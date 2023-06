Mit ei­nem öf­f­ent­li­chen Ap­pell ver­ab­schie­det das Pan­zer­ba­tail­lon 363 in Hard­heim kom­men­de Wo­che Sol­da­ten für die Mis­si­on En­han­ced For­ward Pre­sen­ce (EFP) in Li­tau­en. Sie sind dort in der zwei­ten Jah­res­hälf­te Teil ei­nes mul­ti­na­tio­na­len Ge­fechts­ver­ban­des un­ter deut­scher Füh­rung.