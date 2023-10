Komödie »Meine Braut, der Bauer und ich« feiert Premiere

Hasenbühne sorgt für fast volles Haus in Bettingen

Wertheim 30.10.2023

Paula und Steffen üben den Hochzeitstanz (von links): Hermann Fretter, Anneliese Fretter, Paula Osborn, Steffen Fretter, Rosa-Charlotte von Valentin und die Kamerafrau.

Die Geschichte: Zwei Langzeitstudenten, die ständig in Geldnöten stecken, altersgemäß gern feiern und dem Ernst des Lebens nach Möglichkeit auszuweichen versuchen, geraten in Schwierigkeiten. Paul (Henrik Nenner) schreibt regelmäßig in Steffens (Marcel Klüpfel) Namen an dessen Eltern und schildert dessen Leben in so schillernden und positiven Farben, dass diese regelmäßig mit größeren oder kleineren Geldsummen antworten. Eine sichere Einnahmequelle. Die gipfelt in einem vierstelligen Betrag nebst Schinken, als die Eltern von der Verlobung ihres Sohnes erfahren.

Nun möchten Hermann Fretter (Ingo Nenner) und seine Frau Anneliese (Sabine Spielmann) natürlich die teure Verlobte persönlich kennenlernen. Eine Lösung muss her, und sie wird gefunden. Zumindest über einen längeren Zeitraum, in dem sich auch sonst so einiges tut. Paul und Steffen nehmen an einer Studie für einen Pharmakonzern teil, die Nebenwirkungen eines Medikamentes für die Verbesserung der Vitalfunktion von Senioren herausfinden und dokumentieren soll. Der Job wird gut bezahlt, bringt einige Nebenwirkungen vor allem bei Steffen mit sich und führt nach der Untersuchung seines Blutes im Rahmen der Studie zu einer niederschmetternden Diagnose.

Nebenher nehmen die Vorbereitungen für die Hochzeit konkrete Formen an und das gegen den fortwährenden Widerstand von Vater Fretter, was die Ausgaben für Fest und Ausstattung angeht. Die engagierte Hochzeitsplanerin Rosa-Charlotte von Valentin (Sabine Konrad) mit ihre Kamerafrau (Jill Friedrich) haben jedoch gegen den vorschlagsresistenten Vater keine Chance.

Die Dialoge, vor allem in den Szenen, in denen sich Bauer Tretter der vermeintlichen Verlobten Paula im Liebestaumel annähert, sind oft recht deftig, und die Reaktion von Ehefrau Anneliese ist entsprechend schlagkräftig. Natürlich werden alle Lügen und Missverständnisse zum Schluss aufgeklärt. In weiteren Rollen waren zu sehen: Jessica Nenner als Steffens Freundin Sonja, Ute Kerth als Dr. Frauke Engel, Heike Friedrich als Vermieterin Gerda Knappsack. Regie führte Knut Frentzel.

es