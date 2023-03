In Ab­we­sen­heit wur­de am Mitt­woch ein 22-Jäh­ri­ger we­gen ge­werbs­mü­ß­i­gen Be­trugs ver­ur­teilt. Der Stu­dent hat­te als Wi­der­ho­lung­s­tä­ter Han­dys und an­de­re elek­tro­ni­sche Ge­rä­te im In­ter­net an­ge­bo­ten, das Geld kas­siert, aber die Wa­re nicht ge­lie­fert. Er war we­gen ähn­li­cher Ver­ge­hen be­reits am Tau­ber­bi­schofs­hei­mer Amts­ge­richt ver­ur­teilt wor­den und nun rück­fäl­lig ge­wor­den.