drei Industriegebieten Bestenheid, Reinhardshof und Almosenberg sowie Obere Grüben gebe. An allen drei Standorten sei daran gedacht, die bei der Herstellung von Wasserstoff anfallende Abwärme für die Versorgung von Firmen, aber auch für private Haushalte im Fernwärmenetz auf dem Wartberg einzusetzen.

Am Almosenberg bestehe zudem von einem Wertheimer Unternehmer Interesse für den Aufbau einer Wasserstoff-Tankstelle. Außerdem könne der erzeugte Wasserstoff in die europäische Ferngasleitung Megal eingespeist werden, die nördlich von Wertheim auf bayerischer Seite bei Hasloch verlaufe. Auch ohne eine eigene Wasserstoffproduktion, skizzierte Beier eine Alternative, könne Wertheim über diese Leitung Wasserstoff beziehen.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte die Erzeugung von Wasserstoff vor Ort als »eine Jahrhundertchance für Wertheim« bezeichnet. Zugleich rief er die Vertreter der Firmen dazu auf, sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie hoch der Bedarf an Wärme in den Gebäuden der Unternehmen sei.

Hintergrund: Grüner Wasserstoff Der sogenannte grüne Wasserstoff heißt deshalb so, weil die Energie für die Spaltung des Wassers aus regenerativen Energiequellen wie Windkraft- und Photovoltaikanlagen gewonnen wird. Nach Einschätzung der Experten, die beim Unternehmergespräch am Donnerstag im Arkadensaal sprachen, ist der Main-Tauber-Kreis für den Aufbau von Elektrolyse-Standorten besonders geeignet, weil er schon jetzt über eine große Zahl solcher Anlagen verfügt. Der Landkreis ist bereits Spitzenreiter bei der Windkraft in Baden-Württemberg. Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hatte mit Blick auf die Fortschreibung des Regionalplans Heilbronn-Franken darauf hingewiesen, dass es im nördlichen Main-Tauber-Kreis und auf Wertheimer Gemarkung in Zukunft weitere Windkraftanlagen geben könne, wie aus der Teilfortschreibung des Regionalplans Windenergie hervorgehe. Die Verbandsversammlung des Regionalverbands war am Freitag in Ilsfeld zusammengekommen. Die H2 Main-Tauber GmbH will künftig einen Großteil der benötigten Energie für Mobilität, Industrie, Gewerbe und Immobilien klimaneutral bereitstellen. Energieträger für die Elektrolyse sollen regionale Windkraft- und Photovoltaikanlagen sein, an denen sich auch Bürger und Unternehmen finanziell beteiligen sollen. gufi