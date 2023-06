Handgreiflicher Streit mit Lebensgefährtin endet mit Geldbuße

Amtsgericht Wertheim: 30-Jähriger zu 35 Tagessätzen á 80 Euro verurteilt - Verhandlung muss mehrfach unterbrochen werden

Wertheim 08.06.2023 - 15:33 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Anklage richtete sich gegen einen 30-Jährigen. Im Dezember des vergangenen Jahres war es zum handgreiflichen Streit mit der Lebensgefährtin gekommen. Sie hatte im Krankenhaus dokumentierte Verletzungen im Gesicht und am Körper davongetragen. Der Würzburger Verteidiger des Täters plädierte darauf, sein Mandant habe lediglich Hausrecht ausgeübt. Dieser Anwalt trug maßgeblich und das von Beginn an, zur Verschärfung der Verhandlungsatmosphäre bei.

Massive Kritik

Schon bei den einleitenden Fragen der Richterin Ursula Hammer übte er massive Kritik am, von ihm angenommenen, niedrigen Niveau ihrer Verhandlungsführung. Auch im Weiteren unterbrach er die Richterin immer wieder, belehrte sie und legte so einen unguten Verhandlungston fest, der auch die Staatsanwaltschaft herausforderte. Als ein Zuhörer des Prozesses, den tiradierenden Täteranwalt weithin vernehmlich als »Selbstdarsteller« titulierte, kam es zu einem weiteren Eklat, als Richterin Hammer sich weigerte, den Namen des Zwischenrufers zu diesem Punkt der Verhandlung ins Protokoll aufnehmen zu lassen oder ihn des Saales zu verweisen.

Zeugen hören mit

Insgesamt war die Verhandlung mehrfach unterbrochen worden, weil der Anwalt Beratungs- oder Bedenkzeit wünschte - in einem Fall auch, damit sich die Gemüter beruhigen und alle einmal tief durchatmen konnten. Das Wort Prozessabbruch, respektive Vertagung, hing dabei das erste Mal bereits wenige Minuten nach dem Prozessauftakt in der Luft. Durch einen technischen Fehler der Mikrofonanlage waren die einleitenden Fragen und Statements nach draußen übertragen worden und hätten die dort wartenden Zeugen beeinflussen können. Dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft nach hatte der Täter die Frau mit der offenen Hand mindestens einmal ins Gesicht geschlagen, sie gegen eine Fensterbrüstung der Wohnung gestoßen sowie sie hochgehoben und dann zu Boden geschleudert. Zudem sei sie als Hure beleidigt worden - die Eltern der Frau gleich mit.

Der Täteranwalt verlas einleitend eine Erklärung seines Mandanten, im Weiteren werde der sich nicht zur Sache äußern. Die Beziehung des Paares sei beendet gewesen, die Frau habe das nicht akzeptieren wollen, zudem sei der Mann vom Drogenmissbrauch seiner ehemaligen Partnerin angewidert gewesen. Vorgeworfen wurde demnach auch, dass die Frau bereits einmal verheiratet gewesen sei, zudem zwei Kinder habe.

An dieser Stelle muss eingeführt werden, dass der Mann und die Frau aus dem Iran stammen, beide leben und arbeiten jedoch schon lange in Deutschland, haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Andere Ehrbegriffe

Ebenfalls der Täteranwalt stammt dem Vernehmen nach aus dem Iran - einem Kulturkreis in dem andere Ehrbegriffe als in Deutschland tradiert sind, was den besonderen Blick auf die erste Ehe der Frau und ihre Kinder erklären helfen kann.

Feier im Bett verbracht

Die Frau war in Absprache mit den Mitbewohnern des Täters am Vorabend mit Kuchen in die Wohnung gekommen, um den Geburtstag des Mannes zu feiern. Der Täter sei die Woche zuvor missgestimmt gewesen, die Feier aber vollkommen harmonisch verlaufen, man habe die anschließende Nacht gemeinsam - und auf seinen Wunsch - in seinem Bett verbracht.

Hinter beiden lag zu diesem Zeitpunkt eine zweijährige Beziehung, die wohl nicht frei von Konflikten war. Eifersucht sei eines der Probleme gewesen. Die Frau berichtete, dass der Mann immer wieder vermutet habe, dass sie sich mit anderen Männern treffe, dass er ihr Telefon überprüfen könne. Am Tatmorgen habe sie ihn nach der schlechten Stimmung der vergangenen Tage befragen und ihm ihre Liebe erklären wollen, dann sei er handgreiflich geworden.

Laut dem Täteranwalt hat die Frau den Mann provoziert, ihn zuerst geschlagen, sein Mandant habe die Frau lediglich packen und aus der Wohnung bugsieren wollen. Die Polizei war gerufen, die Verletzungen waren dokumentiert worden. Zu Verhandlungsbeginn hatte der Täteranwalt noch drei Zeugen eingeführt, die aber zum eigentlichen Tatgeschehen nichts beitragen konnten.

Fall von Notwehr?

Für den Täteranwalt war es ein Fall von Notwehr bei der Ausübung des Hausrechts, maximal eine fahrlässige Körperverletzung, er forderte den Freispruch seines Mandanten, der zur Tatzeit keinen Alkohol, aber THC im Blut hatte. Richterin Hammer verhängte 35 Tagessätze á 80 Euro - das waren fünf weniger als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Die mit angeklagte Beleidigung sei nicht zu beweisen, wäre aber möglicherweise von beiden Seiten ausgegangen. Die Notwehr zur Ausübung eines Hausrechts wollte sie nicht gelten lassen. Wenn man die Nacht mit einer Frau im gleichen Bett verbringen - egal ob man dabei Sex habe oder nicht - erfordere es am Folgemorgen die Geduld, die Frau pfleglich aus der Wohnung zu verabschieden.

Ge