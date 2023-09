Heeresflieger üben Landesverteidigung: Ein Flugplatz geht auf Reisen

Transporthubschrauberregiment 30 trainiert auf Külsheimer Übungsplatz

Külsheim 27.09.2023 - 17:46 Uhr 5 Min.

Bodenpersonal weist diese NH90-Piloten zur Landung ein. Während die Triebwerke noch laufen, werden die gerade gelandeten Hubschrauber auf der Panzerringstraße betankt. Neue Zelte: Der Chef der Wartungsstaffel erklärt die neue Ausrüstung für den Einsatz. Pizza und Brot: In der Feldküche werden täglich über 100 Brote gebacken. Ausprobiert hat der Verpflegungstrupp auch, wei gut sich Pizza mit den Gerätschaften zubereiten lässt. Das "Gehirn" des Regiments: Blick in den Gefechtsstand. Die Fahrzeuge der Wartungsstaffel sind getarnt unter einer Baumgruppe abgestellt. So sehen die neuen Zelte von innen aus: Landrat Christoph Schauder ist beeindruckt, was sich seit der eigenen Wehrdienstzeit geändert hat.

Oberst Lars Persikowski lässt keinen Zweifel daran, was bei dieser sogenannten »Sonic«-Übung trainiert wird, während im Hintergrund Maschinengewehrsalven über den Platz hallen und rote Leuchtkugeln aufsteigen. »Es geht um eine Alarmierungs- und Verlegeübung«, sagt der Kommandeur des Transporthubschrauberregiments 30 aus Niederstetten. Seine Männer und Frauen haben alles mitgebracht, um den Betrieb eines Feldflugplatzes zu gewährleisten. Das beginnt bei Tank- und Feuerlöschfahrzeugen, geht über Wartungsausrüstung bis hin zum Gefechtsstand und zur Feldküche. Das Regiment stellt derzeit einen Teil der Heeresfliegerkomponente für die Nato-Eingreiftruppe VJTF.

Unterbringen und versorgen

Es soll sich in einem Einsatzfall komplett selbst unterbringen und versorgen können und die Hubschrauber für Transportaufgaben von Truppen und Material bereitstellen. Auch der Schutz vor Angriffen mit Massenvernichtungswaffen wird beispielsweise geübt oder der Gefechtsdienst des Einzelschützen. »Das sind Dinge, wie wir sie in den letzten Jahren weniger getan haben«, sagt Persikowski. Die Heeresflieger waren in den vergangenen Jahren vor allem mit Stabilisierungseinsätzen wie in Mali und Afghanistan beauftragt.

»Man übt Szenarien, die hoffentlich nie eintreten werden«, sagt Christoph Schauder, Landrat des Main-Tauber-Kreises, der sich am Mittwoch das Übungsgeschehen angeschaut hat. »Die Welt ist eine andere seit dem 24. Februar 2022«, sagt Schauder und meint den Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz rief wenige Tage später eine sicherheitspolitische »Zeitenwende« aus. Jetzt trainiert die Bundeswehr wieder all das, was seit dem Ende des Kalten Krieges kaum noch ein Thema war.

Betankung im Schnelldurchlauf

Ein Beispiel: Die vorgeschobene Betankung der NH-90-Hubschrauber. Um 9.56 Uhr schwebt einer der Helikopter mit dem Rufzeichen »Sonic« über der Panzerringsstraße des Übungsplatzes ein und setzt auf. Während sich der Rotor noch dreht, fährt hinter einer Baumgruppe ein gepanzerter Tankwagen der 1. Staffel hervor. Zwei Soldaten ziehen einen schweren Schlauch zum Hubschrauber. Abgesichert durch ein Flugfeldlöschfahrzeug wechseln 2000 Liter Flugkraftstoff in den NH90, während die Motoren noch laufen. Nach wenigen Minuten ist der sogenannte »Hot Refuel« abgeschlossen, der Hubschrauber jagt im Tiefflug davon, während sich Tankwagen und Feuerwehrfahrzeug wieder im nahegelegenen Waldstück verstecken. Mit anderen Hubschraubern fliegt der NH90 eine Mission über Speyer und Crailsheim und wird gegen Mittag zu einer erneuten Betankung zurückkehren.

