Convenartis: Literarischer Abend mit Hubert Schirneck zeigt den großen Dichter Heine

Leben und Werk

Wertheim 29.10.2023 - 18:24 Uhr 2 Min.

Hubert Schirneck gab Einblick in Heines Privatleben. Foto: Elita Schrenker

Hubert Schirneck, 1962 in Gera geboren, lebt heute in Weimar und beschäftigt sich neben dem Schreiben von Büchern »für Kinder und die es werden wollen« mit den Biografien und Texten klassischer Autoren. Schirneck gab am Samstagabend im Convenartis Keller mit zahlreichen Auszügen aus Briefen und Texten einen umfang- und aufschlussreichen Einblick in Heines Privatleben und seine Arbeit als Dichter und Literat des 19. Jahrhunderts.

»Etwa 8000 seiner Werke wurden vertont. Manche sprechen von 10.000.« Und bis heute befassen sich Künstler mit den Texten des Dichters, freut sich der Autor. Aus Heines Schrift »Geständnisse« war zu erfahren, dass sein Vater ihm auf die Frage über die Herkunft seines Großvaters geantwortet habe, dieser sei »ein kleiner Jude mit großem Bart« gewesen, was Heine seinen Mitschülern auf die Frage nach seiner Herkunft genau so weiter erzählte.

Kritischer Seitenhieb

Wegen der belustigten und lautstarken Reaktionen der Kinder wurde er vom Lehrer mit Prügel bestraft. Heine: »Ich büßte meine Schuld mit Prügel. Der liebe Gott sorgte dafür, dass derjenige, der sie erteilte, am Ende müde wurde.« Den Namen des Peinigers habe er nie vergessen. Dieser wurde bald darauf von der Schule entfernt. Heine sollte nach Vorstellung seiner Mutter »entweder Papst, Napoleon oder Rothschild« werden. Er zog es vor, als Schriftsteller in Paris zu leben. Schirneck begann seine Lesung mit »Einem Abtrünnigen«, einem Gedicht, in dem es heißt »und du bist zu Kreuz gekrochen, zu dem Kreuz, das du verachtest«.

Hier spiegelt er das Verhalten von Eduard Gans, seinem ebenfalls jüdischen Jugendfreund wider, der um des beruflichen Erfolges willen zum Christentum konvertierte. Dieser kritische Seitenhieb sei insofern kurios, als auch Heine aus dem gleichen Grund zum Protestantismus überwechselte, was er allerdings schon nach kurzer Zeit bereute, so Schirneck.

An seinen Freund Moses Moser schreibt er 1826: »Ich bereue sehr daß ich mich getauft hab?, ich habe seitdem nichts als Unglück.« Auch sein Wunsch, in München eine Professur antreten zu können, erfüllte sich nicht. Hierfür machte er die in seinen Augen judenfeindlichen Kampagnen August Graf von Platens verantwortlich. Als Reaktion wurden von Platen und der regierende Bayerische König Ludwig I. von Heine mit spöttischen Versen bedacht.

1841 heiratet er Augustine Crescence, sein »süßes dickes Kind« und »Hausvesuv«, wie er sie nennt und die er in Mathilde umbenennt. Die letzten zehn Jahre seines Lebens verbrachte Heine bettlägerig, »in seiner Matratzenlandschaft«, wie er selbst es nannte. Man vermutet, dass er sich mit Syphilis angesteckt habe, so Schirneck. Nach der Pause las er einige seiner Lieblingsgedichte Heines vor, unter anderem »Die Tendenz«, »Sehnsucht«, »Das Fräulein stand am Meere«, »Das Glück ist eine leichte Dirne«.

Mit seinen eigenen humoristischen Werken »Kleine Geschichte des Lügens« und der Schilderung, wie sein eigenes Leben gleich einer Eintagsfliege im Zeitraster eines Tages ablaufen könnte aus »Seltsame Lebensläufe«, klang der unterhaltsame Abend aus.

ELITA SCHRENKER