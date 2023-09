Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Main-Tauber-Kreis informiert auf Wertheimer Marktplatz

Guter Rat vom Zahnputzkrokodil

Wertheim 28.09.2023 - 13:26 Uhr 1 Min.

Zahnputzkrokodile unterwegs: Die regionale Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Main-Tauber-Kreis informiert auf dem Marktplatz in Wertheim über die Rettung ausgeschlagener Zähne.

Neben mehreren Kindergärten informierten sich auch Passanten zu diesem Thema und generell zur Zahnpflege bei Kindern. Cosima Lang-Lebakken, Zahnärztin beim Gesundheitsamt des Kreises, und Stefanie Franzwa, Fachfrau für Zahngesundheit der Arbeitsgemeinschaft, gaben zusammen mit ihren Kolleginnen Tipps.

Ausgeschlagene Zähne kämen vor allem bei Kindern und Jugendlichen in Folge von Stürzen aufs Gesicht bei Sport, Spielen und Radfahren vor. Neben komplett herausgefallenen Zähnen komme es dabei auch zu abgebrochenen Exemplaren. »Wichtig ist, den Zahn nicht an der Wurzel anzufassen, sondern an der Krone, damit die Zellen nicht zerstört werden«, sagte Lang-Lebakken. Dann heißt es: unverzüglich zu einem Zahnarzt. Ein paar Stunden später könne es für die Zahnrettung schon zu spät sein.

»Wichtig ist, den Zahn nicht trocken zu transportieren«, erklärte die Expertin. Optimal seien spezielle Zahnrettungssets mit Flüssigkeiten, die es in Apotheken zu kaufen gibt. Diese schenke die Arbeitsgemeinschaft zum Beispiel Schwimmbädern. Schulen biete die AG die Möglichkeit für Sammelbestellungen. Wenn man kein solches Set habe, sollte man den Zahn oder das Zahnstück in haltbare Milch einlegen. »Ist man damit schnell beim Zahnarzt, bestehen gute Chancen, dass der Zahn gerettet werden kann und wieder einwächst.«

Dafür gebe es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob das Wurzelwachstum schon abgeschlossen sei. Auch bei Erwachsenen könne eine erfolgreiche Rettung des Zahns erfolgen. Wichtig sei nach einem solchen Unfall, das Kind zu beruhigen und die Blutung einer Wunde zu stillen, zum Beispiel mit einem sauberen Taschentuch. Zudem könne man von außen kühlen. Sollte sich ein Zahn gelockert oder verschoben haben, aber noch im Mund sein, gelte: »Nichts daran machen und die Rettung dem Fachmann überlassen.«

Für Eltern gab es Broschüren in verschiedenen Sprachen. Außerdem wurde unter anderem empfohlen, Kinder bereits ab dem ersten Zahn langsam an die Kontrolle beim Zahnarzt heranzuführen.

