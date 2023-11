Gymnasiasten pflanzen 650 Bäume für die Zukunft

Besondere Aktion im Stadtwald

Wertheim 07.11.2023 - 16:15 Uhr 2 Min.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Lateinschule Wertheim pflanzen die Fünftklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 650 Bäume im Wald bei Dörlesberg.

Unterstützt wurden sie dabei von ihren sechs Klassenlehrkräften, rund zehn ihrer Paten der Schule und Mitarbeitern des Forsts unter Leitung von Revierförster Frank Teicke. Dieser gab den Kindern auch viele interessante Informationen rund um de Wald. Durch die Aktion aufgeforstet wird eine Fläche, die dem Borkenkäfer zum Opfer fiel. Die letzten Bäume seien erst vor Kurzem gefällt worden, sagte Teicke.

Da man auf Mischwald setzt, wurden fünf Baumarten neu gepflanzt: Edelkastanie, Baumhasel, Atlaszeder, Libanonzeder sowie die Felsenbirne. »Wir haben Bäume ausgewählt die zukunftsgerecht sind und zum Standort passen«, sagte Teicke. Das Pflanzprojekt sei Teil einer bestehenden Kooperation zwischen dem DBG und dem Forstbetrieb. »Ich finde es gut, Schüler für das Thema Wald zu sensibilisieren«, meinte der Förster. Es gebe in der Bevölkerung zu wenig Wissen zur Situation des Waldes. Die Aktion sei äußerst positiv.

Auch die Fünftklässler selbst fanden die Aktion toll. »Bäume sind für mich wie Familie«, sagte die zehnjährige Amely. Sie finde die Aktion schön, weil der Wald neues Leben bedeute und die Luft filtere. Johanna (10) ergänzte: »Es ist gut, dass wir dort Bäume pflanzen, wo Wald gefällt wurde.«

Im Laufe des Jahres hatte es weitere Aktionen zum Schuljubiläum gegeben. Dabei orientierte man sich laut Schulleiter Reinhard Lieb an wichtigen Tagen im Zusammenhang mit der Urkunde. Beurkundet wurde das Dokument am 11. März 1373. Zu diesem Datum hatte man das Konzert mit Rückblick mit der Landes-Lehrer Bigband im Kloster Bronnbach veranstaltet.

An St. Johann im Juni habe einst die Messe stattgefunden, bei der die Lateinschüler vortrugen. Passend zu dieser Bedeutung des Sommers für die Urkunde habe es im Juli die drei Projekttage mit rund 50 Projekten für alle Klassenstufen gegeben. Am Vormittag des dritten Projekttages seien die Ergebnisse schulintern präsentiert worden. Am Abend feierte man auf der Wertheimer Burg ein internes Jubiläumsfest mit aktuellen und ehemaligen Schülern und Lehrkräften des DBG. Gespielt habe dabei die Familienband Die Trommler aus Würzburg, zu der man durch einen privaten Kontakt kam, so Lieb.

Der dritte wichtige Termin für die Urkunde sei St. Martin, an dem die Beteiligten ihren Lohn bekamen. Dies habe das Planungsteam auf die Pflanzaktion gebracht. Eine solche habe es erstmals in der Schulgeschichte gegeben. »Wir wollen der Natur etwas zurückgeben«, betonte der Schulleiter. Außerdem möchte man für 650 Jahre sowie für Menschen, die sich für die Bildung einsetzen, Danke sagen. Man beschloss, die Pflanzaktion mit den Fünftklässlern durchzuführen, da diese noch nichts vom Jubiläumsjahr erlebt hatten und zudem am längsten noch an der Schule sein werden.

Über die genannten Aktionen hinaus beteiligte man sich auf Einladung von Dekanin Wibke Klomp an der langen Nacht in der Stiftskirche, ergänzte er abschließend.

bdg