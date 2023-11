Wertheims Haushalt 2024 reißt Rekorde

Ober­bür­ger­meis­ter Mar­kus Her­re­ra Tor­rez hat den Haus­halt 2024 der Stadt Wert­heim als ei­nen »Haus­halt des Über­gangs« be­zeich­net - und das gleich in drei­fa­cher Hin­sicht. Zum ei­nen sei es ein Haus­halt des Über­gangs von »der al­ten zur neu­en Or­ga­ni­sa­ti­ons­struk­tur in der Ver­wal­tung«, zum an­de­ren sei er ein Über­gang vom al­ten zum neu­en Ge­mein­de­rat - der am 9. Ju­ni kom­men­den Jah­res ge­wählt wird. Zum drit­ten sei er ein Haus­halt des Über­gangs »in wirt­schaft­li­cher Hin­sicht«: Deu­te sich doch ein kon­junk­tu­rel­ler Um­bruch an, des­sen Aus­wir­kun­gen be­reits im Haus­halt 2024 spür­bar wür­den, er­läu­ter­te Her­re­ra Tor­rez in sei­ner Haus­halts­re­de am Mon­tag im Ge­mein­de­rat, die er un­ter den Leit­satz »Ver­sp­re­chen, was wir hal­ten kön­nen« ge­s­tellt hat­te.