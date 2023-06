Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Haslocher investieren in Straßen, Feuerwehr und Kindergarten

Haushalt: Gesamtpaket von rund acht Millionen Euro

Hasloch 23.06.2023 - 14:45 Uhr 1 Min.

Dringender Sanierungsfall: Ins Feuerwehrhaus am Hasselberg muss investiert werden - auch, weil das größere und längst bewilligte neue Feuerwehrfahrzeug nicht in die Halle passt. Foto: Michael Geringhoff

Die notwendigen Investitionen zu umreißen, ist eine der zentralen Grundlagen des Haushaltsplans, der in seiner Gesamtheit dann noch weit mehr abdeckt - auch laufende Kosten, Finanzierungen und vor allem die stetig steigenden Personalaufwendungen, werden veranschlagt. Die derzeit noch geltende Einnahme- Ausgabebetrachtung sieht dabei - aufs allgemeine politische Umfeld geschaut - gar nicht mal so schlecht aus, bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer gibt es allerdings deutliche Einbrüche. Aber: Die Gemeinde ist schuldenfrei und nicht nur das: Die Rücklagen stehen immer noch bei rund drei Millionen Euro - anderswo sieht das ganz anders aus.

Hilfreiche Zuschüsse

Auch im Haben sind erwartete Zuschüsse von Bund, Land und Kreis. Sie helfen, Investitionen abzudecken. Bei den anstehenden Investitionen im Abwasserbereich herrscht da allerdings noch deutlicher Redebedarf. Im Rat muss man sich der unangenehmen Aufgabe stellen, festzulegen, wie die notwendigen Investitionen rund ums Abwasser finanziert werden sollen. Generell gibt es da zwei Modelle. Im einen Fall werden die Bürger an den Kosten über deutlich steigende Gebühren beteiligt, im anderen Fall über Verbesserungsbeiträge. Der Unterschied: Bei der Gebührenfinanzierung zahlen, über die laufenden Abwassergebühren, zwangsläufig auch Mieter mit. Im Falle der Verbesserungsbeiträge zahlen erst einmal nur die Haus- und Grundeigentümer. Da geht es für den Einzelnen dann sehr schnell um mehrere Tausend Euro, und das kann dann ordentlich Druck auf den Ratskessel bringen.

Alle Ausgaben rund ums Abwasser summieren sich in der aktuellen Investitionsplanung bei rund 2,8 Millionen Euro. Der Anschluss an die Kläranlage Wertheim schlägt dabei mit einer Million Euro zu Buche, 1,5 Millionen sind es für die Kanalsanierungen. Auch beim Frischwasser kommt ordentlich etwas zusammen. Entsäuerungsanlage, Arsenabscheider, Wasserleitungsbau und allerlei »Kleinkram« bringen es ebenfalls auf eine Million Euro.

Fast zweieinhalb Millionen Euro plant der Rat für die Generalsanierung des Kindergartens, und bei der Feuerwehr summieren sich die Kosten - inklusive des bereits genehmigten neuen Fahrzeugs - auf eine halbe Million Euro. Dem Rat war am Donnerstag aufgefallen, dass die Sanierung des Feuerwehrhauses wohl nicht ohne die thermische Sanierung des daran angebauten Gemeindesaals gehen wird - weitere 200.000 Euro stehen im Raum. Buswartehäuschen und LED-Beleuchtung zählen im Gesamten eher zum »Kleinvieh«, sind dem Rat aber dennoch wichtig. An der Faulbacher Straße soll es ein neues Wartehäuschen geben, und auch die beiden anderen Buswartehäuschen will der Rat, im Interesse der Schulkinder, nicht auf die lange Bank schieben.

MICHAEL GERINGHOFF