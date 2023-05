Häufiger auf die Abfallvermeidung achten

Kampagne: Main-Tauber-Kreis will Firmen und Bürger zum Griff zu Mehrweg ermuntern

Main-Tauber-Kreis 18.05.2023 - 15:22 Uhr 2 Min.

Eine kreisweite Kampagne wirbt für die Nutzung von Mehrwegbehältnissen in der Gastronomie. Das Konzept wurde jetzt im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt und kostet 30.000 Euro. Foto: Gunter Fritsch

Damit sollen sowohl die gastronomischen Betriebe wie auch die Besucher der Restaurants und Cafés angesprochen werden, hieß es bei der Präsentation des Konzepts. Auch Betriebe im Landkreis, die nicht unter die neuen gesetzlichen Regelungen fallen, sollen animiert werden, Mehrwegverpackungen anzubieten. "Verpackung ? -Kann ich besser!" lautet der Slogan, der über einem Online-Auftritt steht, wo die notwendigen Inhalte für Bürgerinnen und Bürger und die betroffenen gastronomischen Betriebe hinterlegt sind.

In einem zweiten Schritt wurde in Kooperation mit einer Agentur aus dem Landkreis ein Flugblatt entwickelt, das möglichst alle Zielgruppen erreichen soll. Ein Aufkleber soll an Betriebe versandt werden, die sich an der Kampagne beteiligen. Dieser Aufkleber soll so in den Geschäften und gastronomischen Betrieben angebracht werden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher schnell sehen können, wo sie eigene Verpackungen mitbringen können. In einem nächsten Schritt wird der Landkreis Betriebe anschreiben und diese bitten, sich zahlreich an der Aktion zu beteiligen.

Der Preis entscheidet

Dass die Änderung alltäglicher Gewohnheiten ganz entscheidend von der Höhe der Kosten für eine Mehrwegverpackung abhängt, hatte erst jüngst eine Umfrage dieser Redaktion unter Wertheimer Gastronomen ergeben, die das Pfandgeschirr anbieten. Tino Rempt, Geschäftsführer des Zorbas, bringt es auf den einfachen Nenner: »Du kriegst das Pfandgeschirr einfach nicht los.« Er begründet die Zurückhaltung der Kundschaft vor allem mit den Preisen für die bepfandete Verpackung. Bei einer Essensbestellung seien schnell zwischen zehn und 20 Euro allein für Pfand fällig. »Dann wählen die Kunden doch lieber die gewohnte Wegwerfverpackung«, sagt Rempt.

Zum Hintergrund: Seit dem 1. Januar müssen alle gastronomischen Betriebe in der Europäischen Union mit einer Ladenfläche von über 80 Quadratmetern und mehr als fünf Beschäftigten sowie alle Filialen von Ketten eine Mehrweg eine Mehrwegalternative für Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Neben dem Angebot von Mehrwegbehältnissen in der Gastronomie und im Handel für die Mitnahme von Getränken und Essen ziele die kreisweite Kampagne auch darauf ab, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen dazu zu ermuntern, »in allen Lebensbereichen auf das Thema Abfallvermeidung zu achten«, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Landratsamt. Übergeordnetes Ziel der Kampagne sei es nämlich, Menschen für das Thema Abfallvermeidung »zu sensibilisieren«. Bestenfalls würden Menschen ihre alltäglichen Gewohnheiten ändern und die Pizza nicht mehr im Pappkarton mit nach Hause nehmen, lautet die Botschaft.

Kontrollen "anlassbezogen"

Für die Umsetzung und die Einhaltung der Mehrwegsangebotspflicht sei nach dem Verpackungsgesetz die Untere Abfallrechtsbehörde zuständig, so Landratsamtssprecher Markus Moll. Diese Aufgabe werde im Main-Tauber-Kreis durch das Umweltschutzamt wahrgenommen. Bislang habe es aber noch keine Kontrollen von Firmen gegeben, dieses sollen »anlassbezogen« erfolgen, heißt es aus dem Landratsamt weiter.

Im Ausschuss wurde deutlich, dass die Mehrheit der Mitglieder eine solche Aufklärungskampagne für richtig und wichtig erachten. Thomas Kraft (SPD/Wertheim) betonte, dass ein Umstieg von Firmen und Bürgern auf Mehrwertverpackungen nur auf freiwilliger Basis gelingen könne. Landrat Christoph Schauder merkte an, dass man auch Betriebe für das System gewinnen wolle, die nicht unter die seit dem 1. Januar geltenden gesetzlichen Vorgaben fielen. Der Flyer sei notwendig, um Menschen zu erreichen, die nicht so online-affin seien und sich die Informationsseite im Netz anschauten.