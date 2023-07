Latinfestival: 400 Besucher feiern auf der Wertheimer Burg

Organisatoren versprechen bereits Neuauflage für 2024

Wertheim 10.07.2023 - 13:16 Uhr 1 Min.

Tanzen, was das Zeug hält: Die Besucher feiern beim Latinfestival auf der Wertheimer Burg. Die Stimmung passt. Eine Zuschauerin jubelt den Akteuren auf der Bühne zu.

Für sie war es die Verbindung zum Wertheimer Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager, die den Ausschlag für das Festival gegeben hat - man kennt sich schon vom Wertheimer Weihnachtsmarkt. »Wir haben immer nach einer idealen Location geschaut, die Burg ist es. Und vor allem: »Die Leute haben so richtig Bock drauf«, sagte Amador (37) am Sonntag.

Was jetzt mit rund 400 Besuchern noch eher Insider-Tipp für die Latin-Community war, soll im kommenden Jahr, dann in der zweiten Auflage, alle Rekorde brechen und auch ein sehr breites Publikum erreichen. Wertheimer hat man bei der Premiere kaum gesehen, dafür fast die komplette junge Szene zwischen Würzburg und Frankfurt mit lateinamerikanischen Wurzeln. Die Veranstalter sind in der Würzburger Szene ehedem bestens vernetzt, sowas spricht sich rum.

Und dann waren da noch die ganz großen Namen, die der Nicht-Community aber noch nicht allzu viel zu sagen hatten: Star der Show war J-Star. Der DJ war für einen Gig in Frankfurt am Samstag sowie den Auftritt in Wertheim am Sonntag eigens aus New York eingeflogen worden. In seinen Instagram-Videos legt J-Star in Stadien vor Zehntausenden auf. In Wertheim hingegen wirkte er - im hinteren Teil der Bühne positioniert - fast etwas verloren.

Mächtig Wirkung entfaltete er allerdings dennoch, wenngleich das auch den anderen Künstler vor ihm schon gelang. Selbst die anfangs brütende Sonne hatte dem Tempo des Festivals kaum Abtrieb geben können. Vor J-Star gab es die DJane Peachy und ihren Kollegen Sonrisa, auch Live-Musik und vor allem gleich vier Tanzshows auf der Bühne.

Die weite Show gab es vor der Bühne: Die Latin-Community war beileibe nicht nur zum Zuschauen gekommen, sondern natürlich, um selbst zu tanzen. Die Stimmung der rund 400 Besucher lässt sich mit der Begrifflichkeit »mega« am ehesten umreißen. »Wir sind tatsächlich sehr zufrieden«, sagte Amador am Abend und kündigte gleich den Nachschlag an. Im kommenden Sommer wird das Festival neu aufgelegt, dann mit der zehnköpfigen Band Punto Latino als Mainact. Dann könnte es voller werden auf der Burg.

Michael Geringhoff