Ein paar Hundert Meter weiter haben sich die Soldaten der 5. Staffel im Übungsdorf Wolferstetten und seinem Umfeld einquartiert. Die Lastwagen der Wartungsstaffel stehen getarnt unter Bäumen, die Soldaten haben ihre Quartiere entweder in den Gebäuden, den Fahrzeugen oder in Zelten in einer Streuobstwiese aufgeschlagen. Wo immer es geht, wird vorhandene Infrastruktur genutzt. Doch ob die im Einsatzland zu finden ist, ist ungewiss, erklärt Persikowski. Die Soldaten haben moderne Zelte, die sogar beheizbar sind. »Gute Sache«, sagt der Major, der die Wartungsstaffel befehligt. Und ein großer Unterschied zur alten Zeltbahn, die der Wehrpflichtige von vor 20 Jahren kennt. »Das weckt Erinnerungen«, sagt Schauder, der seinen Wehrdienst zur Jahrtausendwende bei der Raketenartillerie in Walldürn abgeleistet und dabei auch den Külsheimer Übungsplatz kennengelernt hat.

Neue Helme und Zelte

Die neuen Zelte und teils die Kleidung der Soldaten mit deren neuen Gefechtshelmen sind Ausdruck der Zeitenwende und der Modernisierung der Bundeswehr. Aber: Ist für die Heeresflieger die VJTF-Bereitschaft beendet, müssen sie die Zelte an den nächsten Einsatzverband weitergeben. Die Mangelverwaltung bei den Streitkräften ist auch mit der »Zeitenwende« nicht beendet.

Dafür gibt es auch Innovationen aus der Truppe: In der Anfangsphase gibt es für alle Soldaten Feldrationen aus dem Karton, doch schnell hat ein Stabsfeldwebel seine Feldküche in Betrieb genommen. »Den Wert, den diese Verpflegung hat, kann man gar nicht hoch genug einschätzen«, lobt Persikowski seine Leute. Erstmals seit Jahren wird mit der Feldküche nicht nur gekocht, sondern auch Brot gebacken.

Viel Wert auf Tarnung

Was Persikowski aufgefallen ist: Das Regiment hat viel zu wenig Tarnnetze. »Tarnung war in den letzten 30 Jahren nicht unser Schwerpunkt«, erklärt der Oberst, während er die Funktion des Gefechtsstandes erklärt. Von hier sorgen Soldaten dafür, dass alle Bereiche reibungslos zusammenarbeiten. Nach der Übung werde ein »Wunschzettel« geschrieben, um für die nächsten Vorhaben gerüstet zu sein, erklärt der Oberst. Denn anders als in Ländern wie Afghanistan und Mali, wo man als Truppe Präsenz zeigen wollte, will man bei einem möglichen Einsatz an der Nato-Ostflanke nicht gesehen werden. Deshalb wird nicht nur auf optische Tarnung Wert gelegt, sondern auch auf elektronische: Der ganze Betrieb des Feldflugplatzes soll mit so wenig Funksprüchen wie möglich auskommen, denn die können eingepeilt werden und liefern dann beste Zieldaten für feindliche Artillerie.

»Diese Übung zeigt, dass die Weltlage mittlerweile eine andere ist«, sagt ein beeindruckter Christoph Schauder. »Ich bin ein sehr bundeswehraffiner Landrat. Die Bundeswehr gehört nicht nur zum Main-Tauber-Kreis. Die Kameradinnen und Kameraden sorgen auch dafür, dass wir weiter sicher leben können.« Als »Tauberfränkischer Kommandeur« bekleidet er noch bis November ein Ehrenamt, um das Miteinander noch mehr zu vertiefen.

