Gutes Zeugnis für Wertheimer OB

Halbzeitbilanz

Wertheim 02.05.2023 - 14:19 Uhr 3 Min.

Gemeinderäte aus allen Fraktionen und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez informierten sich am Donnerstag in der Aula Alte Steige über die Projekte, die Schüler der 8. Klassen aller Wertheimer Schulen erarbeitet haben. Foto: Gunter Fritsch

Vor allem seine Kommunikation nach außen über die verschiedenen Medien wird durchweg gelobt. Zugleich zählen die Fraktionschefs eine Reihe von Projekten auf, die es in den kommenden vier Jahren umzusetzen gelte. Eines davon ist die Aufwertung der Uferbereiche von Main und Tauber zu attraktiven Naherholungsflächen.

SPD-Fraktionschef Patrick Schönig, im Hauptberuf Lehrer, gibt Markus Herrera Torrez eine Note für seine ersten vier Jahre: Am Ende ist es eine 2 bis 2 plus, die bei Schönig auf dem Zettel steht. »Wir sind zufrieden, aber sicherlich nicht wunschlos glücklich«, lautet das Resümee, das Schönig zieht. Verwaltung und Oberbürgermeister pflegten eine »solide, gute und vielfältige Kommunikation« sowohl in die Gremien wie auch in die Bürgerschaft, heißt es auf die Anfrage unseres Medienhauses an die SPD-Fraktion. Insgesamt sei die Verwaltung heute deutlich kommunikationsfreudiger als in der Zeit vor Markus Herrera Torrez: »Und das ist ein enormer Fortschritt.«

Auch Songrit Breuninger, Fraktionschefin der Freien Bürger Wertheim, lobt den »guten Informationsfluss an die breite Bevölkerung«. Über Soziale Medien und Presseveröffentlichungen würden Bürgerinnen und Bürger »stets mitgenommen und informiert«. Missfallen finde in der Fraktion »doch hin und wieder die Notwendigkeit von Eilentscheidungen durch den Oberbürgermeister«, schreibt sie in ihrer Antwort auf unsere Anfrage.

Solche Eilentscheidungen wären bei frühzeitiger Information teilweise nicht notwendig gewesen, ist sie überzeugt. Dabei sollte das Erstinformationsrecht des Gemeinderats immer Priorität haben. »Die Kommunikation und Diskussion im Gemeinderat findet unter Führung von OB Herrera Torrez stets auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt statt«, heißt es abschließend.

Professionelle Kommunikation

Grünen-Fraktionschef Richard Diehm nennt die Kommunikation von Markus Herrera Torrez »äußerst professionell«, was wohl auch dem jugendlichen Alter des Oberbürgermeisters geschuldet sei. Mit einem guten Angebot an Bürgersprechstunden und »Fragestunden« in den Gemeinderatssitzungen habe der Oberbürgermeister stets ein »offenes Ohr für die Bürgerschaft«, lobt Diehm. Allerdings sieht er auch einen Widerspruch darin, dass es gleichzeitig ein Redeverbot von Stadträten gebe, die nicht Mitglied in den entsprechenden Ausschüssen seien. Mit der Neuorganisation der Verwaltung stärke der Oberbürgermeister »den Führungskräften in der Verwaltung den Rücken«, sieht Richard Diehm dies auch als ein Signal an die jüngeren Mitarbeiter auf mögliche Aufstiegschancen.

Stefan Kempf, Fraktionschef der Bürgerliste Wertheim, bezeichnet die Kommunikation des Oberbürgermeisters nach außen dank der »gut geführten Social-Media-Kanäle« als »sehr gut«. »Nach innen ist die Transparenz leider nicht immer so zu erkennen«, gibt er Markus Herrera Torrez unter dem Strich für seine ersten vier Jahre die Note befriedigend.

Eine Note gibt es von CDU-Fraktionschef Axel Wältz für die Arbeit des Oberbürgermeisters in den vergangenen vier Jahren nicht: »Wir sind keine Oberlehrer. Hier ist der Bürger bei Wahlen gefragt«, heißt es in der Stellungnahme zur Halbzeitbilanz. Zugleich falle auf, dass dem Oberbürgermeister und der Verwaltung »eine positive Außendarstellung enorm wichtig« seien. »Dementsprechend werden die Informationsflüsse gesteuert«, wobei es laut Wältz dann durchaus auch vorkomme, dass die CDU »Informationen über Dritte« erhalte.

Hintergrund: Projekte für die Zukunft Bei unserer Umfrage unter den Fraktionsvorsitzenden im Wertheimer Gemeinderat haben wir auch nach Projekten gefragt, die in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden sollten. Die Freien Bürger nennen hier die Notwendigkeit einer Aufstiegshilfe für die Burg, die Umsetzung eines Starkregenrisikomanagements und den Fortbestand der Aula Alte Steige als Initiativen, die von der Fraktion ausgingen. Dringend realisiert werden sollte das neue Hallenbad, meinen SPD und CDU in ihren Stellungnahmen. Damit Wertheimer Bürger finanziell von der Energiewende profitieren, müssten ein Bürgerwindpark und eine Bürgersolaranlage verwirklicht werden, ist eine weitere Forderung der SPD. Zudem müsse das vorliegende Konzept für den Alltagsradverkehr umgesetzt werden. "Wertheim soll Radstadt werden", lautet die Forderung der SPD und ist sich damit mit den Grünen im Gemeinderat einig. Die Grünen-Fraktion drängt zudem darauf, die Uferbereiche von Main und Tauber zu einem Aufenthaltsbereich mit attraktiven Grünflächen aufzuwerten. Zudem brauche es einen Bebauungsplan für die Altstadt links der Tauber, damit sich der Gemeinderat die städtebauliche Entwicklung dort nicht aus der Hand nehmen lasse. Stefan Kempf von der Bürgliste nennt als wichtigste Zukunftsprojekte das Wohnbauprojekt Bettingen mit den Schweizer Stuben, das neue Hotel am Bahnhof und die Entwicklung der Fläche des alten Krankenhausgeländes. Die CDU drängt auf den ersten Spatenstich für den Neubau der Sporthalle am Gymnasium und den Abschluss der Sanierungen der Kindertagesstätten Kembach und Höhefeld. Weitere wichtige Projekte seien die Entwicklung der Schulstandorte, des alten Krankenhausareals und die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans. gufi