Die nächsten Übungen für die Niederstettener Heeresflieger sind schon eingeplant, zum Beispiel die Nato-Übung »Swift Response« in Rumänien. »Dann mit deutlich mehr Hubschraubern als den fünf, die wir hier einsetzen«, sagt Persikowski. Dann müsse man nicht nur den eigenen Flugbetrieb im Feld reibungslos stemmen, sondern auch für andere Aufgaben verfügbar sein, zum Beispiel, um Verwundete auszufliegen oder Truppen und Material zu transportieren. Persikowski: »Dann muss es flutschen.«

Matthias Schätte

Auch Reservisten üben mit Am Rande der Übung der Niederstettener Heeresflieger sind auch Reservisten des sogenannten Kreisverbindungskommandos (KVK) des Main-Tauber-Kreises beteiligt. Diese Offiziere und Unteroffiziere werden nur im Fall von Übungen und Einsätzen einberufen und sind vor allem dafür da, im Katastrophenfall das Zusammenwirken von zivilen Behörden und Bundeswehr zu koordinieren. In jedem Landkreis gibt es ein solches Kreisverbindungskommando, das im Main-Tauber-Kreis besteht aus 13 Soldaten und wird von einem Oberstleutnant geführt, erklärt einer der Offiziere im Gespräch mit unserem Medienhaus. Die Männer sind für eine Koordinierung der sogenannten Amtshilfe zuständig. Die kann die Bundeswehr beispielsweise leisten, wenn zivile Hilfsorganisationen bei Großschadenslagen überfordert sind oder spezielles Material zum Einsatz kommt. So könnten zum Beispiel Bundeswehr-Pioniere bei Überschwemmungen zerstörte Brücken durch Schnellbrücken ersetzen, Soldaten im Hochwasserfall Sandsäcke füllen oder mit dafür ausgelegten Fahrzeugen Menschen aus überfluteten Gebieten retten. Löschen aus der Luft Die Soldaten sind bei der »Sonic«-Übung vor Ort, um sich einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Heeresflieger zu machen. Denn bei Waldbränden können die NH-90-Hubschrauber mit Außenlastbehältern Löschwasser abwerfen. In den vergangenen Jahren wurden die Transporthubschrauber aus mehreren Regionen Deutschlands für eine solche Hilfeleistung angefordert. Auch deshalb ist neben Landrat Christoph Schauder auch Andreas Geyer vor Ort. Der Kreisbrandmeister des Main-Tauber-Kreises weiß, wie nützlich Löschhubschrauber in unmittelbarer Nähe sein können. Für die Waldbrandbekämpfung gebe es im Landkreis ein dreistufiges Konzept: Je nach Umfang übernehmen zuerst örtliche Feuerwehren das Löschen. Reichen deren Kapazitäten nicht aus, werden als zweite Stufe zur Verstärkung überörtliche Kräfte mit Tanklöschfahrzeugen und Abrollbehältern mit Löschwasser geschickt. Außerdem gibt es seit diesem Jahr eine eigene Taskforce zur Vegetationsbrandbekämpfung, hauptsächlich aus Feuerwehren aus dem Südkreis. Als dritte Stufe können die Heeresflieger angefordert werden. Die dafür notwendigen Flughelfer am Boden, die die Koordinierung und Einweisung übernehmen, werden von der Staatlichen Feuerwehrschule aus Würzburg gestellt.

Stichwort: Transporthubschrauberregiment 30 Truppen und Material transportieren, Verwundete ausfliegen: Das sind die Kernaufgaben des Transporthubschrauberregiments 30 aus Niederstetten im südlichen Main-Tauber-Kreis. Etwa 1100 Soldatinnen und Soldaten dienen in der Hermann-Köhl-Kaserne am Heeresflugplatz. Haupteinsatzmittel ist der Transporthubschrauber NH 90, etwa 30 dieser modernen Helikopter sind in Niederstetten stationiert. Der Hubschrauber der Zehn-Tonnen-Klasse kann je nach Mission mit zwei Maschinengewehren bewaffnet oder auch zur fliegenden Intensivstation umgerüstet werden. Außerdem gibt es eine sogenannte SAR-Staffel: Mit Hubschraubern vom Typ H 145 stellen sie die Suche und Rettung von abgestürzten Flugzeugen und deren Besatzungen über der Landfläche der Bundesrepublik Deutschland sicher. Im Rahmen der Amtshilfe können diese Hubschrauber auch zivile Rettungseinsätze unterstützen. (scm)